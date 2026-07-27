ETV Bharat / state

फर्जी बिल घोटाला: ED ने 32 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मामला, दो आरोपी गिरफ्तार

इंदौर नगर निगम के 103.42 करोड़ के फर्जी बिल घोटाले में ईडी की कार्रवाई. इंदौर के MG रोड पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के आधार पर ED ने शुरू की जांच.

INDORE MUNICIPAL FAKE BILL SCAM
फर्जी बिल घोटाले में ईडी की कार्रवाई (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 10:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: इंदौर नगर निगम में बिना निर्माण कार्यों के करोड़ों के भुगतान से जुड़े बहुचर्चित फर्जी बिल घोटाले में आखिरकार प्रवर्तन निदेशालय ने 32 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, वहीं घोटाले के मुख्य दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

इंदौर में प्रवर्तन निदेशालय के सब-ज़ोनल कार्यालय द्वारा की गई इस कार्रवाई में फ़र्ज़ी बिल मामले में 32 आरोपियों के खिलाफ 'प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002' के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. ईडी की जांच में पता चला है कि इस घोटाले में ठेकेदार, नगर निगम के अधिकारी, लोकल फ़ंड ऑडिट और रेजिडेंट ऑडिट ऑफ़िस के अधिकारी फर्जी बिल तैयार करने के साथ उन पर भुगतान के कारनामे को अंजाम दे रहे थे.

इंदौर के MG रोड पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के आधार पर ED ने शुरू की जांच

इसके अलावा उनके इशारे पर कई वे व्यक्ति भी शामिल पाए गए जिन्होंने अपराध से हुई कमाई को छिपाने और इस्तेमाल करने में उनकी मदद की थी. दरअसल इस मामले में ईडी ने इंदौर के MG रोड पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई FIR के आधार पर जांच शुरू की थी. यह मामला इंदौर नगर निगम के खजाने से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करके सरकारी फंड निकालने से जुड़ा था.

जांच के दौरान पता चला कि इस घोटाले को अंजाम देने के लिए नकली बिल, मनगढ़ंत मेज़रमेंट बुक, झूठे कंप्लीशन सर्टिफिकेट और हेरफेर की गई नोट शीट जैसे दस्तावेज़ों का इस्तेमाल किया गया. ये दस्तावेज़ ऐसे कामों के लिए थे जो या तो कभी हुए ही नहीं थे या असली वर्क ऑर्डर के तहत पहले ही पूरे किए जा चुके थे.

नगर निगम के खजाने से धोखाधड़ी से निकाला 103.42 करोड़ का सरकारी फंड

जांच से पता चला कि कई आरोपी और ठेकेदार फर्मों ने नगर निगम और लोकल फंड ऑडिट/रेजिडेंट ऑडिट ऑफिस के अधिकारियों के साथ मिलकर वर्क ऑर्डर फ़ाइल और नकली बिल तैयार किए और भुगतान के लिए प्रोसेस करवाए. इस तरह उन्होंने नगर निगम के खजाने से लगभग 103.42 करोड़ रुपये का सरकारी फंड धोखाधड़ी से हासिल किया. इस तरह हासिल किए गए फंड को नकद निकाला गया और ठेकेदारों, सरकारी कर्मचारियों और अन्य लाभार्थियों में बांटा गया.

जांच के दौरान, ED ने 5 और 6 अगस्त 2024 को 820 जगहों पर तलाशी ली

साथ ही, इसे बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन के नाम पर संबंधित और सहयोगी संस्थाओं को ट्रांसफर किया गया, दूसरे फंड के साथ मिलाया गया और चल-अचल संपत्ति खरीदने और निजी खर्चों के लिए इस्तेमाल किया गया. जांच के दौरान, ED ने 5 और 6 अगस्त 2024 को 820 जगहों पर तलाशी ली. इसके परिणामस्वरूप लगभग 22.04 करोड़ रुपये की संपत्ति (जिसमें कैश, बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, डीमैट होल्डिंग और म्यूचुअल फंड शामिल हैं) को फ्रीज कर दिया गया और आपत्तिजनक दस्तावेज व डिजिटल सबूत बरामद किए गए.

ED ने PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की कार्रवाई

इसके बाद, ED ने PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत दो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी करके लगभग 37.14 करोड़ रुपये मूल्य की 52 चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त (अटैच) कर लिया. जब्त की गई संपत्तियों में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित कमर्शियल प्रॉपर्टी, रिहायशी घर, प्लॉट और कृषि भूमि शामिल हैं. इस तरह, इस मामले में कुल मिलाकर लगभग 59.18 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त या फ्रीज किया गया है.

जांच के दौरान, ED ने घोटाले के मुख्य सूत्रधार अभय सिंह राठौर के साथ-साथ मोहम्मद जाकिर और राहुल बडेरा को PMLA 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया है. इन पर अपराध की योजना बनाने और उससे हुई अवैध कमाई को लॉन्डर करने (मनी लॉन्ड्रिंग) में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप है.

TAGGED:

INDORE FAKE BILL SCAM
INDORE MUNICIPAL FAKE BILL SCAM
ED FILES CHARGES AGAINST 32 ACCUSED
INDORE NEWS
INDORE MUNICIPAL CORPORATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.