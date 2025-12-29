ETV Bharat / state

इंदौर में 40 से अधिक आलीशान मकानों पर चला बुलडोजर, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात

इंदौर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने की बड़ी कार्रवाई, सड़क चौड़ीकरण में बाधक बन रहे 40 से अधिक मकानों को तोड़ा गया.

INDORE BULLDOZER ACTION
इंदौर में 40 से अधिक मकानों पर चला बुलडोजर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 29, 2025 at 9:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में सोमवार के अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया. यह कार्रवाई बिजलपुर इलाके में की गई है. नगर निगम की टीम दलबल के साथ मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन की मदद से अतिक्रमण हटाने शुरू किए. करीब 40 अवैध निर्माणों को तोड़ा गया. कार्रवाई के दौरान मौके पर नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव उपस्थित रहे. ये अवैध निर्माण ट्रेजर टाउन से बिजलपुर तक सड़क निर्माण में बाधा बन रहे थे.

सड़कों को किया जा रहा चौड़ा

निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव ने बताया, "सिंहस्थ के दौरान इंदौर में यातायात का काफी दबाव रहेगा. इसको देखते हुए इंदौर नगर निगम द्वारा सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है. इसके लिए नगर निगम द्वारा बकायदा अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाया जा रहा है. इसी क्रम में सोमवार को उज्जैन की ओर जाने वाली सड़कों पर हुए अतिक्रमण को हटाकर सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है."

अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)

40 से अधिक मकानों पर चला बुलडोजर

इंदौर के विभिन्न क्षेत्र जिसमें गांधीनगर की सड़क, टिकरिया बादशाह अन्य ऐसी 12 सड़कें हैं, जो उज्जैन जाने वाली मुख्य सड़क से सीधे कनेक्ट होती है. उन सभी पर अतिक्रमण की कार्रवाई कर उन सड़कों को चौड़ा कर दिया गया है. इसी कड़ी में सोमवार को एबी रोड से ट्रेजर टाउनशिप और बिजलपुर की सड़क को चौड़ा करने के तहत 40 से अधिक मकान पर अतिक्रमण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है.

ड्रोन के माध्यम से पुलिस ने रखी नजर

निगम आयुक्त ने कहा,"इस सड़क को 100 फीट चौड़ा बनाया जा रहा है. पिछले दिनों इन 40 मकान के मालिकों को नगर निगम द्वारा नोटिस दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा जब मकान को नहीं तोड़ा गया तो सोमवार को इंदौर नगर निगम द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है. इस दौरान क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ ही नगर निगम का अमला भी मौजूद था, जिसमें जेसीबी सहित अन्य मशीनों का प्रयोग भी किया गया. वहीं किसी भी तरह का हंगामा न हो उसको देखते हुए ड्रोन के माध्यम से भी पुलिस और नगर निगम के द्वारा निगरानी की जा रही थी."

TAGGED:

INDORE NAGAR NIGAM ACTION
40 HOUSE DEMOLISHED INDORE
INDORE UJJAIN ROAD ENCROACHMENT
INDORE NEWS
INDORE BULLDOZER ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.