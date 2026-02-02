ETV Bharat / state

बेटे को नागवार गुजरी मां की दूसरी शादी, सौतेले पिता पर चाकू से किया हमला, इलाज में मौत

सौतेले पिता पर बेटे ने चाकू से किया था हमला ( ETV Bharat (प्रतिकात्मक फोटो) )