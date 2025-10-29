ETV Bharat / state

बस से शुरू हुआ 15 दिन की मासूम की जिंदगी का सफर, चुपचाप छोड़कर निकले माता-पिता

इंदौर के छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया. जब एक ट्रेवल्स ऑफिस पर एक महिला और पुरुष अचानक एक नवजात को बस की सीट पर छोड़कर चले गए. ट्रेवल्स पर मौजूद कर्मचारियों ने जब बच्ची को अकेले देखा तो उन्होंने आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई अभिभावक नहीं मिला तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही छोटीग्वाल टोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को अपने संरक्षण में लेते हुए थाने लेकर आई.

इंदौर: माता-पिता के होते हुए भी कई बच्चों को उनकी गोद और लालन-पालन नसीब नहीं होता, ऐसे बच्चे अक्सर लावारिस स्थिति में पाए जाते हैं. इंदौर में मंगलवार को ऐसी ही एक नवजात बस में बरामद हुई है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नवजात के माता-पिता की खोज में जुटी है. जो उसे बस में छोड़कर गायब हो चुके हैं.

बस में लावारिस मिली 15 दिन की मासूम (ETV Bharat)

15 दिन की मासूम

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत चाइल्ड लाइन की टीम को जानकारी दी. चाइल्ड लाइन की टीम ने थाने पहुंचकर बच्ची को अस्थायी रूप से अपनी देखरेख में लिया और प्रारंभिक पूछताछ की. प्रारंभिक जांच में पता चला कि बच्चे की उम्र लगभग 15 दिन है. पुलिस ने आसपास के ट्रेवल्स, दुकानों और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिए हैं. जिससे यह पता लगाया जा सके कि महिला और पुरुष कौन थे, जो बच्ची को बस में छोड़कर निकल गए.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

नथाना प्रभारी संजू कांबले ने बताया कि "सीसीटीवी फुटेज में एक महिला और एक पुरुष बच्चे को ट्रेवल्स ऑफिस के बाहर छोड़कर जाते दिखाई दे रहे हैं. दोनों की पहचान जल्द ही कर ली जाएगी और उनसे पूछताछ की जाएगी कि उन्होंने बच्ची को क्यों छोड़ा. पुलिस ने शहर के सभी थानों में बच्ची की फोटो और विवरण भेज दिए हैं, ताकि किसी परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई हो तो उसकी पहचान हो सके."

फिलहाल बच्चा सुरक्षित है और चाइल्ड लाइन की टीम उसके देखभाल की जिम्मेदारी निभा रही है. पुलिस और सामाजिक संगठनों की कोशिश है कि जल्द से जल्द बच्चे के परिजन की तलाश की जाए. मध्य प्रदेश में बीते 4 सालों में 58000 से ज्यादा बच्चे गुम हो चुके हैं. इनमें से 47000 बेटियां और 11000 बेटे हैं. इसके अलावा ऐसे भी बच्चों की बड़ी संख्या है जिनके मां-बाप उन्हें छोड़कर चले गए. जिनमें अधिकांश बेटियां हैं. हालांकि इस बच्चे को लेकर अब सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पड़ताल की जा रही है कि उसे बस में छोड़ने वाले कौन थे. पुलिस ने दावा किया है कि बच्चे के परिजनों को खोज लिया जाएगा.