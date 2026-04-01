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आशुतोष शर्मा मध्य प्रदेश के सबसे महंगे प्लेयर, ऑक्शन में 244 खिलाड़ियों पर धनवर्षा

मध्य प्रदेश में क्रिकेट के लॉन्च पैड के रूप में स्थापित हुए मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग के लिए मंगलवार को इंदौर में 244 क्रिकेटरों पर बोली लगी. इसके लिए 10 टीमों की फ्रेंचाइजी और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के प्रतिनिधि जुटे. इस दौरान ऑक्शन में शामिल होने के लिए हर फ्रेंचाइजी को 50 लाख रुपए का पर्स मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दिया गया था, जून में इंदौर और ग्वालियर में होने वाली प्रतियोगिताओं की नीलामी में आशुतोष शर्मा, अक्षत रघुवंशी, अनिकेत वर्मा, शिवांग कुमार, आवेश खान और शिवम शुक्ला सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर उभरे.

इंदौर: आईपीएल की तर्ज पर मध्य प्रदेश में शुरू हुए मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में पहली बार राज्य के खिलाड़ियों पर जमकर धन वर्षा हुई, इंदौर के ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ऑक्शन में 10 टीमों ने खिलाड़ियों को लाखों के ऑक्शन साथ टीमों के लिए सिलेक्ट किया गया. सिलेक्शन प्रक्रिया के बाद जून में इंदौर में लीग आयोजित होगी.

सबसे महंगे खिलाड़ी बने आशुतोष शर्मा

इन खिलाड़ियों को 15 लाख, 13 लाख 80 हजार, 13 लाख 20 हजार, 13 लाख, 8.20 लाख और 6.60 लाख में खरीदा गया. जिन्हें मालवा स्टेलियन, रीवा जैगुआर, भोपाल लेपर्ड, बुंदेलखंड बॉल्स और इंदौर पिंक पैंथर टीम ने ऑक्शन में खरीदा. इसके अलावा माधव तिवारी, कुमार कार्तिकेय, सारांश जैन और कुलदीप सेन पर भी लाखों की बोली लगी. आशुतोष शर्मा 15 लाख रुपए में खरीदा गया है.

आशुतोष शर्मा बने MPL 2026 ऑक्शन के सबसे म​हंगे​ खिलाड़ी (ETV Bharat)

ऑक्शन को लेकर जबरदस्त उत्साह

ग्रेड ए केटेगरी के खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर, अरशद खान, रजत पाटीदार को 12 लाख 50 हजार, 8 लाख और 7 लाख में रिटेन किया गया. दौरान मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के प्रमुख महाआर्यमन सिंधिया ने बताया, "खिलाड़ियों को ऑक्शन में खरीदने का बेस प्राइस 3 लाख था. पिछले दो सीजन होने के बाद इस बार ऑक्शन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. फ्रेंचाइजी ने अभी अपना आधा पर्स खाली नहीं किया है. लिहाजा शेष खिलाड़ियों को भी ऑक्शन में खरीदे जाने की उम्मीद है.

लीग में तीन नई टीमों की भी एंट्री

मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग का आयोजन आईपीएल के बाद जून में इंदौर और ग्वालियर में होगा. इस ऑक्शन में इंदौर पिंक पैंथर, भोपाल लेपर्ड, बुंदेलखंड बुल्स, चंबल घड़ियाल, ग्वालियर चेतक, जबलपुर रॉयल लायन, रीवा जगुवार, मालवा स्टेलियन, उज्जैन फाल्कन और रॉयल निमाड़ ईगल नामक 10 फ्रेंचाइजी टीम ने कुल 143 खिलाड़ियों का चयन किया. प्रत्येक टीम में 16-17 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं. इस बार लीग में तीन नई टीमों की भी एंट्री हुई है.

मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के प्रमुख महाआर्यमन सिंधिया (ETV Bharat)

आईपीएल और इंडिया टीम में खेलने के अवसर बढ़ेंगे

आयोजन के दौरान मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के प्रमुख महाआर्यमन सिंधिया ने बताया, "मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग से राज्य के खिलाड़ियों को टीम इंडिया से लेकर आईपीएल में खेलने का मंच मिलेगा. इस आयोजन से खिलाड़ियों के बीच कंपटीशन बढ़ेगा. इसके अलावा ग्रामीण स्तर के खिलाड़ी भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन प्रीमियर लीग मैच में कर सकेंगे. इस बार विजेता टीमों के लिए भी 50 लाख और 25 लाख के पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं. जबकि बॉलर और अन्य इंडिविजुअल श्रेणी में लाखों के पुरस्कार हैं."

जल्द ही वूमेन प्रीमियर लीग भी

मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग की अब वूमेन केटेगरी भी मैदान संभालेगी, महाआर्यमन सिंधिया ने कहा, "महिला खिलाड़ियों की 5 टीम तैयार की गई है, जिनके लिए खिलाड़ी फिलहाल सामान्य प्रक्रिया के तहत चुने जाएंगे, अगले साल एमपी की प्रीमियर लीग की महिला टीम के लिए भी ऑक्शन होगा."