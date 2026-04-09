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वंदे मातरम् विवाद: कांग्रेस ने इंदौर की पार्टी की महिला पार्षद को दी पाकिस्तान में बसने की सलाह

इंदौर नगर निगम परिषद में वंदे मातरम् पर विवाद ने लिया गंभीर मोड़. महिला पार्षद की आपत्तिजनक बयानबाजी पर कार्रवाई की तैयारी.

Vande Mataram Controversy
कांग्रेस ने दी महिला पार्षद को दी पाकिस्तान में बसने की सलाह (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 3:52 PM IST

3 Min Read
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इंदौर : नगर निगम के बजट सम्मेलन में वंदे मातरम् का विवाद गंभीर हो गया है. इस मुद्दे पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल की अनर्गल बयानबाजी से खलबली. इस घटनाक्रम से कांग्रेस में मतभेद उभर आए हैं. अनर्गल बयानबाजी करने वाली पार्षद की अब कांग्रेस पार्टी से रवानगी तय मानी जा रही है. कांग्रेस ने अपनी ही पार्टी की पार्षद को पाकिस्तान में बसने की सलाह दी है.

फोजिया शेख अलीम के सपोर्ट में पार्षद रुबीना खान

बुधवार को नगर निगम के परिषद सम्मेलन में कांग्रेस पार्षद फोजिया शेख अलीम ने वंदे मातरम् गाने से इनकार कर दिया था. इसके बाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने पार्षद का समर्थन करने की बजाय वंदे मातरम् गाने को उचित ठहराया था. उन्होंने सदन में पार्षद का साथ देने की बजाय उनके बयान से किनारा करते हुए वंदे मातरम् नहीं गाने के फैसले को पार्षद का व्यक्तिगत फैसला बताया. फोजिया शेख अलीम को अपनी ही पार्टी का समर्थन नहीं मिलने से वरिष्ठ पार्षद रुबीना इकबाल खान ने आपत्ति जताई.

फोजिया शेख अलीम के सपोर्ट में पार्षद रुबीना खान (ETV BHARAT)

पार्षद रुबीना इकबाल बोली-उनका कांग्रेस से अनुबंध नहीं

कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल का कहना है "जब जरूरत होती है तो कांग्रेस मुस्लिम वर्ग का समर्थन ले लेती है और मौका आने पर किनारा कर लेती है. क्योंकि कांग्रेस ने मुसलमानों को हलवा समझ रखा है. फोजिया शेख अलीम की तरह ही वे अल्लाह के सिवाय वंदे मातरम् के जरिए किसी और की इबादत नहीं कर सकती, क्योंकि यह इस्लाम में हुकुम है."

इस दौरान उन्होंने इस मसले पर अपनी ही कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं मिलने के सवाल पर कहा "कांग्रेस यदि उनके साथ नहीं देती तो इस पार्टी से उनका अनुबंध नहीं है कि वह जिंदगी भर कांग्रेस में ही रहें. अब ओवैसी की पार्टी भी है, जिसमें हम चले जाएंगे. इसलिए कांग्रेस जाए भाड़ में, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता."

कांग्रेस नेता अमीनुल खान सूरी भी आक्रामक

रुबीना इकबाल का कांग्रेस के प्रति आपत्तिजनक बयान जैसे ही सामने आया तो पार्टी ने इस पर आपत्ति ली. पार्टी ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे से मामले की जानकारी लेते हुए पार्षद पर निलंबन की कार्रवाई के संकेत दिए हैं. वहीं, कांग्रेस नेता और कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के छत्तीसगढ़ प्रभारी अमीनुल खान सूरी ने इसे तानाशाही बताया है. वंदे मातरम् को कभी भी अनिवार्य नहीं किया गया. इसलिए शहर कांग्रेस अध्यक्ष को तानाशाही पूर्ण बयान से बचना चाहिए.

जो लोग राष्ट्रधर्म नहीं निभा सकते, वे कांग्रेस छोड़ दें

कांग्रेस मीडिया सेल के प्रभारी केके मिश्रा का कहना है "जो लोग राष्ट्र धर्म नहीं निभा सकते उन्हें पाकिस्तान में जाकर बस जाना चाहिए. रुबीना इकबाल का बयान देश के उन मुस्लिम क्रांतिकारियों और सेनानियों का अपमान है, जिन्होंने राष्ट्र धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दी. ऐसे लोगों के लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं है. इसलिए वह ओवैसी या जहां जाना चाहें जा सकती हैं."

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