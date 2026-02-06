ETV Bharat / state

खुशखबरी : इंदौर-नई दिल्ली एक्सप्रेस का अब 11 मार्च से हिसार तक विस्तार, दिल्ली,सफदरजंग व शकूर बस्ती होंगे स्टॉपेज

रेल यात्रियों को बड़ी सौगात मिली है. हिसार से इंदौर के लिए पहली सुपरफास्ट ट्रेन 11 मार्च से शुरू होगी.

हिसार के लिए मिलेगी सीधी ट्रेन
हिसार के लिए मिलेगी सीधी ट्रेन (फोटो ईटीवी भारत कोटा)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 6, 2026 at 11:06 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा : ट्रेन नंबर 20957 इंदौर-नई दिल्ली एक्सप्रेस का विस्तार हिसार तक किया जा रहा है. यह ट्रेन इंदौर से कोटा होकर नई दिल्ली तक चलती है. इसी तरह ट्रेन नंबर 20958 नई दिल्ली-इंदौर एक्सप्रेस को नई दिल्ली की जगह हिसार से चलाया जा रहा है. रेलवे बोर्ड ने पहले इसके विस्तार को हरी झंडी दे दी थी और अब समय सारणी भी जारी कर दी है. जिसके अनुसार 11 मार्च से ट्रेन इंदौर से हिसार के बीच संचालित होगी.

वहीं 12 मार्च से यह ट्रेन हिसार इंदौर एक्सप्रेस के रूप में चलेगी. आईआरसीटीसी और पीआरएस काउंटर पर पुराने रूट यानि नई दिल्ली से इंदौर के बीच की बुकिंग केवल 5 मार्च तक की की जा रही है. वहीं इंदौर से नई दिल्ली की बुकिंग 6 मार्च के लिए ही हो रही है. इसके बाद की बुकिंग को आईआरसीटीसी और पीआरएस काउंटर पर फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. वर्तमान में ट्रेन जहां नई दिल्ली स्टेशन पर जा रही है, अब ट्रेन में विस्तार होने के बाद इसे नई दिल्ली की जगह सफदरजंग स्टेशन व शकूर बस्ती से चलाया जाएगा. रेलवे जल्द ही अपडेटेड रूट के साथ ट्रेन की बुकिंग शुरू करेगा. इसके बाद यात्री इस ट्रेन के टिकट बना सकेंगे.

इसे भी पढ़ें: यात्रीगण कृपया ध्यान दें! कोटा होकर पुणे, सोलापुर, हिसार, मुंबई व शिरडी जाने वाली 10 ट्रेनों की फेरों में बढ़ोतरी, चेक करें लिस्ट

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने इसकी पुष्टि की है. उनका कहना है कि रेलवे बोर्ड ने पहले ट्रेन के विस्तार को स्वीकृति दे दी थी. इसकी तारीख व समय सारणी भी जारी की गई है. जिसके अनुसार आने वाले 11 मार्च से ट्रेन नई समय सारणी से चलेगी. हालांकि कोटा रेल मंडल के भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, रामगंज मंडी व शामगढ़ स्टेशन पर यह रूकती है, इन स्टेशन पर अप व डाउन दोनों तरफ से आने वाली ट्रेन के समय में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है.

पुरानी समय सारणी के अनुसार ट्रेन नंबर 20957 इंदौर से बुधवार, शुक्रवार व रविवार को शाम 4:45 पर रवाना होती है. इसके बाद यह ट्रेन कोटा रात 10:10 पर पहुंचती है. वहीं नई दिल्ली या सुबह 4:35 पर पहुंचती है. बदले हुए समय सारणी के अनुसार अब ट्रेन नई दिल्ली की जगह दिल्ली सफदरजंग स्टेशन पर तड़के 4:42 व शकूर बस्ती स्टेशन पर 5:14 पर पहुंच जाएगी. इसके बाद रोहतक जंक्शन पर सुबह 6:16 पर पहुंचेगी. आगे महम पर 6:55, हंसी पर 8:20 और अपने गंतव्य हिसार जंक्शन पर 9:20 पर पहुंचेगी.

इसे भी पढ़ें: कोटा होकर दौड़ेगी अजमेर- सोलापुर सुपरफास्ट स्पेशल, गोरखपुर जाने वाली ट्रेन मार्च तक रहेगी रद्द

ट्रेन नंबर 20958 का भी नई दिल्ली की जगह हिसार से सोमवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी. इसका भी स्टेशन अब नई दिल्ली की जगह दिल्ली सफदरजंग और शकूर बस्ती होगा. हिसार से ट्रेन दोपहर 1:20 पर रवाना होगी. इसके बाद हंसी 2:06 बजे , महम 2:55 बजे , रोहतक शाम 4:30 पर आएगी. इसके बाद शकूरबस्ती शाम 5:30 पर और दिल्ली सफदरजंग 6:11 बजे पर पहुंचेगी. इसके बाद आगे की यात्रा का समय पुराना वाला ही रहेगा. जिसमें ट्रेन मथुरा स्टेशन पर रात 8:58 बजे, कोटा देर रात 12:25 और अगले दिन सुबह 6:45 पर इंदौर पहुंचती है.

TAGGED:

INDORE NEW DELHI EXPRESS
TRAIN EXTENDED TO HISAR
इंदौर नई दिल्ली एक्सप्रेस
SUPERFAST TRAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.