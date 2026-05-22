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मध्य प्रदेश के इस शहर में साइकिल के लिए भी बनता था लाइसेंस, बिना नंबर प्लेट चलना था क्राइम

इंदौर में होलकल टाइम पीरियड में साइकिल के लिए भी होता था लाइसेंस,नगर निगम जारी करता था नंबर प्लेट, बैलगाड़ी रेडियो के लिए भी लाइसेंस.

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मध्य प्रदेश के इस शहर में साइकिल के लिए भी बनता था लाइसेंस (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 7:35 PM IST

4 Min Read
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इंदौर: आपने बाइक, कार या बड़े वाहन चलाने के लिए लाइसेंस होना सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है. जी हां किसी जमाने में शान की सवारी कहलाने वाली साइकिल के लाइसेंस बनवाने के लिए इंदौर में तो बाकायदा ट्रायल भी देना होता था. इसके बाद मुश्किल से साइकिल का लाइसेंस बनता था, हाल ही में यहां एक म्यूजियम में 1929 में इंदौर नगर निगम द्वारा जारी किया गया लाइसेंस पाया गया है.

अपराध था बिना लाइसेंस साइकिल चलाना

आज के जमाने में बिना लइसेंस के टू व्हीलर और अन्य गाड़ियां चलाना कानून जुर्म है लेकिन होलकर काल में बिना लाइसेंस के साइकिल चलाना भी अपराध था, क्योंकि उस दौरान साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस जरूरी किया गया था. लाइसेंस के साथ एक पीतल की नंबर प्लेट भी होती थी. जिसे साइकिल पर लगाना होता था, यह प्लेट यदि गुम हो जाए तो दोबारा नगर निगम इंदौर से इसे चार आने भुगतान कर बनवाया जाता था.

जिसे टैक्स सुपरिंटेंडेंट इंदौर म्युनिसिपलटी द्वारा जारी किया जाता था. जो लाइसेंस जारी किया जाता था, उसके पीछे हिदायतें लिखी होती थी, जिसमें लिखा होता था, मेटल की नंबर प्लेट हमेशा बाइसिकल पर लगाएं.

INDORE BICYCLES METAL NUMBER PLATES
साइकिल का लाइसेंस (Historian Zafar Ansari)

बैलगाड़ी और रेडियो के लिए भी लाइसेंस

होलकर रियासत में बैलगाड़ी, बाइसिकल, तांगे, हॉर्स कैरिज घोड़ा गाड़ी व बैल गाड़ियों, कुत्ते व मवेशियों के लिए के लिए लाइसेंस जारी किए जाते थे. इस तरह के दर्जनों ओरिजिनल मेटल के लाइसेंस के बैजेस व दस्तावेज इंदौर शहर के जफर अंसारी म्यूजियम ऑफ इंदौर में सुरक्षित हैं. रेडियो के लिए भी लाइसेंस होता था. आजादी के बाद तक रेडियो एवं टेलीविजन के लिए भी लाइसेंस जारी किए जाते थे, इन्हें पोस्ट ऑफिस में फीस देकर साल भर की अवधि बढ़ाई जाती थी.

सोशल मीडिया पर तरह-तरह के नकली लाइसेंस

इंदौर के इतिहासकार जफर अंसारी बताते हैं कि "सोशल मीडिया पर तरह-तरह के लाइसेंस फर्जी तरीके से तैयार कर अपलोड किए जाते हैं, जिसे भ्रम की स्थिति बनती है. इसलिए मैंने भी व्यक्तिगत संग्रहालय की आर्काइव्स में इसे खोजना शुरू किया. जिसमें कई प्रकार के ओरिजिनल लाइसेंस मिले. उन्होंने बताया इंदौर नगर निगम द्वारा बाइसिकल का लाइसेंस जो 1929-1930 साल भर के लिए जारी किया गया था."

लाइसेंस बंद करने के लिए चला आंदोलन

गौरतलब है कि इंदौर के श्रमिक नेता होमी दास ने एक आंदोलन कर बाइसिकल के लाइसेंस को खत्म करवाया था. उस जमाने में इंदौर की 6 कपड़ा मिलों में 32000 से अधिक श्रमिक तीन पालियों में काम करते थे. बहुत बड़ी संख्या में साइकिलों का प्रयोग करते थे‌. इंदौर के मिल श्रमिकों पर साइकिल का कर अतिरिक्त भार था और इसे जन आंदोलन कर समाप्त कराया गया था. उस दौरान तत्कालीन सांसद श्रमिक नेता होमी दास ने सियागंज रेलवे फाटक पर रेल रोक कर आंदोलन किया था, तब पटेल ब्रिज का निर्माण नहीं हुआ था. इस आंदोलन के पश्चात इंदौर नगर सेविका ने साइकिल का लाइसेंस पूरी तरह से खत्म कर दिया था.

अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार फोटो से भ्रम की स्थिति

इंदौर के इतिहासकार जफर अंसारी बताते हैं कि पिछले दिनों फेसबुक व सोशल मीडिया पर तरह-तरह के लाइसेंस की पोस्ट पढ़ने में आई. जिसमें मुंबई में फुटपाथ पर चलने के लिए लाइसेंस व बीकानेर के बैलगाड़ी व अन्य चीजों के लाइसेंस शामिल हैं. जो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से यहां सर्कुलेट हुई. दरअसल, यह लाइसेंस पूरी तरह से नकली एवं भ्रामक जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है, हालांकि इंदौर स्थित उनके संग्रहालय में ओरिजिनल लाइसेंस और अन्य दस्तावेजी प्रमाण मौजूद है.

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