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कैलाश विजयवर्गीय के जन्मदिन पर इंदौर में नहीं लगेंगे पोस्टर-बैनर, अगर किसी ने लगाए तुरंत हटेंगे

इंदौर में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नई पहल की. उन्होंने अपने जन्मदिन पर बैनर-पोस्टर नहीं लगाने की अपील की.

Kailash Vijayvargiya Birthday
इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने की नई पहल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 7:21 PM IST

3 Min Read
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इंदौर : हर छोटे-बडे़ राजनीतिक कार्यक्रम में और राजनेताओं के जन्मदिन पर बैनर-पोस्टर और फ्लैक्स से सराबोर होने वाले इंदौर शहर में नई इबारत लिखने जा रही है. इस बार नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पोस्टर लगते ही फाड़ दिए जाएंगे. खुद कैलाश विजयवर्गीय ने इस तरह का आदेश इंदौर नगर निगम को दिया है.

कैलाश विजयवर्गीय ने जारी किया वीडियो

कैलाश विजयवर्गीय के जन्मदिन से पहले ही उनके द्वारा सोशल मीडिया पर जारी किए गए वीडियो में कहा गया है "उनका जन्मदिन अक्षय तृतीया पर होता है, जो 19 अप्रैल को है. उनके जन्मदिन के अवसर पर समर्थक और पार्टी के नेता समाचार-पत्रों में विज्ञापनों के अलावा शहर के अलग-अलग क्षेत्र में सड़कों और सार्वजनिक स्थान को बैनर-पोस्टर से भर देते हैं. इससे शहर की खूबसूरती प्रभावित तो होती ही है, नगर निगम को भी अपने विभाग के मंत्री के पोस्टर हटाने को लेकर परेशानी होती है."

नगर निगम को बैनर-पोस्टर हटाने के निर्देश

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंगलवार को एक वीडियो जारी कर सभी समर्थकों से उनके जन्मदिन पर कोई भी पोस्टर-बैनर नहीं लगाने का आग्रह किया है. विजयवर्गीय ने स्पष्ट किया "हमेशा की तरह वे 19 अप्रैल को गौशाला जाएंगे और उसके बाद पितृ पर्वत पर हनुमान जी का अभिषेक करेंगे. शाम को सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से पितृ पर्वत पर ही भेंट करेंगे. इसलिए कोई भी विज्ञापन, बैनर-पोस्टर नहीं दें." उन्होंने नगर नगर निगम को भी निर्देशित किया है कि यदि उनके फोटो वाला कोई बैनर पोस्टर लगता है तो उसे तत्काल हटा दिया जाए.

इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव (ETV BHARAT)

मार्जिनल ओपन स्पेस पर टैक्स नहीं

देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में सर्वाधिक टैक्स की मार झेलने वाली जनता को एक नए टैक्स के बोझ से फिलहाल मुक्ति मिल गई है. पिछले महीने नगर निगम ने घर या मकान के मार्जिनल ओपन स्पेस पर टैक्स लगाने का फैसला किया था, जिसे फिलहाल टाल दिया गया है. पहले इस टैक्स को लगाने की घोषणा महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा की गई थी. घोषणा के समय उनके द्वारा बताया था कि मार्जिनल ओपन स्पेस पर टैक्स सरकार द्वारा लगाया गया है, जिसमें नगर निगम का कोई हस्तक्षेप नहीं है.

विरोध बढ़ा तो पलटे इंदौर महापौर

शहर कांग्रेस की ओर से इस मामले में विरोध किया जा रहा था. बीते दिनों नगर निगम कमिश्नर का भी विरोध किया गया था. कांग्रेस का आरोप था कि नगर निगम के इस फैसले से शहर के करीब 8 लाख संपत्ति करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. इसके बाद विरोध को देखते हुए फिलहाल टाल दिया है. महापौर पुष्यमित्र भार्गव का अब कहना है "पहले से ही इंदौर की जनता पर टैक्स का बोझ है. इसलिए नए सिरे से इस टैक्स को नहीं लगाने को लेकर पुनर्विचार किया गया है."

क्या होता है मार्जिनल ओपन स्पेस

किसी भी प्लांट अथवा फ्लैट में गली रास्ते अथवा सार्वजनिक उपयोग का जो क्षेत्र खाली रखा जाता है, उसे मार्जिन ऑफ स्पेस कहा जाता है. इसके अलावा प्लांट पर जितने क्षेत्र में निर्माण की अनुमति मिलती है, उस बचे शेष हिस्से को भी एमओएस माना जाता है, जो कुल निर्माण का करीब 50% हिस्सा होता है.

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