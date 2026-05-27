4R थीम पर सजा इंदौर, कबाड़ से बनाए वेस्ट टू वंडर पार्क, सफाई में नंबर 1 बनने की दावेदारी
4R सिद्धांत पर काम कर रहा इंदौर नगर निगम, कबाड़ से पार्कों को सजाया, जल्द होने जा रहा स्वच्छ सर्वेक्षण. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 3:15 PM IST
इंदौर: स्वच्छ शहर इंदौर इस बार पहले पायदान की नौवीं दौड़ में है. जिसके लिए शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण की शर्तों के 4R सिद्धांत और गोद ली गई एक नगर पालिका को स्वच्छ बनाने की दिशा में युद्ध स्तर पर प्रयास जारी हैं. स्वच्छता के साथ नवाचार में अपनी अलग पहचान बना चुके इंदौर में अब अनुपयोगी वस्तुओं
से पार्कों को सजाने का दौर जारी है.
4R सिद्धांत पर काम कर रहा नगर निगम
इंदौर नगर निगम ने 4R सिद्धांत जिसमें रिड्यूस, रीयूज, रीसायकल और रिकवर को अपनाते हुए शहर भर में निकलने वाले पुराने एवं अनुपयोगी सामान का उपयोग कर कई तरह की डिजाइनर सामग्री तैयार की है. जिसके जरिए वेस्ट टू वंडर पार्क विकसित किए गए हैं. इन पार्कों में पुराने कबाड़, लोहे के स्क्रैप, टायर, पाइप, मशीनों के हिस्सों तथा अन्य बेकार सामग्री से आकर्षक और कलात्मक संरचनाएं तैयार की गई हैं. इन कलात्मक संरचनाओं के माध्यम से नगर निगम न केवल शहर की सुंदरता को बढ़ा रहा है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के सही उपयोग के प्रति जनजागरूकता भी फैला रहा है.
स्वच्छ सर्वेक्षण करने कभी भी आ सकती है सर्वे टीम
दरअसल स्वच्छ सर्वेक्षण की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है और किसी भी दिन सर्वे टीम मैदान में उतर सकती है. ऐसे में इंदौर और देपालपुर दोनों ही स्तर पर व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है. नगर निगम का दावा है कि स्वच्छ जोड़ी अभियान के माध्यम से देपालपुर में हुए बदलाव इस बार सर्वेक्षण में एक महत्वपूर्ण नवाचार के रूप में सामने आएंगे.
ये हैं वेस्ट टू वंडर पार्क
शहर के विभिन्न प्रमुख गार्डन जिनमें नाना-नानी गार्डन, ग्लोबल गार्डन, यूरेशिया पब्लिक पार्क, केशव वाटिका गार्डन एवं विश्राम बाग में स्थापित किए गए हैं. इन स्थानों पर लगाई गई कलाकृतियां नागरिकों और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन रही हैं. साथ ही ये पार्क लोगों को यह संदेश भी दे रहे हैं कि बेकार समझी जाने वाली वस्तुओं का भी रचनात्मक तरीके से उपयोग किया जा सकता है.
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स्वच्छ जोड़ी नवाचार पर फोकस
स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 की तैयारियों के बीच इस बार "स्वच्छ जोड़ी" नवाचार को विशेष महत्व दिया गया है. इसके तहत स्वच्छ लीग में शामिल शहरों को एक अन्य नगर निकाय को भी स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर बनाने की जिम्मेदारी दी गई है. इंदौर की स्वच्छ जोड़ी देपालपुर नगर परिषद है, जहां पिछले कई महीनों से इंदौर नगर निगम की टीम लगातार काम कर रही है. स्वच्छता सर्वेक्षण कभी भी शुरू हो सकता है, ऐसे में व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है. इसके लिए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने नगर परिषद क्षेत्र के प्रमुख मार्गों, बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और आवासीय क्षेत्रों का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं.
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण, नालियों की सफाई और सार्वजनिक स्वच्छता से जुड़ी व्यवस्थाओं को परखा गया. अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सर्वेक्षण के विभिन्न मानकों की विस्तृत समीक्षा भी की गई है. आयुक्त क्षितिज सिंघल के अनुसार ''स्वच्छ जोड़ी अभियान केवल सर्वेक्षण के अंक हासिल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इंदौर के अनुभव और मॉडल को दूसरे नगरों तक पहुंचाने का प्रयास है.''