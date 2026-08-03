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सरदार सरोवर परियोजना: पुनर्वास स्थलों की सर्वे रिपोर्ट, हर ओर बदहाली का आलम

सरदार सरोवर परियोजना पर स्वतंत्र जन आयोग की रिपोर्ट ( ETV BHARAT )