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मध्य प्रदेश में युवा सपनों को मिलेगी उड़ान, रोजगार पर सरकार का फोकस, यूथ कॉन्क्लेव में बोले सीएम

यूथ कॉन्क्लेव में पहुंचे मोहन यादव इंदौर में आयोजित यूथ कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने कहा कि, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप मध्य प्रदेश में युवाओं के सर्वांगीण विकास पर विशेष फोकस किया जा रहा है. मध्य प्रदेश देश के सबसे युवा राज्यों में से एक है और यहां की युवाशक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है. सरकार का उद्देश्य युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा को सही दिशा देकर उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाना है.''

इंदौर: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर पहुंचे. जहां उन्होंने 'माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026' कार्यक्रम में शामिल होकर प्रदेश के युवाओं को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि, ''प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है.'' उन्होंने स्पष्ट किया कि, ''सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है.''

युवाओं को मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ: सीएम

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, ''राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिल रही है. कौशल विकास, स्टार्टअप, स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं प्रभावी ढंग से संचालित की जा रही हैं, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं को लाभ मिल रहा है.'' उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों के माध्यम से लगातार नए रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं. उद्योगों में निवेश बढ़ाने, रोजगार मेलों के आयोजन, कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार योजनाओं के जरिए युवाओं को रोजगार से जोड़ने का अभियान लगातार जारी है.''

मोहन यादव ने की बच्चों से बात

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं से अपील करते हुए कहा कि, ''वे सरकार की विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, अपने कौशल को विकसित करें और आत्मनिर्भर बनकर प्रदेश एवं देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दें.'' उन्होंने विश्वास जताया कि, ''मध्य प्रदेश का युवा आने वाले समय में विकास की नई इबारत लिखेगा.'' आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्कूली विद्यार्थियों के बीच जा बैठे. बच्चों से अभिभावक सामान दुलार करते हुए उनसे बातें की.

यह है कार्यक्रम का उद्देश्य

प्रदेश के युवाओं की ऊर्जा, नवाचार, नेतृत्व क्षमता एवं विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी को सशक्त मंच प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन द्वारा ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में 'माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026' का आयोजन किया जा रहा है. "One State. One Generation. One Sankalp." की थीम पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 5,000 युवा सहभागिता कर रहे हैं. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी विशेष रूप से शामिल हुए.

दरअसल यह आयोजन युवाओं की आकांक्षाओं को नीतिगत संवाद और जनभागीदारी से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. कॉन्क्लेव में मोटरसाइकिल एवं साइकिल रैलियां, प्रेरणादायी उद्बोधन, युवा उपलब्धि सम्मान, 5 समानांतर विषयगत कार्यशालाएं, सांस्कृतिक प्रस्तुतिया, संवादात्मक युवा सत्र, इंदौरी फूड स्ट्रीट, म्यूज़िक स्टेज तथा 5,000 युवाओं द्वारा सामूहिक युवा संकल्प का संकल्प ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया.