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वंदे मातरम विवाद में घिरी इंदौर की महिला पार्षदों पर जल्द फैसला, जीतू पटवारी बोले पार्टी लेगी निर्णय

उन्होंने कहा कि "देश में कई अल्पसंख्यक समुदायों से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल बने हैं. जब ये सभी लोग सरकारी कार्यक्रमों, संविधान दिवस या स्वतंत्रता दिवस जैसे आयोजनों में शामिल होते हैं, तब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं. इसलिए इस विषय पर किसी प्रकार का विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं है."

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में स्पष्ट किया है कि "देश की आजादी की पूरी यात्रा में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का अपना महत्व रहा है और इसे लेकर किसी को कुछ बताने या छुपाने की आवश्यकता नहीं है. कांग्रेस पार्टी के हर अधिवेशन में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मानपूर्वक गायन होता है."

भोपाल: इंदौर नगर निगम में महिला पार्षद द्वारा वंदे मातरम गाने से इनकार करने को लेकर खड़ा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि पार्टी को राष्ट्रगीत के सम्मान पर किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है. उन्होंने साफ किया कि विवाद में घिरी महिला पार्षदों के मामले को पार्टी ने संज्ञान में लिया गया है और उचित समय पर निर्णय किया जाएगा.

'पार्षदों के मामले पर पार्टी लेगी निर्णय'

जीतू पटवारी ने कहा कि "कांग्रेस पार्टी को अलग से कोई वक्तव्य देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संविधान ही इस विषय पर स्पष्ट मार्गदर्शन देता है. संविधान हर नागरिक को जीवन जीने की स्वतंत्रता और अपने धर्म के अनुसार प्रार्थना करने का अधिकार देता है.

उन्होंने कहा कि "इंदौर नगर निगम की पार्षदों के मामले की जानकारी पार्टी को है और इस पर संगठन के स्तर पर विचार किया जाएगा. जब पार्टी कोई निर्णय लेगी तो उसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से दी जाएगी."

15 से 18 अप्रैल तक संगठन की समीक्षा बैठक

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बताया कि "कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए 15 से 18 अप्रैल के बीच महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जा रही हैं. इन बैठकों में प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है. संगठन सृजन के बाद जिलों में क्या गतिविधियां हुईं, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार के खिलाफ संगठनात्मक रूप से कैसे प्रभावी ढंग से काम किया जाए, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी."

17 अप्रैल को जिलाध्यक्षों का एक दिवसीय अधिवेशन

जीतू पटवारी ने बताया कि "पंचायत कांग्रेस कमेटियों और मंडल कांग्रेस कमेटियों का गठन हो चुका है. अब जिलों के बीच समन्वय स्थापित करने और संगठन को सक्रिय बनाने की रणनीति तैयार की जाएगी. 15 अप्रैल को विधानसभा प्रभारियों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा, जबकि 17 अप्रैल को जिलाध्यक्षों का एक दिवसीय अधिवेशन होगा. इन बैठकों में संगठन के नए ढांचे की समीक्षा के साथ आगे की कार्य योजना तय की जाएगी."

इंदौर नगर निगम का वंदे मातरम मामला

इंदौर नगर निगम में बुधवार को बजट चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम और रुबीना इकबाल ने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था. सभापति के निर्देश पर फौजिया शेख ने कहा कि "उन्हें वह कानून दिखाया जाए, जिसमें वंदे मातरम गाना अनिवार्य बताया गया है."

इस बयान के बाद भाजपा पार्षदों ने कड़ा विरोध किया और सदन में हंगामे की स्थिति बन गई. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम सभापति मुन्नालाल यादव ने फौजिया शेख को सदन से बाहर जाने के निर्देश दिए थे. अब इस मामले की आंच राजधानी भोपाल तक पहुंच चुकी है. ऐसे में अब देखना है कि कांग्रेस पार्टी इन महिला पार्षदों पर क्या निर्णय लेगी.