खुशखबरी : इंदौर-नई दिल्ली एक्सप्रेस का अब 11 मार्च से हिसार तक विस्तार, दिल्ली,सफदरजंग व शकूर बस्ती होंगे स्टॉपेज

कोटा : ट्रेन नंबर 20957 इंदौर-नई दिल्ली एक्सप्रेस का विस्तार हिसार तक किया जा रहा है. यह ट्रेन इंदौर से कोटा होकर नई दिल्ली तक चलती है. इसी तरह ट्रेन नंबर 20958 नई दिल्ली-इंदौर एक्सप्रेस को नई दिल्ली की जगह हिसार से चलाया जा रहा है. रेलवे बोर्ड ने पहले इसके विस्तार को हरी झंडी दे दी थी और अब समय सारणी भी जारी कर दी है. जिसके अनुसार 11 मार्च से ट्रेन इंदौर से हिसार के बीच संचालित होगी.

वहीं 12 मार्च से यह ट्रेन हिसार इंदौर एक्सप्रेस के रूप में चलेगी. आईआरसीटीसी और पीआरएस काउंटर पर पुराने रूट यानि नई दिल्ली से इंदौर के बीच की बुकिंग केवल 5 मार्च तक की की जा रही है. वहीं इंदौर से नई दिल्ली की बुकिंग 6 मार्च के लिए ही हो रही है. इसके बाद की बुकिंग को आईआरसीटीसी और पीआरएस काउंटर पर फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. वर्तमान में ट्रेन जहां नई दिल्ली स्टेशन पर जा रही है, अब ट्रेन में विस्तार होने के बाद इसे नई दिल्ली की जगह सफदरजंग स्टेशन व शकूर बस्ती से चलाया जाएगा. रेलवे जल्द ही अपडेटेड रूट के साथ ट्रेन की बुकिंग शुरू करेगा. इसके बाद यात्री इस ट्रेन के टिकट बना सकेंगे.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने इसकी पुष्टि की है. उनका कहना है कि रेलवे बोर्ड ने पहले ट्रेन के विस्तार को स्वीकृति दे दी थी. इसकी तारीख व समय सारणी भी जारी की गई है. जिसके अनुसार आने वाले 11 मार्च से ट्रेन नई समय सारणी से चलेगी. हालांकि कोटा रेल मंडल के भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, रामगंज मंडी व शामगढ़ स्टेशन पर यह रूकती है, इन स्टेशन पर अप व डाउन दोनों तरफ से आने वाली ट्रेन के समय में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है.