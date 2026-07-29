ETV Bharat / state

नगर निगम कर्मी के सांसों की होगी चेकिंग, टल्ली होकर गाड़ी नहीं चला पाएंगे ड्राइवर

इंदौर नगर निगम की नई पहल, शराब पीकर ड्यूटी पर आने वाले कर्मचारियों की होगी जांच, शराब पीकर नहीं चला सकेंगे वाहन.

INDORE MUNICIPAL CORPORATION RULE
टल्ली होकर गाड़ी नहीं चला पाएंगे ड्राइवर (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 4:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: मध्य प्रदेश के स्वच्छ शहर इंदौर नगर निगम नया फरमान लेकर आया है. निगम का यह फैसल ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर लिया गया है. बताया जा रहा है कि अब नगर निगम के कर्मचारी और ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी नहीं चला सकेंगे. इंदौर निगम ने गाड़ी का स्टेरिंग थामने के पहले सभी वाहन चालकों की ब्रेथ एनालाइजर से शराब पीने संबंधी जांच का फैसला लिया है.

शराब पीकर ड्यूटी करने वालों के लिए सख्त नियम

इंदौर शहर के 85 वार्ड में कचरा कलेक्शन गाड़ियों के अलावा अन्य कार्यों में तैनात सैकड़ों गाड़ियों से शहर में स्वच्छता का कामकाज पूरा किया जाता है. ऐसी स्थिति में कई बार ऐसे भी मामले सामने आए, जब या तो नगर निगम के ड्राइवर शराब पिए हुए थे, या फिर शराब पीने के बाद उन्होंने निगम की छवि को धूमिल किया. इस क्रम में हाल ही में मुंबई अस्पताल चौराहे पर एक नगर निगम का कर्मचारी डस्टबिन के पास शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ था.

नगर निगम कमिश्नर का बयान (ETV Bharat)

पिछले दिनों शराब पीकर कर्मचारियों ने किया था हंगामा

हाल ही में द्वारकापुरी थाने में भी नगर निगम के कर्मचारियों ने शराब पीकर हंगामा किया था. इस दौरान थाने में ही कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट हुई थी. इसके अलावा वार्ड 28 का दरोगा ड्यूटी के दौरान ही शराब पीता हुआ पाया गया था. सोशल मीडिया पर इस घटना के वीडियो भी सर्कुलेट हुए थे. ऐसे तमाम मामलों से परेशान नगर निगम प्रशासन ने अब निगम के सभी शराबियों की ड्यूटी के दौरान उनके शराब सेवन की जांच का फैसला किया है.

ब्रेथ एनालाइजर से होगी जांच

नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल के मुताबिक "अब ड्यूटी ज्वाइन करने के पहले कर्मचारियों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच होगी. जो लोग ड्यूटी के दौरान शराब पिए हुए पाए जाएंगे. उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी. इसके अलावा शहर के सभी कचरा वाहनों में जो सफाई कर्मी कचरा कलेक्शन अथवा गाड़ी चलाने के काम में लगाए गए हैं, उनकी भी ब्रेथ एनालाइजर से जांच जरूरी होगी.

INDORE NIGAM BREATH ANALYZER
शराब पीकर ड्राइव करने वालों के लिए सख्त नियम (ETV Bharat)

जल्द शहर के जनरल कार्यालय में होगा लागू

उन्होंने बताया फिलहाल यह पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहल की गई है, लेकिन इसे शहर के सभी जनरल कार्यालय में जल्द लागू कर दिया जाएगा." इधर इस मामले में कुछ निगम कर्मियों का कहना है कि नगर निगम के कुछ कर्मचारियों की गलती के कारण इस तरह के मामले सामने आते हैं. हालांकि अब जबकी निगम प्रशासन ने ब्रेथ एनालाइजर की जांच जरूरी कर दी है तो, सभी को शराब पीने की जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा.

TAGGED:

BREATH ANALYZER TESTING DRIVERS
INDORE NIGAM BREATH ANALYZER
INDORE NIGAM NO DRINK AND DRIVE
INDORE ALCOHOL TESTERS
INDORE MUNICIPAL CORPORATION RULE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.