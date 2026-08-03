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सरदार सरोवर परियोजना: पुनर्वास स्थलों की सर्वे रिपोर्ट, हर ओर बदहाली का आलम

सरदार सरोवर बांध निर्माण में हजारों प्रभावितों के साथ अन्याय. जनआयोग ने मौके का सर्वे कर रिपोर्ट जारी की. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

Sardar Sarovar project
सरदार सरोवर परियोजना पर स्वतंत्र जन आयोग की रिपोर्ट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 6:10 PM IST

5 Min Read
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इंदौर : नर्मदा नदी के जल से बिजली उत्पादन के अलावा सिंचित कृषि रकबे के विस्तार के लिए सरदार सरोवर बांध निर्माण के 4 दशक बाद भी 3 राज्यों के हजारों लोगों के साथ मुआवजा वितरण में खिलवाड़ हुआ. ये लोग आज भी पुनर्वास से वंचित हैं. हाल ही में स्वतंत्र जनआयोग की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं.

हाल ही में सरदार सरोवर परियोजना के सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक पहलुओं पर स्वतंत्र और निष्पक्ष जनआयोग गठित किया गया था. इस आयोग में भारत की 3 सामाजिक संस्थाएं जलबिरादरी (महाराष्ट्र), डेव्हलमेंट रिसर्च इन्स्टिट्यूट ओडिसा और हिमधारा हिमाचल प्रदेश शामिल हुईं. वरिष्ठ निष्पक्ष विशेषज्ञ के तौर पर न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अंजना प्रकाश अध्यक्ष, इनाक्शी गांगुली सदस्य, डॉ. गोर्की चक्रवर्ती सदस्य के रूप में शामिल रहे.

जन आयोग ने विस्थापितों की हालत पर रिपोर्ट जारी की (ETV BHARAT)

आयोग ने पुनर्वास स्थलों की हकीकत देखी

जनआयोग द्वारा 22 से 24 अगस्त 2025 को मध्य प्रदेश के बड़वानी और धार जिले में 14 स्थलों पर पहुंचकर सर्वे किया गया. इसके तहत नर्मदा घाटी के सरदार सरोवर से ध्वस्त हुए गांव, डूबग्रस्त नगर तथा पुनर्वास स्थल/ बसाहटों की हकीकत देखी. इस दौरान उन्होंने शासकीय तथा अदालती आदेशों, नर्मदा बचाओ आंदोलन, पर्यावरण सुरक्षा समिति जैसी संगठनों से प्रस्तुत किये गए सबूतों का अध्ययन किया.

जनआयोग की रिपोर्ट में ये तथ्य हुए उजागर

  • सरदार सरोवर बांध पर निर्णय और न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के फैसले के (1979) बाद 45 साल बीतने पर भी मूल नियोजन के अनुसार गुजरात, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के लोगों को सभी लाभ प्राप्त नहीं हुए. पीने का पानी, सिंचाई, बिजली से कई क्षेत्र वंचित हैं. करीब 5000 किमी का नहर निर्माण गुजरात में बाकी है.
  • तीनों राज्यों में मिलाकर 50 हजार से अधिक परिवारों का पुनर्वास के बाद भी आज तक महाराष्ट्र और गुजरात के सैकड़ों परिवार तथा मध्यप्रदेश के हजारों परिवारों का पुनर्वास नहीं हो सका है.
  • कई पुनर्वसाहटों में पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण कई सुविधाएं नहीं हैं. यह नर्मदा ट्रिब्यूनल के फैसले का तथा पुनर्वास नीति का उल्लंघन है. इनमें पानी, रास्ते, निकास व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्र, चरागाह, शमशान आदि की त्रुटियां हैं.
  • मध्य प्रदेश में 2008 में पूर्व में निश्चित किये बैकवॉटर लेव्हल्स पुनरीक्षित करने पर 15946 परिवारों को, जिनके मकान, दुकान भूअर्जित हुए थे, डूबक्षेत्र से बाहर बताकर पुनर्वास के लाभों से वंचित रखा गया. हजारों को भूखंड आवंटित हुए लेकिन अन्य बाकी है, जिन्हें भूखंड या गृहनिर्माण अनुदान से वंचित रखा गया, वे 2019 से टीनशेड्स में या ध्वस्त हुए मकान मे रहने को मजबूर हैं.
  • वर्ष 2008 में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट से नियुक्त झा आयोग के 7 साल तक जांच के बाद जारी रिपोर्ट के अनुसार विस्थापन और सर्वे के काम में लगे 186 अधिकारी, कर्मचारी, पटवारी दोषी मिले लेकिन किसी पर भी कार्रवाई नहीं हुई.
  • नर्मदा घाटी क्षेत्र के आदिवासियों को वनअधिकार कानून-2006 के तहत अधिकार न देने से, पुनर्वास की पात्रता और लाभ नहीं मिले. स्टॅच्यू ऑफ युनिटी और इर्दगिर्द की पर्यटन परियोजनाओं के साथ क्षेत्र को नया कानून लागू करने से आदिवासियों की आजीविका प्रभावित हुई.
  • बांधक्षेत्र में भारी पर्यावरणीय क्षति के बावजूद नर्मदा किनारे तथा नदी/ जलाशय में जारी अवैध खनन, दूर के औद्योगिक क्षेत्र से नर्मदा तक पहुंचते अपशिष्ट पदार्थ तथा शहरों की गंदगी से नर्मदा का पानी पूर्णतः प्रदूषित होकर, पर्यावरण को और पेयजल से मानवी जीवन को गंभीर क्षति पहुंचा रहा है.

ये हैं जनआयोग की सिफारिशें

जनआयोग में शामिल रिटायर्ड अंजना प्रकाश और संस्था जलबिरादरी नरेंद्र चुग ने बताया "जनआयोग के सर्वे की रिपोर्ट में जो सिफारिश की, उनमें सरदार सरोवर परियोजना की पुनर्समीक्षा की अनुशंसा की गई है. इसके अलावा परियोजना से प्रभावित सभी परिवारों को शामिल करने की मांग की गई है. तीनों राज्यों के सरदार सरोवर विस्थापितों का पुनर्वसाहट, नर्मदा ट्रिब्यूनल फैसला, राज्य की पुनर्वास नीति/आदेश के अनुसार सभी सुविधाएं उपलब्ध तत्काल की जाएं." सरदार सरोवर जलाशय में प्रस्तावित मध्य प्रदेश पर्यटन के तहत क्रूज न चलाया जाए. यह भी जरूरी है कि 'स्टॅच्यू ऑफ युनिटी' कानून की वापसी से स्थानीय आदिवासियों के हक को सुरक्षित रखें.

दावा वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं

बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह यादव का कहना है "सरकार के अनुसार पात्र विस्थापितों का पुनर्वास किया जा चुका है. कुछ मामलों में मुआवजा, पुनर्वास लाभ और अन्य अधिकारों को लेकर दावे एवं विवाद विधिक अनुसार निर्धारित किए गये हैं. स्वतंत्र और निष्पक्ष जनआयोग द्वारा पुनर्निरीक्षण और मूल्यांकन का दावा वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं. किसी भी तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों का विश्लेषण जरूरी होता है. भावनात्मक निर्णयों से सही व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता."

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