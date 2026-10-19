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हजारों किलो साबूदाने का प्रसाद चखेंगे भक्त, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की कोशिश

इंदौर में साबूदाने की खिचड़ी बांटने का अनूठा रिकार्ड ( ETV Bharat )

इंदौर: नवरात्रि के दिनों में अलग-अलग सामाजिक संस्थाओं द्वारा माता की आराधना करने को लेकर विभिन्न प्रकार के आयोजन किये जाते हैं, लेकिन इंदौर में एक ऐसी संस्था है जो माता की आराधना करने वाले भक्तों की सेवा करती है. यह संस्था हजारों किलो साबूदाने की खिचड़ी भक्तों में वितरण कर एक रिकॉर्ड बनाती है. जिसके चलते उन्हें कई तरह के अवार्ड मिल चुके हैं. अब संस्था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इस अनूठे आयोजन को लेकर आवेदन करने वाले हैं.

हजारों किलो खिचड़ी का वितरण देशभर में नवरात्रि के उपलक्ष्य में अलग-अलग तरह के आयोजन किए जाते हैं, लेकिन इंदौर में राजवंश नामक संस्था द्वारा नवरात्रि के आखिरी के तीन दिन सप्तमी, अष्टमी और नवमी को साबूदाने की खिचड़ी का वितरण किया जाता है, आमतौर पर किसी सामाजिक संस्था द्वारा माता की आराधना करने वाले भक्तों को एक या दो घंटे के लिए साबूदाना वितरण का आयोजन किया जाता है, लेकिन इंदौर की सामाजिक संस्था राजवंश द्वारा नवरात्रि के आखिरी के तीन दिनों में 24 घंटे खिचड़ी का वितरण करती है.