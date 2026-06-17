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घर में सजी मेहफिल, दोस्त के लिए मंगवाई खास शराब, उसी बोतल से बैंक कर्मचारी का मर्डर

इंदौर पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार, शराब पार्टी के दौरान की थी बैंक कर्मचारी की हत्या, पार्टी देने के बदले मिली मौत.

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दोस्त ने किया बैंक अधिकारी का मर्डर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 2:11 PM IST

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Updated : June 17, 2026 at 2:21 PM IST

4 Min Read
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इंदौर: एरोड्रम थाना क्षेत्र में रहने वाले एक बैंक कर्मचारी जितेंद्र मीणा ने अपने दोस्त धर्मेंद्र पवार को शराब पार्टी पर इंवाइट किया. फिर क्या था पड़ोस में रहने वाला दोस्त धर्मेंद्र पवार आमंत्रण पर सीधे जितेंद्र के घर पहुंच गया. दो दोस्त मिले तो खूब जाम छलके. लेकिन किसी ने सोचा नहीं होगा की पार्टी कर रहे दोस्तों में विवाद हो जाएगा और नौबत खून खराबे तक पहुंच जाएगी. मामूली बहस से शुरु हुए विवाद में मेहमान बनकर आए धर्मेंद्र ने उसी शराब की बोतल को जितेंद्र के सिर पर दे मारा, जिसे जितेंद्र ने खास उसके लिए मंगवाई थी. इस हमले में जितेंद्र वहीं ढेर हो गया.

दोस्त पर लगे हत्या के आरोप
इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में हत्या करने का मामला सामने आया था. प्रारंभिक जांच पड़ताल में यह बात सामने आ रही है कि, घटना को अंजाम देने वाला मृतक का दोस्त ही है. जो घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था. पुलिस ने मामले में आरोपी को चिन्हित कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि मृतक अपने दोस्त के साथ अपने ही घर में बैठकर पार्टी कर रहे थे. इस दौरान इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है.

पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा (ETV Bharat)

शराब पार्टी करने पहुंचा था बैंक अधिकारी के घर
एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि, जितेंद्र मीणा बैंक में कर्मचारी था. मंगलवार के दिन उसकी छुट्टी थी. जिसके चलते उसने पड़ोस में ही रहने वाले दोस्त धर्मेंद्र पवार को पार्टी के लिए बुलाया था. इसी दौरान दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. आरोप है कि विवाद के बाद धर्मेंद्र ने बीयर की बोतल से जितेंद्र पर ताबड़तोड़ तरीके से हमला कर दिया. एक बोतल जितेंद्र के सिर पर मारी. उसके बाद शरीर के अन्य जगहों पर भी बियर की बोतल से ही हमला किया गया.''

पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार
घटना को अंजाम देने के बाद धर्मेंद्र मौके से फरार हो गया था. उसे लोगों ने खून से सने पकड़ों में भागते हुए देखा था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला कर कर आरोपी को चिन्हित कर लिया था. जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया. एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह का कहना है कि, ''आरोपी और मृतक में अच्छी जान पहचान थी. दोनों अकसर साथ में पार्टी किया करते थे. पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है. उससे पूछताछ के बाद खुलासा किया जाएगा कि आखिर उसने इस हत्याकांड की घटना को क्यों अंजाम दिया.''

7 साल पहले छोड़कर चली गई थी मृतक की पत्नी
बताया जा रहा है कि आरोपी धर्मेंद्र घरों की खिड़की और दरवाजों पर प्लास्टिक की मच्छरदानी लगाने का काम करता है. वहीं मृतक जितेंद्र मीणा की पत्नी 7 साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी. जिसके बाद से वह अकेले रह रहा था. पड़ोसियों का कहना है कि जितेंद्र मीणा बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति था.

बता दें कि, इंदौर में एक ही दिन में अलग-अलग थाना क्षेत्र में दो हत्याकांड की घटना सामने आ चुकी है. अब पुलिस आगे किस तरह से कार्रवाई करती है यह देखने लायक रहेगा. लेकिन एक के बाद हत्याकांड की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं.

Last Updated : June 17, 2026 at 2:21 PM IST

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