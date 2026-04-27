ETV Bharat / state

इंदौर में ड्रेनेज के दूषित पानी से गार्डन गुलजार, नगर निगम गंदा पानी बेच ले रहा मोटा मुनाफा

इंदौर में नाले और ड्रेनेज से निकलने वाले गंदे पानी का ट्रीटमेंट. नगर निगम इस पानी को निस्तार के लिए बेचने जुटा.

Indore Treated Drainage Water
दूषित पानी उपचार कर इंदौर नगर निगम कमा रहा मुनाफा (Source : Indore Nagar Nigam)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 5:28 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर : देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में रोजाना लाखों रुपए में नाले का गंदा पानी बेचा जा रहा है. सुनकर थोड़ा अजीब लगता है पर सच्चाई है. नगर निगम इस गंदे पानी को बेचकर मोटा मुनाफा भी कमा रहा है. इंदौर नगर निगम गंदे नाले और शहर के ड्रेनेज से निकलने वाले पानी को ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए उपचारित करता है, फिर बेचता है.

इंदौर में पीने के पानी का निर्माण कार्य, सर्विस सेंटर आदि में उपयोग प्रतिबंधित है. नगर निगम ने 35 स्थान से शुरू की उपचारित पानी की बिक्री शुरू की है. इस पानी को खरीदने के लिए जोनल कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कराया जाता है. इसके बाद नगर निगम के हाइड्रेंट से टैंकर भरे जा सकते हैं.

निस्तार के लिए पेयजल का इस्तेमाल नहीं

इंदौर में जल संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम ने शहर में संचालित सभी निर्माण कार्यों, ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर एवं उद्यानों में उपचारित जल का उपयोग अनिवार्य कर रखा है. इन कामों में बोरिंग अथवा पीने का पानी उपयोग में नहीं लाया जा सके. इसके लिए विकल्प के तौर पर निगम के सभी भवन अधिकारियों, भवन निरीक्षकों एवं जोनल अधिकारियों को उपचारित (ट्रीटेड) जल का जन उपयोगी कामकाज में फिर से उपयोग करने के निर्देश दिए हैं.

निर्धारित फीस जमा कर ले सकते हैं उपचारित पानी

ट्रीटेड वॉटर उपयोग करने के लिए कोई भी व्यक्ति एवं संस्था संबंधित जोनल कार्यालय में नाममात्र का शुल्क जमा कर अपने पास उपलब्ध टैंकर अथवा अन्य संसाधन में उपचारित जल प्राप्त कर सकते हैं. नगर निगम प्रशासन अब सिरपुर में नया 20 एमएलडी क्षमता का वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट भी विकसित कर रहा है. इसके तैयार होने से क्षेत्र के अन्य 24 गार्डन में पानी की सप्लाई दी जा सकेगी. उपचारित जल से शहर के करीब 150 गार्डन के लिए पानी की आपूर्ति हो सकेगी.

इंदौर में कहा-कहां मिल रहा है ट्रीटेड वॉटर

नगर निगम के 8 जोनल कार्यालय जिसमें जोन क्रमांक 5 सुखलिया जोन, 6 सुभाष नगर जोन, 7 स्कीम नंबर 54 जोन, 8 विजय नगर जोन, 11 नेहरू स्टेडियम जोन, 13 बिलावली जोन, 14 हवा बंगला जोन और 19 स्कीम नंबर 94 जोन के अंतर्गत स्थापित हाइड्रेंट पॉइंट से पानी का वितरण हो रहा है. इसके लिए नगर निगम के संबंधित कार्यालय में मौजूद जलकर विभाग में ₹140 पैसे में 1000 लीटर पानी की दर से रसीद काटी जाती है. व्यक्ति अपने साथ लाए गए टैंकर अथवा ड्रम आदि में पानी भरकर ले जा सकता है.

गंदे पानी का ट्रीटमेंट फिर बिक्री

इंदौर नगर निगम के कमिश्नर क्षितिज सिंघल बताते हैं "केंद्र सरकार की अमृत 1 योजना के तहत शहर के कबीर खेड़ी में 30 लाख लीटर का ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया गया है. इसके अलावा मेघदूत नगर एसटीपी, प्रतिक सेतु एसटीपी, बिजलपुर एसटीपी, नहर भंडारा एसटीपी, प्राणी संग्रहालय एसटीपी एवं राधा स्वामी एसटीपी तैयार किए गए हैं."

ट्रीटमेंट प्लांट से शहर के 39 किलोमीटर के दायरे में रीयूज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पाइपलाइन बिछाई गई है. जो लोग अपने निजी उपयोग अथवा निस्तार के बाद ड्रेनेज लाइन में छोड़ते हैं, इसी पानी को सिगरेट ट्रीटमेंट प्लांट पर कलेक्ट करके वापस साफ करके उपयोग लाने लायक बनाकर फिर से पाइपलाइन के जरिए शहर के विभिन्न इलाकों में स्थापित किए गए हाइड्रेंट पॉइंट तक भेजता है.

पेयजल के दुरुपयोग की मॉनीटरिंग

शहर में जारी निर्माण कार्य और सर्विस सेंटर में आमतौर पर बोरिंग का पानी और पेयजल सप्लाई नर्मदा जल का उपयोग किया जाता है. अब सभी भवन अधिकारियों, भवन निरीक्षकों एवं जोनल अधिकारियों को निगरानी के निर्देश दिए गए हैं कि पीने का पानी का उपयोग निर्माण कार्य अथवा सर्विस सेंटर पर न हो पाए. इसके अलावा शहर के उद्यानों में भी अब ट्रीटेड वॉटर ही भेजा जा रहा है, जो लोग भी पीने का पानी का उपयोग निर्माण कार्य अथवा गाड़ियों को धोने में उपयोग करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी.

इंदौर में कहां-कहां हाइड्रेंट पॉइंट

इंदौर में ट्रीटेड किए गए पानी के पॉइंट बापट चौराहा, आनंद मोहन माथुर सभागृह के सामने, सिनर्जी हॉस्पिटल के पास, सिक्का स्कूल के पास, स्कीम नंबर 54, सुयश विहार सुलभ कॉम्पलेक्स के पास, नंदा नगर, पोस्ट ऑफिस नंदा नगर, जनता क्वार्टर, सयाजी पेट्रोल पंप सर्विस रोड, अपोलो प्रीमियर विजय नगर के पास, रत्नलोक कॉलोनी, अनुराग नगर (स्कीम नंबर 114), सत्य साईं नगर (स्कीम नंबर 114), झंडा चौक नंदा नगर गली नंबर 15, सबरी नगर उद्यान के पीछे, नर्मदा कंट्रोल रूम, गड़बड़ी पुलिया के पास, रेती मंडी चौराहा, आराध्या धाम मंदिर, शिव सिटी, पुलक सिटी, रिजनल पार्क, नेहरू स्टेडियम के पास, केंद्रीय विद्यालय के पास, नेमावर रोड पर मौजूद हैं. इन स्थानों से नागरिक एवं संस्थाएं आसानी से उपचारित जल प्राप्त कर सकते हैं.

TAGGED:

INDORE NAGAR NIGAM INNOVATION
DRAINAGE WATER TREATMENT
INDORE WATER CONSERVATION
INDORE NEWS
INDORE TREATED DRAINAGE WATER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.