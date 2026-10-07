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इंदौर में कॉलोनी के अंदर साइकिल चला रही मासूम को नगर निगम की कचरा गाड़ी ने कुचला

इंदौर : इंदौर में एक टाउनशिप में कचरा गाड़ी ने साइकिल चला रही बच्ची को टक्कर मार दी. इसके बाद ड्राइवर गाड़ी को तूफानी गति से भगाकर ले गया. बच्ची के पैर में चोटें आई हैं. बच्ची को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

मामला इंदौर के शिप्रा थाना क्षेत्र स्थित पार्थ सेनेरिटी कॉलोनी का है. घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. इसमें देखा जा सकता है कि 7-8 साल की बच्ची टाउनशिप के अंदर साइकिल चला रही है. इसी दौरान कचरा गाड़ी उस पर चढ़ जाती है. बच्ची को मौके पर ही घायल अवस्था में छोड़ चालक कचरा गाड़ी लेकर भाग जाता है. बच्ची के शोर मचाने पर मौके पर लोग दौड़कर पहुंचे. बच्ची को तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया.

पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों के बयान लिए

जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लिए. लोगों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने कचरा गाड़ी द्वारा बच्ची को टक्कर मारते देखा. बच्ची की चीख सुनकर और लोग भी मौके पर पहुंचे. तब तक ड्राइवर कचरा गाड़ी लेकर फरार हो गया. हम लोग गाड़ी का नंबर नहीं देख सके. क्योंकि पहली प्राथमिकता बच्ची को अस्पताल पहुंचाना था. पुलिस ने मामला दर्ज कर वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है. फिलहाल अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. डीएसपी ग्रामीण पुलिस सोनू डाबर का कहना है "सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है."

नगर निगम में शिकायत करेंगे कॉलोनीवासी

वहीं, कॉलोनीवासियों का कहना है कि इससे पहले भी कचरा गाड़ी की शिकायतें नगर निगम में की गई हैं. कचरा वाहन रोड पर भी इतनी तेज चलते हैं कि कई बार हादसे का भय बना रहता है. कॉलोनियों में भी कचरा वाहन अंधाधुंध गति से दौड़ते हैं. जिस कचरा वाहन ने बच्ची को टक्कर मारी, वह भी नगर निगम का है. पुलिस को नगर निगम जाकर उस ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए. अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करने का क्या मतलब है.