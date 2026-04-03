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LPG के नए गैस कनेक्शन पर रोक, पोर्टल को किया बंद, मध्य प्रदेश में ईंधन का संकट

जो अब ब्लैक में ₹4000 में भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं. स्थानीय स्तर पर वितरण को लेकर कोई भी प्लानिंग नहीं होने और अचानक आपूर्ति रोक देने के कारण स्थिति गंभीर हो चुकी है. इन हालातों में अब नए कनेक्शन मिलने जैसी बात बेमानी है. यही वजह है कि गैस कंपनियों ने भी औपचारिक रूप से नए कनेक्शन पर रोक लगा दी है.

इंदौर जिला एवं खाद आपूर्ति विभाग के अनुसार गैस सप्लाई करने वाली कंपनियों ने नई गैस कनेक्शन के लिए अपने पोर्टल बंद कर दिए हैं. बताया जा रहा है कि आगामी 1 महीने तक किसी को भी एलपीजी के नए गैस कनेक्शन अब नहीं दिए जा सकेंगे. दरअसल, पहले से ही एलपीजी के जितने कनेक्शन मौजूद हैं, उनके उपभोक्ताओं को एक-एक महीने की बुकिंग पर भी सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं. सबसे गंभीर स्थिति कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर है.

इंदौर: मध्य प्रदेश में एलपीजी गैस के संकट के चलते जहां कई उद्योग बंद हो चुके हैं. वहीं अब घरेलू ईंधन के रूप में भी इसकी सप्लाई बाधित हो रही है. इन हालातों में अब गैस कंपनी ने नए गैस कनेक्शन देने पर रोक लगा दी है. वहीं श्योपुर में भी सिलेंडर न मिलने से लोग परेशान हो रहे हैं. यहां गैस उपभोक्ता गैस एजेंसी संचालक पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं.

इंदौर खाद्य आपूर्ति नियंत्रक मोहनलाल मारू ने बताया "इंदौर में एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए पोर्टल को 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया है. अब नए कनेक्शन के लिए 1 महीने बाद ही आवेदन किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि ई केवाईसी भी 1 महीने बाद होगी, जिसके बाद ही नए कनेक्शन दिए जाएंगे या नहीं यह स्पष्ट नहीं है. विगत दिनों पूर्व ही भारत सरकार ने आदेश दिया था कि जिन घरों के पास पीएनजी अथवा ईंधन की लाइन है. उन इलाकों के एलपीजी गैस कनेक्शन अगले 90 दिनों में निरस्त हो जाएंगे. वहीं ऐसी स्थिति में एलपीजी गैस के उपभोक्ताओं को अपने कनेक्शन सरेंडर करने होंगे और अब नए कनेक्शन पर रोक लगा दी गई है.

खाना बनाने के लिए मिलेगी 5 किलो की गैस टंकी

मोहनलाल मारू ने बताया कि अगर किसी को तत्काल गैस कनेक्शन या टंकी की जरूरत है, तो घरेलू उपयोग के लिए 5kg की टंकी उपलब्ध कराई जा रही है. उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था तब तक रहेगी, जब तक नए कनेक्शन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती. इंदौर में घरेलू गैस सिलेंडरों की बुकिंग 3 लाख 63000 हो चुकी है. जिसकी तुलना में 2 लाख गैस सिलेंडर की भी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, उल्टे अब तरह-तरह के आदेशों से आम आदमी से ईंधन की यह व्यवस्था भी छीनी जा रही है.

श्योपुर में गैस की किल्लत (ETV Bharat)

श्योपुर में गैस की किल्लत

श्योपुर के विजयपुर में लगातार गैस की किल्लत देखने मिल रही है. गैस बुकिंग के मैसेज आने के बाद भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जिससे गैस उपभोक्ताओं में खासी नाराजगी देखी जा रही है. लोग पूर्व में भी आरोप लगा चुके हैं कि गैस एजेंसी संचालक अपनी मनमानी कर सिलेंडरों को ब्लैक में बेचने का काम कर रहा हैं. शुक्रवार को भी गैस एजेंसी के बाहर लोगों की भीड़ देखने मिल रही है.

इस संबंध में एसडीओपी राघवेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि "अगर कोई पुलिसकर्मी अभद्रता या गाली गलौज कर रहा है, तो में थाना प्रभारी राजन सिंह गुर्जर से जानकारी लेता हूं." एसडीएम अभिषेक मिश्रा ने बताया कि "2 हजार 500 सिलेंडर का आंकड़ा हर महीने का है. इस महीने 5 हजार रुपए सिलेंडर की डिलेवरी हुई है. लोगों को भ्रामक खबरों की सूचना है, इसीलिए स्टॉक की कमी हो रही है."