लाड़ली बहनों से एक मां की करुण पुकार- मेरी डेढ़ साल की बेटी को बचाने Rs 10 की मदद करें
ब्यावरा की मासूम बच्ची. उम्र महज डेढ़ साल. गंभीर बीमारी से जूझ रही बेटी को बचाने के लिए मां इंदौर में दर-दर सहयोग मांग रही.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 18, 2025 at 5:36 PM IST
इंदौर : इंदौर में इन दिनों एक मासूम बेटी की मां प्रदेश की सभी लाडली बहनो से अपनी बेटी को बचाने के लिए ₹10 देने की फरियाद कर रही है. महिला की डेढ़ साल की बेटी मांसपेशियों की एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है, जो 10 लाख में से किसी एक बच्चे को होती है. इस बीमारी का इलाज जिस इंजेक्शन से होता है, उसकी कीमत भी 9 करोड़ है. इतनी बड़ी राशि मध्यम वर्ग के परिवार के पास संभव नहीं है.
ब्यावरा से इंदौर मदद की आस में पहुंचे माता-पिता
इंदौर के द्वारकापुरी में रहने वाली इस महिला की बेटी जब डेढ़ साल की हुई तो पता चला कि वह चल नहीं सकती. जब डॉक्टर को दिखाया तो जांच के बाद स्पष्ट हुआ उसे स्पाइनल मस्कुलर अट्रॉफी टाइप 2 नामक गंभीर बीमारी है, जो 10 लाख में से किसी एक बच्चे को होती है. परेशान पिता ब्यावरा निवासी हैं. उन्होंने वहां बेटी के इलाज के लिए सभी से आर्थिक सहयोग के प्रयास किए लेकिन वहां से 20 लाख रुपए ही इकट्ठा हो पाए. इसके बाद दोनों ने तय किया कि इंदौर की मदद लेंगे. असहाय मां ने लोगों से इस नंबर पर 9893523017 फोन पे या गूगल पे करने की गुहार लगाई है.
कैलाश विजयवर्गीय ने किया 5 लाख का वादा
माता-पिता के अनुरोध पर सांसद शंकर लालवानी ने पीएम को चिट्ठी लिखी है. मासूम बच्ची के इलाज के लिए कैलाश विजयवर्गीय ने 05 लाख देने का वादा किया है. इसके अलावा राजगढ़ कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने 50 हजार रेडक्रॉस सोसायटी से दिलाए और 50 हजार खुद दिए, लेकिन इन सब मशक्कत के बाद भी 25 लाख रुपए ही हो पाए हैं. बेटी के पिता का कहना है कि राजगढ़ में इतनी बड़ी रकम इकट्ठा नहीं हो सकती. इसलिए बच्ची को लेकर इंदौर में आए हैं.
इंदौर की निजी कंपनियों से पैरेंट को उम्मीद
अब इंदौर में नेताओं के बाद स्कूल और फैक्ट्री से आर्थिक सहयोग मांगने की तैयारी है. उन्होंने बताया वे रोज घर से निकलते हैं तो तय नहीं रहता कि किस हिस्से में जाना है. कोयला कारोबारी विनोद अग्रवाल से मिलने की कोशिश कर रहे हैं. मासूम बेटी की मां बताती है कि कोलकाता के दंपती की बेटियों को यही बीमारी है. उन्हें वहां 18 करोड़ इकट्ठा करना हैं. कोलकाता ने 20 दिन में साढ़े 8 करोड़ रुपए दे दिए. उन्हें भी भरोसा है कि उनकी बेटी लोगों के सहयोग से बच जाएगी.
कंपनियों के सीएसआर फंड से मिल सकती है मदद
इंदौर में मासूम बच्ची के माता-पिता ने कलेक्टर शिवम वर्मा से चर्चा करने के बाद मदद की गुहार लगाई. उन्होंने बताया "उनकी बेटी का इलाज क्राउड फंडिंग से ही संभव है." इधर इंदौर जिला प्रशासन ने भी रेडक्रॉस और पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र की कंपनियों से सीएसआर फंड के जरिए मदद कराने का भरोसा दिया है.
मासूम की मां ने प्रदेश की तमाम लाडली बहनाओं से अपील करते हुए कहा है "यदि सभी बहनें उनकी बेटी के लिए₹10 की मदद कर दें तो बेटी का इलाज संभव हो सकता है. उनकी बेटी अपने पैरों पर 10 मिनट भी खड़ी नहीं रह पाती और गिर जाती है." इधर, इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने भी प्रकरण को राज्य शासन को भेजने का निर्णय लिया है. इंदौर के सेवा सेतु एप के जरिए भी राशि एकत्र करने की पहल की जा रही है.