क्या नारायण साईं को मिलेगा तलाक, क्या पत्नी को देने पड़ेंगे 5 करोड़? इंदौर फैमिली कोर्ट का फैसला
इंदौर फैमिली कोर्ट में नारायण साईं और उनकी पत्नी के बीच चल रहे तलाक केस पर सुनवाई पूरी. कल आएगा फैसला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 3:59 PM IST
इंदौर : आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं और उनकी पत्नी के बीच जारी विवाद का पटाक्षेप कल हो जाएगा. तलाक की अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई है. इंदौर फैमिली कोर्ट कल इस बारे में अपना फैसला सुनाएगी. बुधवार को इंदौर के कुटुंब न्यायालय में सुनवाई की गई. दोनों पक्षों की ओर से कोर्ट में अपने-अपने तर्क रखे गए. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.
3 साल से चल रहा तलाक का केस
इंदौर कुटुंब न्यायालय में आशाराम बापू के बेटे नारायण साईं से तलाक को लेकर 2023 में याचिका पत्नी ने लगाई थी. तभी से इस मामले की सुनवाई चल रही थी. अब इंदौर के कुटुंब न्यायालय में बहस पूरी हो चुकी है. नारायण साईं की पत्नी ने कोर्ट को बताया "काफी दिनों से नारायण साईं जेल में बंद हैं. जेल में बंद रहने के कारण वह तलाक लेना चाहती है. तलाक के साथ ही भरण पोषण के लिए 5 करोड़ भी नारायण साईं से दिलवाए जाएं."
दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित
बुधवार को दोनों पक्षों के वकील उपस्थित हुए. दोनों पक्षों के वकीलों ने इस दौरान तमाम तरह के तर्क रखे. तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. इस फैसले पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं. नारायण साईं के अधिवक्ता टी आर रघुवंशी ने बताया "दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश की हैं. अब अदालत को फैसला करना है."
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भरण-पोषण भत्ता की राशि बढ़कर 55 लाख हुई
मामले के अनुसार नारायण साईं की पत्नी की याचिका पर साल 2018 में नारायण को आदेश दिया था कि वह पत्नी को हर माह 50 हजार रुपए भरण-पोषण खर्च देंगे. लेकिन इस दौरान नारायण सांई ने राशि नहीं दी. भरण-पोषण की ये राशि ब्याज सहित 55 लाख रुपए हो गई है.
साल 2013 से नारायण सूरत जेल में है. मई 2025 में नारायण साईं के एडवोकेट ने इस केस को रिओपन करने की अपील की थी. नारायण साईं की शादी 1995 में हुई थी. उनकी पत्नी मूल रूप से भोपाल की रहने वाली हैं. नारायण साईं अभी दुष्कर्म के मामले में सूरत जेल में बंद है.