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देश के स्वच्छ शहर में 5 लाख लोगों की सेग्रीगेशन वाली सेल्फी, रिकॉर्ड बनाने की तैयारी

इंदौर में स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए अनोखा अभियान, गीले-सूखे एवं अन्य श्रेणियों के कचरे को पृथक करके लेनी है सेल्फी.

5 LAKH PEOPLE SEGREGATION SELFIES
'सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ' अभियान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 3:39 PM IST

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इंदौर: देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता लाने के लिए गुरुवार को शहर भर के करीब 5 लाख लोग सेग्रीगेशन वाली सेल्फी ले रहे हैं जो सभी अपने-अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर करेंगे.

'सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ' अभियान

भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित 'सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ' अभियान के अंतर्गत नगर पालिक निगम, इंदौर अपनी स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए 6 प्रकार के पृथक कचरे के साथ 5 लाख सेग्रीगेसन वाली सेल्फी लेने का लक्ष्य तय किया था जिसके फलस्वरूप गुरुवार की सुबह से ही जनप्रतिनिधियों और आम लोगों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र की कचरा गाड़ियों के साथ गीले और सूखे कचरे को डालते हुए सेल्फी ली जा रही है.

देश के स्वच्छ शहर में 5 लाख लोगों की सेग्रीगेशन वाली सेल्फी (ETV Bharat)

कचरा गाड़ियों के साथ सेल्फी

इसी क्रम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव और नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने भी शहर के स्वच्छता अभियान की कचरा गाड़ियों के साथ सेल्फी ली जिन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया है. इसके अलावा उनके द्वारा शहरवासियों से इसके लिए अपील की जा रही है.

नगर निगम परिषद के स्वास्थ्य प्रभारी अश्विनी शुक्ल ने बताया कि "इस अभियान के अंतर्गत इंदौर के सभी 85 वार्डों में नागरिकों के साथ-साथ सफाई मित्र, घर-घर कचरा संग्रहण वाहन चालक एवं हेल्पर, स्वच्छता सहयोगी, स्वयंसेवी संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थान, व्यापारी संगठन, रहवासी संघ तथा अन्य हितधारक गीले, सूखे एवं अन्य श्रेणियों में पृथक किए गए कचरे के साथ सेल्फी लेकर अभियान में सहभागिता कर रहे हैं. नगर निगम के सभी घर-घर कचरा संग्रहण वाहनों एवं निर्धारित स्थानों पर भी सेल्फी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं. वार्ड एवं जोन स्तर पर नियुक्त अधिकारी- कर्मचारी सेल्फी अभियान का समन्वय कर रहे हैं तथा प्राप्त सेल्फियों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संकलन किया जाएगा.

Indore 5 lakh people segregation selfies
स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए अनोखा अभियान (ETV Bharat)

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इस विश्व रिकॉर्ड प्रयास का उद्देश्य इंदौर में स्रोत पर कचरा पृथक्करण व्यवस्था को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना तथा यह संदेश देना है कि प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन की शुरुआत प्रत्येक घर, प्रतिष्ठान और नागरिक से होती है. कचरे का सही पृथक्करण ही उसके वैज्ञानिक प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को संभव बनाता है."

नगर निगम महापौर पुष्यमित्र भार्गव एवं आयुक्त क्षितिज सिंघल, स्वछता प्रभारी अश्विनी शुक्ल, अपर आयुक्त प्रखर सिंह ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घर अथवा प्रतिष्ठान में पृथक किए गए कचरे के साथ सेल्फी लेकर इस ऐतिहासिक अभियान में शामिल हों. इंदौर की स्वच्छता केवल नगर निगम की उपलब्धि नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक, सफाई मित्र, वाहन चालक, हेल्पर और स्वच्छता सहयोगी के सामूहिक प्रयास का परिणाम है.

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