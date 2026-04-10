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इंदौर की गली-गली गूंजा वंदे मातरम्, बीजेपी पार्षदों ने सभी वार्डों में किया सामूहिक गायन

नगर निगम के बजट सत्र में कांग्रेस की पार्षद फोजिया शेख आलिम ने वंदे मातरम् गाने से इनकार कर दिया था. पार्षद रुबीना इकबाल ने भी फोजिया शेख अलीम का समर्थन करते हुए वंदे मातरम् गायन को लेकर आपत्ति ली थी. रुबीना इकबाल ने वंदे मातरम् नहीं गाने पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा उनका समर्थन नहीं करने पर भी आपत्ति ली थी. भाजपा पार्षद दल ने नगर निगम के सदन में वंदे मातरम् नहीं गाने को देशद्रोह बताते हुए दोनों पार्षदों के खिलाफ उनके निर्वाचन शून्य करने का ज्ञापन संभागायुक्त को सौंपा.

इंदौर : इंदौर नगर निगम के बजट सम्मेलन में कांग्रेस की दो महिला पार्षदों द्वारा वंदे मातरम् नहीं गाने को लेकर बढ़े विवाद के बाद शहर के 64 वार्डों में भाजपा पार्षदों ने कांग्रेस के पुतले जलाकर विरोध किया. इसके साथ ही वंदे मातरम् का गायन किया. बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के रास्ते पर जा रही है.

शुक्रवार को भाजपा पार्षदों ने वंदे मातरम् के सम्मान में शहर के 64 वार्डों में सामूहिक रूप से वंदे मातरम् का गायन किया. इस दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस को वंदे मातरम् और राष्ट्र विरोधी बताते हुए पुतला फूंका. इस दौरान वार्ड क्रमांक 32 में भाजपा विधायक रमेश मेंदोला और नगर निगम परिषद के राजेंद्र राठौड़ ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम् का गान किया. यहां बड़ी संख्या भाजपा कार्यकर्ता और आम लोग मौजूद रहे.

दोनों पार्षदों का चुनाव शून्य घोषित करने की मांग

राजेंद्र राठौड़ का कहना है "कांग्रेस पार्षदों द्वारा नगर निगम के सदन में वंदे मातरम् का सार्वजनिक रूप से विरोध करना देशद्रोह है. दोनों पार्षदों का निर्वाचन शून्य किया जाना चाहिए. यह कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति का परिणाम है, जिस कारण वंदे मातरम् का सार्वजनिक रूप से अपमान हो रहा है. कांग्रेस ऐसे पार्षदों पर कार्रवाई करने के बजाय मौन है."

इधर, इस मसले पर शुक्रवार भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने कहा "वंदे मातरम देश की अस्मिता का गीत है और इसे गाना अनिवार्य है. यदि लोगों को भारत में रहना है तो वंदे मातरम् गाना पड़ेगा या फिर जो लोग इसे नहीं गाना चाहते उन्हें भारत से जाना पड़ेगा."

जो लोग राष्ट्रधर्म नहीं निभा सकते, वे कांग्रेस छोड़ दें

कांग्रेस मीडिया सेल के प्रभारी केके मिश्रा का कहना है "जो लोग राष्ट्र धर्म नहीं निभा सकते उन्हें पाकिस्तान में जाकर बस जाना चाहिए. रुबीना इकबाल का बयान देश के उन मुस्लिम क्रांतिकारियों और सेनानियों का अपमान है, जिन्होंने राष्ट्र धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दी. ऐसे लोगों के लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं है. इसलिए वह ओवैसी या जहां जाना चाहें जा सकती हैं."