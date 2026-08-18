पाइपालइन टेस्टिंग के दौरान 40 करोड़ की सड़क फटी, देश के सबसे स्वच्छ शहर में मची भगदड़
इंदौर स्मार्ट सिटी में पाइपलाइन टेस्टिंग के दौरान फटी करोड़ों की सड़क, जान बचाकर भागे यात्री. एक्शन मोड में आया नगर निगम. सिद्धार्थ माछीवाल की-रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 4:49 PM IST
इंदौर: स्वच्छ शहर इंदौर में सड़क और पानी की पाइपलाइन की गुणवत्ता को उजागर करने वाला एक वीडियो सामने आया है. शहर के गोरा कुंड इलाके में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 40 करोड़ की लागत से सड़क बनाई गई थी. इसके नीचे से पानी की पाइपलाइन डाली गई थी, जो सोमवार को टेस्टिंग के दौरान अचानक फट गई और कुछ ही सेकंड में पानी सड़क पर भर गया.
विकास कार्य की खुली पोल
जानकारी के अनुसार, यह घटना गोराकुंड स्क्वायर से करीब 20 मीटर दूर हुई है. यहां अधिकारियों ने पानी की बिछाई गई पाइपलाइ को जोड़ने के बाद उसकी टेस्टिंग शुरू की, अचानक पाइप फट गई और सड़क के बीच से पानी निकलने लगा. कुछ ही सेकंड में पानी का तेज बहाव सड़क पर फैल गया. जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया.
5 सालों से लंबित पाइपलाइन की टेस्टिंग
बताया जा रहा है कि सड़क निर्माण पर करीब 40 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे. इस सड़क के नीचे पानी की पाइपलाइन थी जिसकी टेस्टिंग की जा रही थी. यह पाइप साल 2021 में डाली गई थी, लेकिन अभी तक इसकी टेस्टिंग का कार्य पूरा नहीं होने के कारण लंबित थी.
सड़क पर मची अफरा-तफरी
हालांकि इस लाइन के ऊपर बाद में सड़क बन गई थी. जब इसकी टेस्टिंग की गई तो लाइन में लीकेज होने के कारण प्रेशर से सड़क फट गई और नीचे से पानी निकलकर सड़क पर जमा हो गया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस दौरान वहां से गुजर रहे लोग भी यह नजारा देखकर आश्चर्य में पड़ गए और अपना वाहन मोड़कर दूसरे रास्ते से सफर किया. घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरा मामला कैद हो गया.
निर्माण कार्य पर उठे सवाल
स्थानीय लोगों का आरोप है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद सड़क की गुणवत्ता में गंभीर लापरवाही बरती गई, जिसका खामियाजा अब सामने आ रहा है.
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इंदौर नगर निगम के जनकार्य प्रभारी राजेंद्र राठौड़ ने बताया, "स्मार्ट सिटी द्वारा कुछ साल पहले सड़क का निर्माण हुआ था. पानी की पाइपलाइन की टेस्टिंग के दौरान पाइप टूट गई है. जिससे पानी सड़क पर भर गया. हमने स्मार्ट सिटी से कुछ इंजीनियरों को मौके पर भेजा है. जांच में कोई लापरवानी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी."