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बारिश बगैर चंद मिनट में सड़क पर दिखा सैलाब, 100 फुट ऊंचाई तक पानी उछलता देख लोग हैरान

पाइपलाइन फूटने से 100 फुट की ऊंचाई तक उछला पानी ( ETV Bharat )