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इंदौर में ड्रेनेज के दूषित पानी से गार्डन गुलजार, नगर निगम गंदा पानी बेच ले रहा मोटा मुनाफा

दूषित पानी उपचार कर इंदौर नगर निगम कमा रहा मुनाफा ( Source : Indore Nagar Nigam )

इंदौर : देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में रोजाना लाखों रुपए में नाले का गंदा पानी बेचा जा रहा है. सुनकर थोड़ा अजीब लगता है पर सच्चाई है. नगर निगम इस गंदे पानी को बेचकर मोटा मुनाफा भी कमा रहा है. इंदौर नगर निगम गंदे नाले और शहर के ड्रेनेज से निकलने वाले पानी को ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए उपचारित करता है, फिर बेचता है.

इंदौर में पीने के पानी का निर्माण कार्य, सर्विस सेंटर आदि में उपयोग प्रतिबंधित है. नगर निगम ने 35 स्थान से शुरू की उपचारित पानी की बिक्री शुरू की है. इस पानी को खरीदने के लिए जोनल कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कराया जाता है. इसके बाद नगर निगम के हाइड्रेंट से टैंकर भरे जा सकते हैं.

निस्तार के लिए पेयजल का इस्तेमाल नहीं

इंदौर में जल संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम ने शहर में संचालित सभी निर्माण कार्यों, ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर एवं उद्यानों में उपचारित जल का उपयोग अनिवार्य कर रखा है. इन कामों में बोरिंग अथवा पीने का पानी उपयोग में नहीं लाया जा सके. इसके लिए विकल्प के तौर पर निगम के सभी भवन अधिकारियों, भवन निरीक्षकों एवं जोनल अधिकारियों को उपचारित (ट्रीटेड) जल का जन उपयोगी कामकाज में फिर से उपयोग करने के निर्देश दिए हैं.

निर्धारित फीस जमा कर ले सकते हैं उपचारित पानी

ट्रीटेड वॉटर उपयोग करने के लिए कोई भी व्यक्ति एवं संस्था संबंधित जोनल कार्यालय में नाममात्र का शुल्क जमा कर अपने पास उपलब्ध टैंकर अथवा अन्य संसाधन में उपचारित जल प्राप्त कर सकते हैं. नगर निगम प्रशासन अब सिरपुर में नया 20 एमएलडी क्षमता का वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट भी विकसित कर रहा है. इसके तैयार होने से क्षेत्र के अन्य 24 गार्डन में पानी की सप्लाई दी जा सकेगी. उपचारित जल से शहर के करीब 150 गार्डन के लिए पानी की आपूर्ति हो सकेगी.

इंदौर में कहा-कहां मिल रहा है ट्रीटेड वॉटर

नगर निगम के 8 जोनल कार्यालय जिसमें जोन क्रमांक 5 सुखलिया जोन, 6 सुभाष नगर जोन, 7 स्कीम नंबर 54 जोन, 8 विजय नगर जोन, 11 नेहरू स्टेडियम जोन, 13 बिलावली जोन, 14 हवा बंगला जोन और 19 स्कीम नंबर 94 जोन के अंतर्गत स्थापित हाइड्रेंट पॉइंट से पानी का वितरण हो रहा है. इसके लिए नगर निगम के संबंधित कार्यालय में मौजूद जलकर विभाग में ₹140 पैसे में 1000 लीटर पानी की दर से रसीद काटी जाती है. व्यक्ति अपने साथ लाए गए टैंकर अथवा ड्रम आदि में पानी भरकर ले जा सकता है.