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बारिश बगैर चंद मिनट में सड़क पर दिखा सैलाब, 100 फुट ऊंचाई तक पानी उछलता देख लोग हैरान

इंदौर में नर्मदा-शिप्रा लिंक पाइपलाइन फूटने से बहा लाखों लीटर पानी, 2 मकान और 1 ढाबा क्षतिग्रस्त. सड़क पर पानी ही पानी.

NARMADA SHIPRA LINK PIPELINE BURST
पाइपलाइन फूटने से 100 फुट की ऊंचाई तक उछला पानी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 9:23 PM IST

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इंदौर: नर्मदा शिप्रा लिंक की पाइपलाइन फूटने से लाखों लीटर पानी सड़क पर बह गया. इंदौर खंडवा रोड पर भैरव घाट स्थित भैरव मंदिर के पास नर्मदा शिप्रा लिंक की पाइपलाइन रविवार सुबह अचानक फूट गई. पाइपलाइन फूटते ही पानी का फव्वारा करीब 100 फुट ऊंचाई तक नजर आया. पाइपलाइन फूटने से लाखों लीटर पानी सड़क पर बह गया. पाइपलाइन फूटने की सूचना पंपिंग स्टेशन पर दी गई. इसके बाद पाइपलाइन में पानी को बंद किया गया.

2 मकान और 1 ढाबा क्षतिग्रस्त

रविवार सुबह करीब 7 बजे अचानक तेज आवाज के साथ नर्मदा शिप्रा लिंक की पाइपलाइन अचानक फूट गई और देखते ही देखते पानी का फवारा कई फीट ऊंचाई तक दिखने लगा. रहवासी लखन यादव ने बताया कि "रविवार सुबह अचानक पाइपलाइन फूट गई. पाइपलाइन फूटने से तेज बहाव के साथ पानी सड़क पर बहने लगा.

पाइपलाइन फूटने से सड़क पर बहा लाखों लीटर पानी (ETV Bharat)

पानी के तेज बहाव के चलते यहां मौजूद 2 मकान और 1 ढाबा क्षतिग्रस्त हो गए. रहवासियों के अनुसार लगातार पाइपलाइन में लीकेज की सूचना विभाग को दी जा रही थी. लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और रविवार सुबह पाइपलाइन फूट गई. जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया.

Indore water damaging houses
सड़क पर पानी के चलते लोग परेशान (ETV Bharat)

वाहनों को करना पड़ा परेशानियों का सामना

सिमरोल थाना प्रभारी कुलदीप खत्री ने बताया, "नर्मदा पाइपलाइन फूटने की सूचना मिली थी. जिसके बाद तत्काल मौके पर पहुंचे और विभाग को सूचना दी गई. जिसके बाद पाइपलाइन से निकल रहे पानी को बंद कराया गया."

Indore water spilling on road
लाखों लीटर पानी सड़क पर बहा (ETV Bharat)

पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़क पर कुछ समय तक वाहनों को निकालने में परेशानियों का सामना करना पड़ा. लेकिन समय रहते स्थितियों को संभाल लिया गया. जिसके चलते कोई जनहानि नहीं हुई. यह पाइपलाइन नर्मदा-शिप्रा लिंक पाइपलाइन है, जिसके माध्यम से नर्मदा नदी का पानी शिप्रा नदी तक पहुंचाने का काम किया जाता है.

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