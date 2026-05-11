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अदालत पहुंचेगी इशारों की भाषा, मध्य प्रदेश HC ने खड़े किए साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट, मूक-बधिरों को मिलेगा हक

उन्हें बताया कि दंपती भले ही मूक-बधिर है लेकिन परिवार उन्हें कानूनन संपत्ति के हक से वंचित नहीं कर सकता, वे भी संपत्ति के हकदार हैं. इसके साथ ही संपत्ति से जुड़े कानून को लेकर बताया गया. इस पर ससुराल पक्ष ने अपनी गलती मानी और प्रापर्टी से हिस्सा देने के लिए राजी हो गए. इसमें आखिरी सुनवाई 18 अप्रैल को हुई. इसके बाद एक्सपर्टस ने रिपोर्ट शाजापुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोर्ट में पेश की. मामले में 18 अप्रैल को शाजापुर कोर्ट ने रिपोर्ट को आधार माना और दंपती को उनका हक मिला. ससुराल पक्ष ने दंपती के घर की बिजली को काट दिया था, जिसे दोबारा चालू कर दिया गया.

शाजापुर की दंपती को मिला इंसाफ शाजापुर के एक मूक बधिर दंपती के परिवार के लोग उन्हें प्रापर्टी में उनका हक नहीं दे रहे थे. इंदौर के साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट ज्ञानेंद्र पुरोहित और अतुल राठौर ने इस दंपत्ति की समस्या के आधार पर मेडिएशन रिपोर्ट शाजापुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पेश की कोर्ट ने इसे मजबूत आधार माना, इसके बाद दंपती को इंसाफ मिल गया. इसके लिए साइन लैंग्वेज एक्सपर्टस ने उनकी दो बार ऑन लाइन मेडिएशन से सुनवाई की. इसमें दंपती के अलावा उनके परिवार (ससुराल पक्ष) के लोग भी शामिल हुए.

इंदौर: मूक-बधिर लोगों के लिए अच्छी खबर है. मध्य प्रदेश में मूक-बधिर लोगों के लिए इंसाफ और प्रोपर्टी के हक की एक नई राह खुली है. जहां वे साइन लैंग्वेज के जरिए अपनी बात अदालत तक पहुंचा सकेंगे. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स और विशेष मीडिएटर्स की टीम तैयार की है. जो मूक-बधिर दंपती की मदद कर उनके पारिवारिक, वैवाहिक और संपत्ति विवाद सुलझाए जाएंगे. हाल ही में एक्सपर्ट की मदद से ऐसे ही एक केस में एक पीड़ित को उसकी संपत्ति का हक दिलाया गया है.

तलाक के मामले को भी सुलझाया

दूसरा मामला पांढुर्णा जिले की एक मूक-बधिर दंपती का है. बताया जा रहा है कि, शादी के बाद से ही दोनों पति-पत्नी में मतभेद बढ़ना शुरू हो गए थे. जिसके बाद आए दिन विवाद होने लगे. पिछले साल दोनों ने तलाक के लिए इंदौर फैमिली कोर्ट की शरण ली. यहां दोनों अपना पक्ष सही तरीके से रख नहीं पा रहे थे. इस पर इंदौर के साइन एक्सपर्ट्स की मदद ली गई. 8 मई को इसमें पहली बार मेडिएशन हुआ. इसमें एक पक्ष तलाक न देने के लिए पूरी तरह सहमत हो गया. जबकि दूसरा पक्ष अभी पूरी तरह सहमत नहीं है. इसकी अगली सुनवाई 27 जून को होगी.

मूक-बधिरों को मिलेगा हक (ETV Bharat)

जानिए क्या है पूरा मिशन

देश में पहली बार मूक-बधिरों को साइन लैंग्वेज के माध्यम से न्याय दिलाने की तैयारी हो गई है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मूक-बधिरों के सालों से पेंडिंग केसों के जल्द निराकरण के लिए 28 लोगों की स्पेशल टीम बनाई है. इन 28 मीडिएटर्स में 21 मूक-बधिर हैं और 7 साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं. इस टीम में 9 महिलाएं भी हैं. ये मूक-बधिरों के वैवाहिक, पारिवारिक और संपत्ति से जुड़े विवादों को कोर्ट से बाहर आपसी सहमति से सुलझाएंगे. इन स्पेशल 28 मीडिएटर्स को सुप्रीम कोर्ट से भी हरी झंडी मिल गई है. इसलिए देश में कोई भी मूक-बधिर अपने फैमिली या सिविल विवादों में इनकी मदद ले सकेगा.

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस विवेक रूसिया के मार्गदर्शन में 1 अप्रैल से एक्सपर्ट मीडिएटर्स ने मामलों को सुलझाना शुरू भी कर दिया है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत 16 मई को जबलपुर आ रहे हैं. संभवतः इसी दिन मध्य प्रदेश में मूक-बधिरों के लिए 5 स्पेशल मीडिएशन सेंटर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा रीवा और सीधी में शुरू होंगे.

किस शहर में कहां होंगे सेंटर

इंदौर में तुकोगंज थाना, भोपाल में महिला थाना, जबलपुर में लॉर्डगंज, रीवा में बिछिया थाना और सीधी में कोतवाली थाना में मेडिएशन सेंटर होंगे. 1 अप्रैल से मीडिएशन शुरू होने की जानकारी मिलने के बाद गुजरात और दिल्ली से भी पारिवारिक विवाद से जुड़े दो केसों के पक्षकारों ने स्पेशल-28 से संपर्क किया है.

स्पेशल-28 में 8 इंदौर से

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सुमन श्रीवास्तव ने बताया कि, ''स्पेशल-28 में इंदौर से 8 सदस्य हैं. इनमें 6 मूक-बधिर और 2 साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं. भोपाल से 2 मूक-बधिर और 2 एक्सपर्ट हैं. जबलपुर से 3 मूक-बधिर और 1 एक्सपर्ट हैं. रीवा, नर्मदापुरम, सीधी, मऊगंज, सिंगरौली, शहडोल, देवास, रतलाम, सागर और सतना के सदस्य भी शामिल किए गए हैं.''