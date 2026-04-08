इंदौर नगर निगम में वंदे मातरम् पर विवाद, सभापति ने कांग्रेस पार्षद को किया सदन से बाहर
इंदौर नगर निगम के परिषद सम्मेलन में कांग्रेस पार्षद फोजिया शेख ने अपने धर्म का हवाला देकर वंदे मातरम गाने से किया इनकार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 5:59 PM IST|
Updated : April 8, 2026 at 7:01 PM IST
इंदौर : सुप्रीम कोर्ट द्वार वंदे मातरम् गाने की अनिवार्यता पर रोक लगाने के बावजूद कई सरकारी संस्थानों में इसे गाने और बोलने को लेकर विवाद खड़े हो रहे हैं. इंदौर नगर निगम में बुधवार को ऐसा ही घटनाक्रम परिषद सम्मेलन में हुआ. वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री और पार्षद फोजिया शेख अलीम ने अपने धर्म का हवाला देकर वंदे मातरम् गाने से इनकार किया. इससे परिषद सम्मेलन में खासा हंगामा हुआ. भाजपा पार्षदों की मांग पर सभापति ने उन्हें सदन से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया.
वंदे मातरम् गाने से किया इंकार
इंदौर नगर निगम के बजट सत्र के दूसरे दिन जब सदन में वंदे मातरम् गाने का मौका आया तो कांग्रेस पार्षद फोजिया शेख अलीम ने गाने से इनकार किया, जिसे भाजपा नेताओं ने वंदे मातरम् का अपमान करने का आरोप लगाते हुए सदन में नारेबाजी करते हुए सभापति से कार्रवाई की मांग की. इस दौरान फोजिया शेख अलीम ने स्पष्ट किया "संविधान में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है कि सभी को वंदे मातरम् गाना अनिवार्य है. यह स्वैच्छिक है, जिसे गाने पर किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता."
सदन से बाहर जाने का आदेश
कांग्रेस पार्षद ने सभापति मुन्ना लाल यादव को संविधान का हवाला देकर वंदे मातरम् गायन के नियम देखने को कहा लेकिन सदन में नगर निगम के अधिकारियों को मौके पर वंदे मातरम् गायन को लेकर नियम और व्यवस्था नहीं मिल पाई. इस दौरान लगातार भाजपा परिषद के सदस्य फोजिया शेख के खिलाफ नारेबाजी करते रहे. इसके बाद सभापति मुन्ना लाल यादव ने उन्हें वंदे मातरम् के अपमान का दोषी बताते हुए नगर निगम परिषद के आज के कार्यकाल के लिए निलंबित करते हुए परिषद से बाहर जाने का आदेश दिया.
कार्रवाई की मांग पर अड़े बीजेपी पार्षद
कांग्रेस पार्षद फोजिया शेख ने लगातार मांग की कि उन्हें पहले नियम बताया जाए लेकिन भाजपा परिषद के तमाम पार्षद उन पर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे. इस दौरान फोजिया शेख अलीम को कांग्रेस के अन्य पार्षदों और नेता प्रतिपक्ष का भी सहयोग नहीं मिला. हालांकि हंगामे और विरोध के बाद वह सदन से चली. इस दौरान इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा "वंदे मातरम् हमारा सर्वोच्च गान है. इस तरह की हरकत कतई सदन में बर्दाश्त नहीं की जाएगी."
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कांग्रेस नेताओं ने साथ नहीं दिया
नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने कहा "वंदे मातरम हमारे लिए, पूरे देश के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए भी सर्वोच्च है. आज जो उन्होंने वंदे मातरम से इनकार किया, वह उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है. मामले की जानकारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को दी गई है." इस मामले पर खुद फोजिया शेख ने कहा "वंदे मातरम् को गाना या दोहराना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है और संविधान में सभी को अपने धर्म के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है. वंदे मातरम् गाना सभी के लिए जरूरी नहीं है.