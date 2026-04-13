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मां अपने दूध की बूंद बूंद जमा करती गई और बच गई इन नवजातों की ज़िंदगी

इंदौर का मदर मिल्क बैंक देश के लिए बना रोल मॉडल, एमपी सहित तीन राज्यों के बच्चों की बचाई जान, सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

INDORE MOTHER MILK BANK
इंदौर का मदर मिल्क बैंक बना रोल मॉडल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 4:31 PM IST

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Updated : April 13, 2026 at 5:15 PM IST

6 Min Read
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इंदौर: मां का दूध बच्चों के लिए अमृत से काम नहीं होता, तभी तो बच्चे के जन्म लेते ही मां का दूध जीवनदाई पोषण प्रदान करता है. लिहाजा मां के दूध के अभाव में बिन मां के बच्चों की मौत न हो, इसके लिए इंदौर का मदर मिल्क बैंक मददगार साबित हो रहा है. बीते 2 साल में मदर मिल्क बैंक ने तीन राज्यों के 1000 नवजात बच्चों की जान बचाई है और देश के लिए रोल मॉडल बना है.

एमपी सहित 3 राज्यों के बच्चों की बचाई जान

इंदौर के सरकारी एमटीएच अस्पताल में साल 2023 में खोले गए इस मदर मिल्क बैंक ने अब तक करीब 1 हजार से अधिक नवजातों की जान बचाई है. यहां सचालित सेंटर में काउंसलिंग के बाद 1 हजार से अधिक महिलाओं ने करीब 210 लीटर दूध डोनेट किया है. 2023 से मिल्क बैंक शुरू होने के बाद नवजात की मृत्यु दर 25% से घटकर 11 तक आ गई है. कई बार तो यह 10% से कम भी रही है.

MOTHERS DONATE MILK IN BANK
इंदौर मदर मिल्क बैंक (ETV Bharat)

अब डिस्चार्ज रेट भी 85% हो गया है. जहां 1 हजार से ज्यादा बच्चों को मां का दूध उपलब्ध कराया गया है. प्रदेश के इकलौते इस 'मदर मिल्क बैंक' से मालवा-निमाड़ और प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के बच्चों को जन्म से ही किसी अन्य मां का पौष्टिक दूध मिला.

दो साल पहले हुई थी शुरुआत

बैंक के प्रभारी एवं बाल्य रोग विशेषज्ञ डॉ सुनील आर्य के मुताबिक, "मां का दूध बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है. अगर किन्हीं कारणों के चलते न्यूबोर्न बेबी को मां का दूध नहीं मिले और वह कमजोर, बीमार, अनाथ या प्री टर्म हो तो, उसकी मौत हो जाती है. इसी को ध्यान में रखते हुए दो साल पहले इंदौर में प्रदेश के पहले 'मदर मिल्क बैंक' की शुरुआत हुई. सरकारी एमटीएच में यह मिल्क बैंक खोला गया है."

INDORE MOTHER MILK BANK ROLE MODEL
मदर मिल्क बैंक का सफर (ETV Bharat Info)

ऐसी है दूध के दान की प्रक्रिया

मदर मिल्क बैंक की मैनेजर पारुल शिवहरे बताती हैं कि "मां का दूध डोनेट करने के लिए बीते 2 सालों में यहां 15 हजार से ज्यादा प्रसूता महिलाओं की काउंसलिंग की गई. इसमें से 1 हजार से ज्यादा महिलाओं ने अपना दूध डोनेट किया. इसकी मात्रा 210 लीटर से ज्यादा है. जिससे करीब 1 हजार बच्चों को नया जीवन मिला. वह बताती हैं कि मिल्क बैंक का पैटर्न कुछ ब्लड बैंक जैसा ही है, लेकिन डोनेट किए दूध को स्टोर करना और फिर उसे संबंधित बच्चों को उपलब्ध कराने की प्रोसेस भी अद्भुत है.

उन्होंने बताया अस्पताल में भर्ती होने वाली प्रसूता महिलाएं जिसे अपने बच्चे को दूध पिलाने के अलावा अन्य बच्चों को भी अपना दूध डोनेट करने के लिए लिए मिल्क बैंक की रजनी और सविता सिस्टर प्रसूता की काउंसलिंग करती है, इसके बाद महिला द्वारा दान किया हुआ दूध अस्पताल के मिल्क बैंक में पाश्चराइज करके संरक्षित किया जाता है, जो जरूरत के मुताबिक बिन मां के बच्चे अथवा दूध के लिए पहले से पंजीकृत बच्चों को प्रदान किया जाता है."

MOTHERS MILK SAVES CHILDREN LIVES
इंदौर का मदर मिल्क बैंक बना रोल मॉडल (Getty Image)

इसलिए पड़ी मदर मिल्क बैंक की जरूरत

देश के कई शहरों और कस्बों में मां का दूध नहीं मिलने से नवजातों की मृत्यु दर बढ़ने लगी थी. इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) ने मध्य प्रदेश में इंदौर को मदर मिल्क बैंक के लिए उपयुक्त माना. साल 2022 में करोड़ों की लागत से इंदौर में महाराजा तुकोजीराव हॉस्पिटल (MTH) का निर्माण हुआ, जो मेटरनिटी हॉस्पिटल है. इसके साथ ही एमवाय अस्पताल का गायनिक विभाग भी यहीं शिफ्ट कर दिया गया.

इसी दौरान एनएचएम और एमजीएम मेडिकल कॉलेज की मदद से कॉम्प्रिहेंसिव लेक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर (CLMC) यानी मदर मिल्क बैंक की शुरुआत की गई. चूंकि उस समय कोरोना का अंतिम दौर चल रहा था, इसलिए इसकी शुरुआत बेहतर नहीं रही, लेकिन मार्च 2023 से इसका संचालन पूरी तरह सक्रिय हो गया, जिससे जरूरतमंद नवजातों को समय पर मां का दूध उपलब्ध कराया जा रहा है.

MP MILK BANK SAVE CHILDREN LIVES
कैसे डोनेट होता है मिल्क (ETV Bharat Info)

नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा रिव्यू

एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया बताते हैं "प्रदेश के अन्य सरकारी अस्पतालों के लिए एमटीएच रोल मॉडल है. NHM द्वारा लगातार इसका रिव्यू किया जा रहा है. अब NHM प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों के अधीन सरकारी अस्पतालों में भी 'मदर मिल्क बैंक' की स्थापना की जाएगी. इसके लिए इंदौर का मदर मिल्क बैंक रोल मॉडल रहेगा. इस दिशा में प्रोसेस शुरू हो चुकी है.

डीन घनघोरिया ने कहा प्रीमैच्योर या SNCU (स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट) में भर्ती गंभीर नवजातों को इंफेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा रहता है. अगर इन्हें समय पर मां का दूध मिल जाए तो उनकी जान बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है. कई बार बच्चा अनाथ होता है, मां की मौत हो जाती है, या किसी कारणवश दूध नहीं बनता. ऐसे में मां का दूध मिलना मुश्किल हो जाता है. इन्हीं हालातों के लिए मदर मिल्क बैंक की शुरुआत की गई, ताकि किसी दूसरी मां के पोषक दूध से भी नवजात को नया जीवन मिल सके."

MP MILK BANK SAVE CHILDREN LIVES
क्यों बनाया गया मदर मिल् (ETV Bharat Info)

चार राज्यों के बच्चों को मिला फायदा

इंदौर के एमटीएच अस्पताल में प्रसूताओं के लिए करीब 150 बेड की व्यवस्था है. जिसमें नवजात शिशुओं के लिए भी पर्याप्त सुविधा है. साथ ही यहां SNCU (स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट) की क्षमता लगभग 60 बेड की है. यहां सिर्फ इंदौर ही नहीं, बल्कि भोपाल, ग्वालियर, मंदसौर, गुना, आगर मालवा, झाबुआ, खंडवा, बुरहानपुर सहित मालवा-निमाड़ के कई जिलों की महिलाएं और उनके नवजात शिशु भर्ती होते हैं. इसके अलावा गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र से भी सीमाओं से लगे शहरों से भी महिलाएं इलाज और प्रसव के लिए यहां पहुंचती हैं.

Last Updated : April 13, 2026 at 5:15 PM IST

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