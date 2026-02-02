ETV Bharat / state

बेटे को नागवार गुजरी मां की दूसरी शादी, सौतेले पिता पर चाकू से किया हमला, इलाज में मौत

इंदौर में पति से तलाक के बाद महिला ने की दूसरी शादी, नाराज बेटे ने सौतेले पिता पर किया चाकू से हमला, हुई मौत.

INDORE ANGRY SON KILLED STEPFATHER
सौतेले पिता पर बेटे ने चाकू से किया था हमला (ETV Bharat (प्रतिकात्मक फोटो))
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 11:26 AM IST

इंदौर: परदेशीपुरा में एक बेटे को मां द्वारा दूसरी शादी करना इतना नागवार गुजरा कि उसने खौफनाक घटना को अंजाम दे दिया. नाराज बेटे ने 4 जनवरी को अपने सौतेले पिता पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें पिता गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उसका करीब 30 दिनों से आईसीयू में इलाज चल रहा था. 2 फरवरी सोमवार को तड़के वह जिंदगी की जंग हार गया. उसने अस्पताल में आखिरी सांस ली. वहीं पुलिस ने आरोपी को घटना की शिकायत पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

सौतेले पिता को बेटे ने चाकू से गोदा

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया,"आरोपी सौतेले बेटे को परदेशीपुरा थाना पुलिस द्वारा 4 जनवरी को चाकू से हमला करने के कुछ घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था. उसके खिलाफ जानलेवा हमला करने की धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया था. वहीं गंभीर रूप से घायल सौतेले पिता राहुल को अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज कराया जा रहा था. जहां तकरीबन 30 दिनों तक चले इलाज के बाद उसकी 2 फरवरी को मौत हो गई है.

मां की दूसरी शादी से नाराज था बेटा (ETV Bharat)

शहर छोड़ने के फिराक में था आरोपी

फिलहाल पुलिस ने पहले गिरफ्तार आरोपी जय के खिलाफ हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज किया था, लेकिन पीड़ित राहुल की मौत हो जाने के बाद आरोपी के खिलाफ हत्या करने की धाराओं को जोड़ा जाएगा. अब आरोपी पर हत्या के मामले में केस चलेगा." परदेशीपुरा थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी जय सौतेले पिता पर जानलेवा हमला करने के बाद मौके से फरार हो गया था. वह कहीं बाहर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने समय पर दबिश देकर उसे धर दबोचा था.

मां की दूसरी शादी से नाखुश था बेटा

चाकूबाजी की घटना में घायल हुए फरियादी राहुल ने अस्पताल में पुलिस को बयान दर्ज कराया था. जिसमें उसने बताया था कि "उस पर जय ने चाकू से हमला किया है. हमला करने वाला युवक जय रिश्ते में उसका सौतेला बेटा लगता है. मैंने आरोपी जय की मां रेशमा से साल 2020 में दूसरी शादी की थी. लेकिन जय हमारी शादी से खुश नहीं था. वह मुझसे अक्सर लड़ाई करता रहता था और जान से मारने की धमकी देता था." मृतक राहुल ने पुलिस को बताया कि "जय के पिता ने उसकी मां रेशमा को तलाक दे दिया था. इसके बाद उसने रेशमा से शादी की थी."

