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इंदौर में PM मोदी की आपत्तिजनक वॉल पेंटिंग से आक्रोश, अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR

हाल ही में कोलकाता में हुए प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री के आपत्तिजनक कार्टून को लेकर फिल्म अभिनेत्री श्रीलेखा मित्रा के खिलाफ कार्रवाई की गई है. इसके अलावा सोशल मीडिया पर कई यूजर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपत्तिजनक मीम्स और कार्टून बनाए जाने के मामले में मेटा इंडिया के अरुण श्रीनिवास समेत कई सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इस बीच शनिवार को इंदौर के वार्ड नंबर 37 में अज्ञात लोगों ने देर रात बाकायदा फर्में से तैयार किए गए ऐसे फोटो तैयार किए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अदानी और अंबानी आपत्तिजनक मुद्रा में दिखाए गए हैं.

इंदौर : देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में एक बदरंगी तस्वीर सामने आई है. शरारती तत्वों ने शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अडानी और अंबानी की आपत्तिजनक वॉल पेंटिंग लगाई. शनिवार सुबह जैसे ही बीजेपी नेताओं ने इसे देखा तो रोष फैल गया. बीजेपी नेताओं ने इसकी सूचना स्थानीय विधायक और पुलिस को दी.

बीजेपी पार्षद ने वॉल पेंटिंग मिटाई

सुबह स्थानीय पार्षद नंदकिशोर पहाड़िया ने यह आपत्तिजनक वॉल पेंटिंग देखी तो उन्होंने मामले की शिकायत विधायक महेंद्र हार्डिया को करने के बाद बाकायदा वॉल पेंटिंग को मंत्रोच्चार और पूजा करते हुए व्हाइट कलर करके मिटाया. इस दौरान उन्होंने बाकायदा वॉल पेंटिंग की पहले पूजा करवाई, उसके बाद बारी-बारी से दीवार पर मोदी की फोटो की पूजा के साथ उसे पर व्हाइट कलर किया, जिससे आपत्तिजनक वॉल पेंटिंग को मिटाया जा सके.

वॉल पेंटिंग के फर्में तैयार करने का आरोप

इस मामले में पार्षद एवं एमआईसी मेंबर नन्दकिशोर पहाड़िया ने पुलिस से शिकायत की. पुलिस मौके पर पहुंची. पार्षद नंदकिशोर पहाड़िया का कहना है "जिसने भी यह शरारतपूर्ण हरकत की है, उसने बाकायदा वॉल पेंटिंग के फर्में तैयार कराई हैं. इसके जरिए स्प्रे वाले पेंट से आसानी से किसी भी दीवार पर झट से वॉल पेंटिंग बन जाती है." उन्होंने कहा "इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है और इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हम अपने स्तर पर अज्ञात लोगों को खोज रहे हैं, जिससे कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके."

तुकोगंज थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया "स्थानीय पार्षद की शिकायत पर आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसे जांच में लिया गया है. जांच की जा रही है कि इस तरह के वॉल पेंटिंग और पोस्ट के पीछे किन लोगों की हरकत है."