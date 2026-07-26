वूमेन क्राइम पर सख्त मानवाधिकार आयोग, मॉनिटर ने इंदौर थाने का निरीक्षण कर लिया फीडबैक
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मॉनिटर ने इंदौर महिला थाने का किया निरीक्षण, महिला संबंधी अपराधों के पंजीयन, जांच और निराकरण की प्रक्रिया की ली जानकारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 10:58 AM IST
इंदौर: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मॉनिटर शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंची, जहां महिला थाने का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने महिला थाने में औरतों से संबंधी अपराधों के पंजीयन और शिकायतों के निराकरण सहित अन्य मामलों की विस्तृत जानकारी ली. इसके अलावा महिला थाना प्रभारी से कई अन्य विषयों को लेकर चर्चा की.
थाने में पुलिसकर्मियों से सवाल-जवाब
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मॉनिटर पूर्वा मित्तल एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंची. यहां उन्होंने पलासिया थाने के नजदीक मौजूद महिला थाने का निरीक्षण किया. इस दौरान पूर्वा मित्तल ने महिला अपराध से जुड़ी समस्याओं और उसके निराकरण सहित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की. थाने में मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों से महिलाओं की शिकायतों को किस तरह से सुना जाता है और उसका निराकरण किस तरह से किया जाता है उसको लेकर सवाल जवाब किए.
महिला अपराध रोकने में सहयोग की अपील
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मॉनिटर डॉ. पूर्वा मित्तल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, "निश्चित तौर पर देश में महिला संबंधित अपराध के ग्राफ में बढ़ोतरी हो रही है. हम अपने स्तर पर चर्चा कर इसका निराकरण करने में लगे हुए हैं. वहीं अब समाज को भी आगे आकर अपनी जिम्मेदारियां को समझना होगा."
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भोपाल की ट्विशा सुसाइड केस को लेकर डॉ. पूर्वा मित्तल ने कहा, "ट्विशा का पूरा मामला अभी कोर्ट में विचारधीन है, उसके चलते किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है. लेकिन इस तरह के घटनाक्रम समाज में घटित नहीं होना चाहिए. आज भी घरेलू हिंसा के मामले सामने आते हैं. जिसमें बहू-बेटियों को मार दिया जाता है या ऐसी स्थिति बन जाती है जिसके चलते वे खुद आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती हैं. हम लोग कानून की दिशा में काम करते हैं, ताकि ऐसी कोई भी स्थिति पैदा न हो. सभी को समान अधिकार और गौरवपूर्ण जिंदगी जीने का हक है."