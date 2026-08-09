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देश के सबसे स्वच्छ शहर ने फिर रचा इतिहास, 13 लाख 10 हजार पेड़ों के साथ बनाया विश्व रिकॉर्ड

एशिया बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड के 100 लोगों की टीम ने इंदौर के रेवती रेंज पर लगातार लगाए गए पौधों की गणना कर इस रिकॉर्ड की घोषणा की. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

Indore Tree Plantation Drive
इंदौर में 13 लाख 10 हजार पेड़ों के साथ बना विश्व रिकॉर्ड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 11:00 PM IST

5 Min Read
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इंदौर: देश का सबसे स्वच्छ शहर अब देश का सबसे ग्रीन शहर बनने की राह पर है. शहर में सामूहिक प्रयासों से 2 साल पहले जो 12 लाख 41 हजार से ज्यादा पौधे लगाए गए थे वे अब भी पूरी तरह सुरक्षित और विकसित हैं. यही नहीं उनकी संख्या बढ़कर 13 लाख से 10000 से ज्यादा हो चुकी है. आज फिर रेवती रेंज पर आयोजित वृक्षारोपण समारोह में भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने खुद भी पौधा लगाकर यहां इस आशय की घोषणा की.

दरअसल इंदौर को ग्रीन सिटी बनाने के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर नगर निगम की टीम के साथ शहर में जन भागीदारी से हर साल लाखों की संख्या में वृक्षारोपण कर रहे हैं. इस अभियान के चलते आज फिर रेवती रेंज पहाड़ी पर 51000 पौधे लगा गए. इसके साथ ही इंदौर में एक ही स्थान पर एक साथ 1241000 पौधे लगाने के बाद उन्हें 101 परसेंट से ज्यादा की सर्वाइवल रेट के रूप में सहेजने का भी रिकॉर्ड बना.

Indore Tree Plantation Drive
इंदौर के नाम नया विश्व रिकॉर्ड (ETV Bharat)

एशिया बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड के 100 लोगों की टीम ने की पौधों की गणना

इस अवसर पर एशिया बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड के 100 लोगों की टीम ने पूरी पहाड़ी पर लगातार लगाए गए पौधों की गणना कर इस रिकॉर्ड की घोषणा की. एशिया बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंतिम जैन ने बताया कि एक ही स्थान पर एक साथ लाखों पौधे लगाना और 2 साल तक उनका संरक्षण करना अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो आज इंदौर को प्रदान किया गया है.

Indore Tree Plantation Drive
इंदौर के नाम नया विश्व रिकॉर्ड (ETV Bharat)

इंदौर ने सिविक सेंस की मिसाइल बनाई

इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बील संतोष ने कहा, "2 साल पहले इंदौर ने विश्व कीर्तिमान नहीं बनाया था बल्कि पर्यावरण के लिहाज से यहां के भविष्य को सुरक्षित रखने का अभियान शुरू किया था. जिसके चलते लाखों पौधों को पूरी तरह सहेजने के बाद आज यह पथरीली पहाड़ी हरे भरे पौधों से लहलहा रही है."

उन्होंने कहा "देश में सिविक सेंस की स्थिति यह है कि हम कहीं भी कचरा फेंक देते हैं. घर से जाते समय लाइट चालू छोड़ देते हैं. लेकिन इंदौर ने कहीं भी कचरा नहीं फेंकने की जो मिसाइल कायम की, उसके कारण वह 10 साल से स्वच्छता में नंबर वन है. अब जिस तरह से यहां लाखों की संख्या में पौधे लगाए जा रहे हैं उस हिसाब से जल्द ही इंदौर देश की ग्रीन सिटी के रूप में उभर कर आ सकता है. उन्होंने बताया रेवती रेंज पर अब ग्रीनरी के अलावा तालाब और पिकनिक की अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी और यह इलाका इंदौर के ऑक्सीजन बैंक के रूप में विकसित होगा."

इस साल फिर 21 लाख पौधे लगेंगे

समारोह में मौजूद नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा "जिस तरह सभी ने मिलकर इंदौर को क्लीन बनाया है अब हमें उसे ग्रीन सिटी बनाना है. इस साल हमने 21 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया है जिसके तहत हर रविवार को शहर के विभिन्न इलाकों में वृक्षारोपण अभियान चल रहा है. पेड़ साक्षात शिव के समान होते हैं जो जहर रूपी कार्बन डाइऑक्साइड को खुद ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं."

"इसलिए जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो एक शिव मंदिर का निर्माण करते हैं. शहर के लोगों ने यहां 12 लाख 41 हजार शिवालय बनाए हैं. इसलिए एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपने 100 लोगों की टीम के साथ 7 अगस्त से पेड़-पौधों की गिनती शुरू की थी जो आज 13 लाख 10012 के रूप में रिकॉर्ड के रूप में दर्ज हुई है."

10 साल में नगर निगम को होने लगी की कमाई

इंदौर में वृक्षारोपण अभियान के शिल्पकार और नगर निगम उद्यान विभाग के प्रभारी राजेंद्र राठौड़ ने कहा, "आज फिर पौधारोपण के लिए 51000 गड्ढे, 400 मजदूर, छह ट्रैक्टर और दो पोकलेन के साथ जेसीबी की मदद किया गया. जिसमें शहर के तमाम लोगों ने वृक्षारोपण किया है. पूरी पहाड़ी पर बड़ी संख्या में फलदार पेड़ लगाए गए हैं जिनके जरिए अगले 10 साल में नगर निगम को फलों की बिक्री से एक बड़ी आय अर्जित होने लगेगी.

पर्यावरण प्रहरियों को सम्मान

इस अवसर पर उद्यान विभाग के प्रभारी राजेंद्र राठौड़ को वृक्षारोपण में अहम योगदान के लिए सम्मानित किया गया. वहीं सेना के जवानों को वृक्षारोपण के लिए ट्रेंड करने पर जितेंद्र फौजी को एक लाख का पुरस्कार दिया गया. इसी प्रकार वृक्षारोपण पर काम करने वाले इनफ्लुएंसर आदेश सोनी को भी एक लाख का पुरस्कार दिया गया. कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, इंदौर शहर के तमाम विधायक के अलावा बड़ी संख्या में स्कूली छात्राएं और सामाजिक संगठन और संस्थाओं के लोग मौजूद थे.

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