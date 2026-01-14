ETV Bharat / state

मांझे से घायल परिंदों के इलाज के लिए लगाया शिविर, इलाज मिलने से कई पक्षियों की बची जान

इंदौर में चाइनीज मांझे से घायल पक्षियों का इलाज कर नवकार परिवार बचा रहा है जान, 16 जनवरी तक लगेगा पक्षियों का मेडिकल कैंप.

INDORE CHINESE MANJHA INJURED BIRD TREATMENT
मांझे से घायल परिंदों के इलाज के लिए लगाया शिविर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 8:45 PM IST

इंदौर: मकर संक्रांति पर देशभर में चीनी मांझे से उलझ कर कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं. वहीं, इससे परिंदों की भी जान जा रही है. इसी को देखते हुए मांझे में उलझ कर मारे जाने वाले पक्षियों को बचाने के लिए इंदौर में पक्षियों का मेडिकल कैंप लगाया गया है. जहां मांझे में फंसकर घायल होने वाले पक्षियों के लिए इमरजेंसी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध है.

इलाज के दौरान 3 पक्षियों की मौत

मकर संक्रांति पर बड़ी संख्या में उड़ाए जाने वाली पतंग और मांझे में फंसने से कई पक्षी घायल हो रहे हैं. इन्हें बचाने के लिए शहर के नवकार परिवार द्वारा 13 जनवरी से 16 जनवरी तक शिविर का आयोजन किया गया है. जहां घायल पक्षियों के इलाज के बाद उन्हें उड़ा दिया जाता है. 14 जनवरी को शिविर में 7 घायल पक्षी इलाज के लिए लाए गए, जिसमें से 3 की इलाज दौरान मौत हो गई. इसमें 2 कबूतर थे और एक बाज शामिल था.

16 जनवरी तक लगेगा पक्षियों का मेडिकल कैंप (ETV Bharat)

शिविर में अनुभवी डॉक्टर और स्टाफ हैं मौजूद

इंदौर नवकार परिवार के हिमांशु जैन बताते हैं कि "हर साल बड़ी संख्या में चाइनीज मांझे से फंसकर पक्षियों की मौत हो जाती है. उन्हें बचाने के लिए जैन मुनि ऋषभ चंद्र सागर महाराज और आनंद चंद्र सागर महाराज की प्रेरणा से बीते कई सालों से पक्षियों के लिए मेडिकल स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है. शिविर में अनुभवी डॉक्टर के साथ पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है. इसके अलावा नवकार परिवार की पूरी टीम शिविर के दौरान शहर के अलग-अलग संपर्क से जुड़कर पक्षियों के लिए इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी मुहैया कराती है.

पक्षियों की जान बचाने के लिए लगाया गया शिविर

हिमांशु जैन ने बताया "शहर में इस साल चाइनीज मांझे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की सख्ती है. जिसके चलते 30 से ज्यादा लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है, जबकि बड़ी मात्रा में मांझा जब्त करने के बाद कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया है. पक्षियों के अलावा शहर में 3 से ज्यादा लोगों की मौत चाइनीज मांझे से गर्दन कटने के कारण हो चुकी है. यही स्थिति पक्षियों के साथ भी बन रही है, जिन्हें बचाने के लिए शिविर में पक्षियों का इलाज किया जा रहा है."

इलाज मिलने से कई पक्षियों की बचती है जान

नवकार परिवार के ही सुनील श्रीमाल बताते हैं कि "पक्षियों को पेड़ पर से उतारने के लिए क्रेन की सुविधा रहती है. कहीं से भी किसी घायल पक्षी की सूचना मिलने पर फौरन टीम का सदस्य मौके पर पहुंचता है और पक्षी को लेकर शिविर में इलाज के लिए पहुंच जाता है. जिससे हर साल कई पक्षियों को समय रहते इलाज मिलने से उनकी जान बच जाती है और बाद में उन्हें फिर खुले आसमान में उड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है."

