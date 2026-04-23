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केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने जैन समाज से की अजीब मांग, बोले-जनसंख्या बढ़ाओ तभी बढ़ेगी जीडीपी

भारतीय अर्थव्यवस्था में जैन समुदाय के योगदान विषय पर इंदौर में आयोजित की गई राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने आयोजित की राष्ट्रीय संगोष्ठी.

JAIN COMMUNITY NATIONAL CONFERENCE
भारतीय अर्थव्यवस्था में जैन समुदाय के योगदान विषय पर इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 4:28 PM IST

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इंदौर: केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जॉर्ज कुरियन ने देश की जीडीपी बढ़ाने के लिए जैन समाज से जनसंख्या बढ़ाने की मांग की है. जॉर्ज कुरियन गुरुवार को इंदौर में भारतीय अर्थव्यवस्था, शिक्षा एवं परोपकार में जैन समुदाय के योगदान विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे.

'जैन समाज है देश का सबसे बड़ा टैक्स पेयर'

केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जॉर्ज कुरियन ने अपने संबोधन में जैन समाज के सामाजिक आर्थिक योगदान का जिक्र करते हुए कहा "जैन समाज अहिंसा और परोपकार के मामले में ही आगे नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा टैक्स पेयर समाज है. जिसकी आबादी मात्र दशमलव 4% है, जबकि जैन समाज का इनकम टैक्स चुकाने में 22 से 25 परसेंट तक का योगदान है. उन्होंने कहा यदि दशमलव 4% आबादी इतना ज्यादा टैक्स दे रही है तो आप कल्पना कीजिए कि समाज की इनकम कितनी होगी."

केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन बोले-जनसंख्या बढ़ाओ तभी बढ़ेगी जीडीपी (ETV Bharat)

'जीडीपी बढ़ाने जनसंख्या बढ़ाने पर दिया जोर'

जॉर्ज कुरियन ने कहा "आज से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और अन्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की सरकारी योजनाओं में जैन समाज की आर्थिक भागीदारी बढ़ाई जाना चाहिए. जॉर्ज कोरियन ने कहा देश में जैन समाज की जनसंख्या करीब एक करोड़ बताई जाती है, यदि यह जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी तो इससे देश को और ज्यादा जीडीपी दर में वृद्धि होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया है, ऐसी स्थिति में सरकार और देश को जैन समाज के सामाजिक और आर्थिक सहयोग की ज्यादा जरूरत पड़ेगी."

UNION MINISTER GEORGE KURIEN
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने आयोजित की राष्ट्रीय संगोष्ठी (ETV Bharat)

'जैन समाज से जुड़ा पाठ्यक्रम होगा शुरू'

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान जॉर्ज कुरियन ने जानकारी देते हुए बताया, "जैन समाज की मांग पर प्राकृत भाषा को देश की क्लासिकल लैंग्वेज की सूची में 2024 में ही शामिल कर लिया गया है. इसके अलावा गुजरात के एक विश्वविद्यालय में जैन समाज और साहित्य के लिहाज से इनस्क्रिप्टोलॉजी पाठ्यक्रम शुरू किया गया है. इस पाठ्यक्रम को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और मुंबई के एक विश्वविद्यालय में भी शुरू किया जाएगा."

'अल्पसंख्यक मंत्रालय देश भर में आयोजित कर रहा कॉन्फ्रेंस'

इस अवसर पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की सचिव अल्का उपाध्याय ने बताया, "कम्युनिटी का योगदान लोगों तक पहुंचे और विकसित वर्ग में भी पिछड़े हुए लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास हो सके. इसके लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अब देशभर में राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा है. बीते दिनों दिल्ली में बौद्ध समाज के लोगों की कांफ्रेंस आयोजित की गई जबकि दूसरी कॉन्फ्रेंस इंदौर मैं आयोजित हो रही है. जबकि पारसी समुदाय की तीसरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन मुंबई मे होगा.

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