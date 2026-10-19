हजारों किलो साबूदाने का प्रसाद चखेंगे भक्त, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की कोशिश
इंदौर में सप्तमी, अष्टमी और नवमी में लगातार तीन दिनों तक खिचड़ी बांटने का अनोखा रिकॉर्ड, राजवंश द्वारा इतिहास रचने की कवायद शुरू. संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 8:29 AM IST|
Updated : October 19, 2026 at 9:26 AM IST
इंदौर: नवरात्रि के दिनों में अलग-अलग सामाजिक संस्थाओं द्वारा माता की आराधना करने को लेकर विभिन्न प्रकार के आयोजन किये जाते हैं, लेकिन इंदौर में एक ऐसी संस्था है जो माता की आराधना करने वाले भक्तों की सेवा करती है. यह संस्था हजारों किलो साबूदाने की खिचड़ी भक्तों में वितरण कर एक रिकॉर्ड बनाती है. जिसके चलते उन्हें कई तरह के अवार्ड मिल चुके हैं. अब संस्था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इस अनूठे आयोजन को लेकर आवेदन करने वाले हैं.
हजारों किलो खिचड़ी का वितरण
देशभर में नवरात्रि के उपलक्ष्य में अलग-अलग तरह के आयोजन किए जाते हैं, लेकिन इंदौर में राजवंश नामक संस्था द्वारा नवरात्रि के आखिरी के तीन दिन सप्तमी, अष्टमी और नवमी को साबूदाने की खिचड़ी का वितरण किया जाता है, आमतौर पर किसी सामाजिक संस्था द्वारा माता की आराधना करने वाले भक्तों को एक या दो घंटे के लिए साबूदाना वितरण का आयोजन किया जाता है, लेकिन इंदौर की सामाजिक संस्था राजवंश द्वारा नवरात्रि के आखिरी के तीन दिनों में 24 घंटे खिचड़ी का वितरण करती है.
प्रसाद खाने को श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़
संस्था राजवंश के अध्यक्ष दीपम शुक्ला एवं संयोजक विशाल बरोड़ौ का कहना है कि, ''सप्तमी से इस अनूठे आयोजन की शुरुआत होती है. इस दौरान सप्तमी और अष्टमी दो दिनों में ही तकरीबन 25000 साबूदाना खिचड़ी का वितरण भक्तों के बीच किया जा चुका है. नवमी में भी हजारों किलो खिचड़ी का वितरण किया जाएगा. खिचड़ी का वितरण तीनों दिन 24 घंटे किया जाता है. यहां काफी बड़ी संख्या में भक्त खिचड़ी का प्रसाद लेने पहुंचते हैं.''
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड करने की मांग
इस अनूठे आयोजन के चलते संस्था को कई अवार्ड भी मिल चुका है. इसके अध्यक्ष दीपम शुक्ला ने कहा, "पिछले तीन दिनों से साबूदाना खिचड़ी का वितरण किया जा रहा है, जिसके चलते कई जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में आते हैं और कार्यक्रम की सराहना करते हैं. इस अनूठे आयोजन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए भी आवेदन किया जाएगा. आमतौर पर किसी भी संस्था द्वारा कुछ किलो खिचड़ी का वितरण किया जाता है, लेकिन हमारे द्वारा पिछले कई सालों से हजारों किलो खिचड़ी का वितरण किया जा रहा है. जो कि अनूठा आयोजन है. इस अनूठे आयोजन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए. हम उसको लेकर आवेदन करेंगे."
- जबलपुर में दुर्गा पंडालों की जानकारी अब एक क्लिक पर, दोस्तों संग घूमते समय शख्स को आया आइडिया
- सादे ड्रेस में पंडालों में गरबा खेलेंगी महिला पुलिसकर्मी, 'शी स्क्वाड' मजनुओं पर रखेगा नजर
इंदौर अपने खान-पान के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सार्वजनिक मंच से इंदौर के खान-पान की तारीफ कर चुके हैं. इस इंदौर में नवरात्रि के अवसर पर साबूदाने की खिचड़ी को लेकर जो रिकॉर्ड बना है, उसकी पूरे इंदौर में सराहना हो रही है. फिलहाल अब आयोजक इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस तरह से दर्ज करवाते हैं यह देखने लायक रहेगा.