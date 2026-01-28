ETV Bharat / state

'सरकारी नौकरी के इंतजार में हो गए ओवर एज', MPPSC के सामने कैंडिडेट्स ने लगाई वैकेंसी बढ़ाने की गुहार

इंदौर में मध्य प्रदेश लोकसेवा कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों ने किया 4 दिन प्रदर्शन, राज्य सरकार पर खाली पदों को न भरने का लगाया आरोप.

INDORE MPPSC ASPIRANTS PROTEST
MPPSC के सामने कैंडिडेट्स ने लगाई वैकेंसी बढ़ाने की गुहार
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

January 28, 2026

इंदौर: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर लगातार 4 दिनों तक प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. अभ्यर्थियों का आरोप है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लगातार कम पदों पर वैकेंसी निकाली जा रही है. नतीजतन हर साल एमपीपीएससी परीक्षा के जरिए अफसर बनने की उम्मीद रखने वाले हजारों युवा ओवर एज होने के कारण दौड़ से बाहर हो रहे हैं.

ऐसे में जो युवा एमपीपीएससी की प्रतियोगी परीक्षा में सफल होकर अधिकारी बनने के सपने देख रहे हैं. उनके लिए एमपीपीएससी अब किसी सपने से कम नहीं है. ऐसा इसलिए है क्योंकि बीते एक दशक से राज्य का लोकसेवा आयोग न तो जरूरत के मुताबिक पद घोषित कर पाया है और ना ही घोषित पदों पर विभिन्न कारणों से नियुक्ति ही हो सकी है.

अभ्यर्थियों ने एमपीपीएससी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन

10 सूत्री मांगों को लेकर धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया में देरी और कथित घोटालों के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि "प्रदेश के विभिन्न विभागों में लाखों पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है. अगर वैकेंसी निकलती भी है, तो भर्ती प्रोसेस बहुत धीमी है कि पद भरने में सालों का समय बीत जाता है. इन सभी समस्याओं को लेकर एक बार फिर अभ्यर्थी धरना देने को मजबूर हुए हैं."

इंदौर में मध्य प्रदेश लोकसेवा कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन

वैकेंसी नहीं निकलने से अभ्यर्थी परेशान

बीते कई सालों से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लगातार कम पदों पर वैकेंसी निकाली जा रही है. साथ ही परीक्षाओं में देरी और न्यायिक फैसलों की वजह से एमपीपीएससी के माध्यम से रोजगार मिल पाना हजारों प्रतियोगी छात्रों के लिए दूभर हो चुका है. बीते 5 सालों मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा गिने चुने पदों पर वैकेंसी की अधिसूचना जारी की गई है. वहीं इन पदों के विपरीत हर एक पद पर हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं.

प्रदर्शनरत अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगें

एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2026 में पदों की संख्या 700 की जाए. इसके अलावा राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 में न्यूनतम 100 पद सुनिश्चित हो. सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2025 में नेट और सेट क्वालीफाई विद्यार्थियों को भी सम्मिलित किया जाए. राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा में 2025 के लिए 400 पदों पर भर्ती सुनिश्चित की जाए. एडीपीपीओ परीक्षा 2026 की अधिसूचना जारी कर 300 पद घोषित किए जाएं.

सामान्य वर्ग के लिए पदों की संख्या बढ़ाकर लंबित बैकलॉग पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाए. मुख्य परीक्षा में कम से कम 87% अभ्यर्थियों को अपनी कॉपी देखने का अवसर दिया जाए. अतिथि विद्वान 25% आरक्षण समाप्त कर सहायक प्राध्यापक भर्ती में पहले की तरह 20 बोनस अंक की व्यवस्था लागू की जाए.

इसके अलावा साक्षात्कार के अंकों का कुल वेज अधिकतम 12% किया जाए, जिससे कि लिखित परीक्षा की मेरिट प्रभावित न हो. संपूर्ण परीक्षाएं साल भर में पूर्ण हो और तिथियां में अनावश्यक परिवर्तन ना किया जाए. इसके अलावा भर्ती परीक्षा में घोटाले रोकने के लिए सशक्त पेपर लीक कानून बनाया जाए. वहीं न्यायालय में लंबित प्रकरण पर आयोग मजबूती से अपना पक्ष रखें.

विरोध प्रदर्शन के लिए भी हाईकोर्ट में याचिका

भर्ती से जुड़ी अपनी मांगों को लेकर जब आंदोलनकारी छात्रों ने विरोध प्रदर्शन का फैसला किया तो प्रशासन से उन्हें इंदौर में प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिली. लिहाजा अभ्यर्थियों को एमपीपीएससी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करनी पड़ी. इसके बाद कोर्ट के निर्देश पर अभ्यर्थियों ने 4 दिनों तक कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उनका ज्ञापन लेने आयोग के प्रतिनिधि बाहर ही नहीं आए. नतीजतन आंदोलन करने वाले छात्रों ने अपना ज्ञापन आयोग के बाहर चिपका कर चले गए. हालांकि छात्र राज्य शासन की मनमानी के खिलाफ अब नए सिरे से आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं.

विरोध करते-करते कई अभ्यर्थी हुए ओवर एज

इंदौर में विरोध करते-करते छात्र अब नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन जैसा संगठन तैयार कर चुके हैं. इस संगठन से जुड़े धर्मवीर बिश्नोई बताते हैं, "उन्होंने 2017 में सब इंस्पेक्टर पद के लिए की परीक्षा दी थी. उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ इसके बाद 2018 और 19 में पद ही नहीं आए. 2025 में जब वैकेंसी आई तब तक वे ओवरएज हो गए थे.

उन्होंने बताया 2018 के बाद से हजारों छात्र राज्य सरकार और खासकर सामान्य प्रशासन विभाग से पदों की संख्या बढ़ाने और नियुक्ति में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं. इसे लेकर वह पिछले साल मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी मिले थे, लेकिन हर साल जारी होने वाले पदों की संख्या में वृद्धि की वजह कमी होती गई. यही स्थिति इंजीनियरिंग, वन सेवा और अन्य विभागों के खाली पड़े पदों को लेकर है."

3 सालों से नहीं निकले इंजीनियरिंग के पद

कई सालों से एमपीपीएससी मेंस की परीक्षा दे रही निहारिका चंद्रशेखर बताती हैं कि "3 साल से इंजीनियरिंग के पद घोषित नहीं हुए है. 41 विभाग की भर्ती भी नहीं हुई इसके बारे में आयोग से सवाल पूछो तो कोई आरटीआई में भी जवाब देने तैयार नहीं है. सरकार को अपने वोट बैंक के लिए लाड़ली बहनों की चिंता नहीं है, लेकिन यहां हजारों की संख्या में जो बेटियां बेरोजगार होकर सड़कों पर न्याय मांग रही हैं, उनकी तरफ राज्य सरकार ध्यान देने को भी तैयार नहीं है."

मुख्यमंत्री बोले जल्द दिखेगा असर

मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि एमपीपीएससी की सभी परीक्षा समय पर हो. इस दिशा में पहल की गई है. इसके अलावा सभी विभागों की परीक्षा के लिए अब एक जैसी चयन प्रक्रिया होगी, जिसमें विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती की जा सकेगी. साल में एक बार परीक्षा हर हाल में हो इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि छात्रों के अलावा भर्ती परीक्षा की व्यवस्था पर लोगों का भरोसा रह सके."

