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कोकोनट वेस्ट से बनेंगे तरह-तरह के उत्पाद, मध्य प्रदेश के स्वच्छ शहर की नई पहल

इंदौर में नारियल के वेस्ट से तैयार किए जाएंगे घरेलू उत्पाद, 60 टन प्रतिदिन कचरे का निस्तारण क्षमता वाला लगेगा प्लांट.

INDORE COCONUT WASTE USE
नारियल के कचरे निपटान का लगेगा प्लांट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 8:31 PM IST

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इंदौर: नारियल पानी पीने के बाद बचने वाले अवशिष्ट यानि वेस्ट से अब स्वच्छ शहर इंदौर में तरह-तरह के घरेलू उत्पाद तैयार किए जाएंगे. इंदौर नगर निगम द्वारा इसके लिए 60 टन क्षमता का प्लांट लगाने की तैयारी की गई है.

नारियल के कचरे निपटान का लगेगा प्लांट

देश के स्वच्छ शहर में तरह-तरह के कचरे से उपयोगी बैग, पेवर ब्लॉक, फर्नीचर और जैविक खाद बनाए जाने के बाद अब कच्चे नारियल के कचरे से भी तरह-तरह के उत्पाद बनाए जाएंगे. इंदौर नगर निगम ने नारियल के कचरे के निपटान के लिए एक विशेष तरह का प्लांट लगाने का फैसला किया है. इस प्लांट में गीले और सूखे दोनों ही तरह के नारियल के अवशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जाएगा. नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंहल ने बताया कि "अपनी तरह का यह विशेष प्लांट शहर के देवगुराडिया इलाके में पीपीपी मोड पर लगाया जाएगा. जिसकी क्षमता 60 टन प्रतिदिन कचरे का निस्तारण की होगी."

नारियल के वेस्ट से बनाए जाएंगे तरह तरह के मटेरियल (ETV Bharat)

कचरे से बनाए जाएंगे तरह-तरह के मटेरियल

नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंहल ने कहा "इसके लिए टेंडर जारी किए गए हैं और जो भी एजेंसी इसके लिए आगे आएगी उसे रॉयल्टी बेस पर इस प्लांट को स्थापित करने में मदद की जाएगी. फिलहाल इंदौर में नारियल पानी पीने के बाद बच्चे हुए वेस्ट से तरह-तरह के फर्नीचर और प्लास्टिक मटेरियल तैयार करने के लिए ग्रेन्यूल समेत कई उत्पाद बनाए जा रहे हैं. इसके अलावा मकान के मलवे से पेवर ब्लॉक तैयार हो रहे हैं. वहीं, लकड़ी से भी नगर निगम के देवगुराडिया साइट पर तरह-तरह के उत्पाद तैयार किया जा रहे हैं."

Coconut waste household items
नारियल के वेस्ट से तैयार किए जाएंगे घरेलू उत्पाद (ETV Bharat)

जानिए क्या-क्या नारियल से बनता है

नारियल के छिलके, जटा और खोल से तरह-तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं. जिनमें कोकोपीट (नमी सोखने वाली खाद) नारियल की रस्सी, डोर मेट, ब्रश, हस्तशिल्प के कटोरा, चम्मच, मध्यम घनत्व वाले फाइबर बोर्ड, इको फ्रेंडली बर्तन मांजने का जूना तैयार किया जाता है. वहीं, हैंडिकैप्ड आइटम में भी नारियल का विभिन्न प्रकार से उपयोग होता है.

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