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इंदौर में NEET की तैयारी कर रही छात्रा अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरी, मौत

इंदौर में नीट का पेपर होने से दो दिन पहले छात्रा की संदिग्ध मौत से सनसनी. ये हादसा है या कुछ और, पुलिस जांच जारी.

Indore NEET Student death
इंदौर में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत से सनसनी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 7:02 PM IST

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इंदौर : शहर के भंवरकुआं क्षेत्र में रहने वाली छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. वह NEET की तैयारी कर रही थी. पीड़ित परिजनों ने बेटी की मौत को लेकर कई सवाल उठाए हैं. वह अपनी बहन के साथ अपार्टमेंट के एक फ्लैट में रहती थी. छात्रा के अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

मौके पर मौजूद लोग छात्रा को अस्पताल ले गए

मामला भंवरकुआं थाना क्षेत्र के न्यू बर्ग कॉलोनी का है. यहां रहने वाली छात्रा चौथी मंजिल की बालकनी से नीचे गिरी. जब छात्रा को बिल्डिंग के नीचे गिरते हुए देखा गया तो मौके पर मौजूद रहवासी तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. माना जा रहा है कि उसकी मौत मौके पर हो गई थी. परिजनों ने पुलिस को बताया कि छात्रा अपनी बहन के साथ न्यू बर्ग कॉलोनी में स्थित फ्लैट के चौथी मंजिल पर रहती थी. ये घटना कैसे हुई, समझ से बाहर है.

एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह (ETV BHARAT)

चौथे फ्लोर के फ्लैट की बालकनी से गिरी

बताया जा रहा है वह अपार्टमेंट के चौथे फ्लोर पर बालकनी में खड़े होकर मोबाइल पर बात कर रही थी. इसी दौरान वह नीचे गिर गई. ये हादसा है या उसने जान दी है, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है. छात्रा की बड़ी बहन डॉक्टर है और पिता भी डॉक्टर हैं. छात्रा मूल रूप से धार की रहने वाली थी. छात्रा के पिता की एमवाय हॉस्पिटल में ट्रेनिंग चल रही है, जिसके चलते पिछले 5 दिन से वह इंदौर में ही हैं.

बयान लेने के बाद तस्वीर साफ होगी

एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह का कहना है "मामला दर्ज कर परिजनों के बयानों के आधार पर ही जांच की जा रही है. छात्रा का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है." पुलिस का कहना है परिजनों के बयान लेने के साथ ही छात्रा को पहचानने वालों के भी कथन दर्ज किए जाएंगे. बिल्डिंग के आसपास के लोगों से भी बात की जाएगी. खासकर घटना के वक्त मौजूद लोगों के बयान लिए जाएंगे. इससे कुछ तस्वीर साफ हो सकेगी.

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