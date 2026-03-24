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कान्हा नदी को साफ और गंदा करने इंदौर नगर निगम कर्मियों की बीच हुज्जत देखें वीडियो में

इंदौर की कान्हा नदी में एक तरफ साफ करने पोकलेन चल रही तो दूसरी तरफ नगर निगम कर्मी गंदगी फेंक रहे.

Indore kanha river
कान्हा नदी में सफाई और गंदी फेंकने के दोनों काम साथ-साथ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 2:25 PM IST

3 Min Read
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इंदौर : देश में लगातार 8 बार स्वच्छता रैंकिंग में नंबर वन आ रहे इंदौर शहर की की हकीकत इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. नाला बन चुकी कान्हा नदी से करोड़ों खर्च करके कचरा और गंदगी निकाली जा रही है तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम के कर्मचारी ही गंदगी और कचरा भी डाल रहे हैं. अब ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ नगर निगम कार्रवाई करने जा रहा है.

जिम्मेदारों के पास पहुंचा वीडियो

कान्हा नदी की सफाई का वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचाए है. वीडियो में नदी के एक किनारे पर पोकलेन मशीन द्वारा कचरा और गाद बाहर निकाली जा रही है, वहीं दूसरे किनारे पर नगर निगम के कर्मचारी शहर की सड़कों और नदी के घाट के आसपास से इकट्ठा किया कचरा नदी में डालते नजर आ रहे हैं. ये वीडियो नगर निगम प्रशासन और नगर निगम परिषद के सदस्यों के पास पहुंचा तो उन्होंने इस मामले में दोषी निगम कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

कान्हा नदी में एक तरफ पोकलेन से सफाई, दूसरी तरफ उड़ेली गंदगी (ETV BHARAT)

स्वच्छता में नौवीं बार सिरमौर बनने की तैयारी

ये वीडियो शहर की कृष्ण पूरा छतरी का है, जिसके सामने से गुजर रही कान्हा नदी की सफाई की जा रही है. ये वीडियो इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि इंदौर ने फिर नौवीं बार शहर की स्वच्छता को लेकर देश में अव्वल आने की तैयारी की है. साल 2021 के बाद इंदौर को वाटर प्लस सिटी का अवार्ड मिलने के बाद नगर निगम अपने इस खिताब को भी दोबारा हासिल करना चाहता है.

इसके लिए शहर के 25 बड़े और 9 छोटे नालों और सीवरेज को सफाई करने का काम हर साल किया जाता है. नगर निगम शहर की नदी की सफाई को लेकर भी कई सालों से भारी भरकम राशि खर्च कर रहा है. इंदौर नगर निगम के वरिष्ठ परिषद सदस्य राजेंद्र राठौड़ ने वीडियो के आधार पर नदी में कचरा डालने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

डेढ़ दशक में कान्हा नदी पर 1200 करोड़ खर्च

इंदौर की कान्हा नदी की स्वच्छता के नाम पर बीते डेढ़ दशक में 1200 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए जा चुके हैं. इसमें शहर के नालों को नदी से मिलने के लिए रोकने वाले नाका टेपिंग अभियान के अलावा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और नदी के आसपास घाटों का सौंदर्यकरण शामिल रहा है. इस नदी की स्वच्छता के नाम पर यह राशि स्मार्ट सिटी, नमामि गंगे योजना और अमृत प्रोजेक्ट के तहत खर्च की गई लेकिन हालात जस के तस हैं.

अब फिर 2028 में उज्जैन सिंहस्थ में फिर इसी नदी के गंदे पानी को टनल से निकलकर उज्जैन की गंभीर नदी तक ले जाने के लिए 510 करोड़ की योजना तैयार की गई है.

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