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पानी का फुव्वारा बना धोया घर या कार, तुरंत जेब से देने होंगे हजारों रुपए फाइन, सख्त हुआ निगम

पानी की बर्बादी पर नगर निगम लगाएगा फाइन ( Getty Image )

इंदौर: अलनीनो के असर के इस बार देश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश नहीं हुई है. जिसके चलते अभी से सूखे जैसे संकट बन रहे हैं. लिहाजा हालातों को देखते हुए क्लीन सिटी इंदौर में नगर निगम पानी के बचाव को लेकर नया नियम लेकर आया है. पानी की बर्बादी करने वालों को अब भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा. जन सहयोग की अपील करते हुए चालानी कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है.

बोरिंग या नर्मदा पानी से फर्श धोने पर जुर्माना