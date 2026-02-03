ETV Bharat / state

मिल्क बैंक से 1000 बच्चों को मिला जीवनदान, शिशु मृत्यु दर सिंगल डिजिट में लाने की कोशिश

इंदौर में 3 साल में 1 हजार शिशुओं को मिला मदर मिल्क बैंक का लाभ, दूध दान देने से पहले माताओं की होती है जांच.

INDORE MOTHER MILK BANK
1 हजार शिशुओं को मिला मिल्क बैंक का लाभ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 9:42 PM IST

4 Min Read
इंदौर: जन्म लेते ही अपने बच्चों को सभी माताएं अपना ममत्व लुटाकर अपना दूध पिलाती है. लेकिन कुछ प्रीमेच्योर और कमजोर बच्चों को जन्म के बाद अपनी मां का आंचल और दूध नसीब नहीं होता. उन्हें बचा पाना किसी चुनौती से कम नहीं है. ऐसे बच्चों के लिए कई अनजान माताओं का दूध उन्हें नई जिंदगी दे रहा है. पिछले 3 साल इन अनजान माताओं ने अपना दूध दान कर 1000 से अधिक बच्चों को नई जिंदगी दी है.

शिशु मृत्यु दर सिंगल डिजिट लाने की कोशिश

भारत में 2023 के डाटा अनुसार जन्म लेने वाले प्रति 1000 नवजात बच्चों में से हर साल 24 से 25 नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है. इसमें मध्य प्रदेश में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर है. वहीं, भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय अब देश भर में नवजात शिशु मृत्यु दर को सिंगल नंबर में लाने के लिए उन बच्चों को मां का दूध उपलब्ध करने की कोशिश में है, जिन्हें प्रीमेच्योर डिलीवरी अथवा अन्य कारण से जन्म लेने के बाद अपनी मां का दूध उपलब्ध नहीं हो पाता, उन्हें मदर मिल्क बैंक से दूध उपलब्ध कराया जा रहा है.

शिशु मृत्यु दर सिंगल डिजिट में लाने मिल्क बैंक कर रहा मदद (ETV Bharat)

इंदौर में 3 साल पहले बनाया गया मिल्क बैंक

सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाले राज्य मध्य प्रदेश में इस पहल की शुरुआत प्रदेश की हेल्थ कैपिटल कहे जाने वाले इंदौर से हुई थी. शहर के महाराजा तुकोजी राव होलकर अस्पताल में सबसे अधिक गरीब और मध्यम, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की प्रसूता महिलाएं अपने बच्चों की डिलीवरी के लिए भर्ती होती हैं. यहां हर महीने 350 से 400 दुधमुंहे बच्चे विभिन्न कारण से जन्म लेते ही अपनी मां से दूर हो जाते हैं. ऐसे में इंदौर में 3 साल पहले प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक बनाया गया.

1 हजार शिशुओं को मिला मिल्क बैंक का लाभ

इंदौर में मिल्क बैंक संचालित करने वाली सीएलएमसी मैनेजर पारुल शिवहरे बताती हैं, " कोरोना काल के बाद 2023-24 में इस मिल्क बैंक की शुरुआत हुई. पहले साल 9105 माताओं की काउंसलिंग करने के बाद मात्र 336 महिलाएं अपने दूध का दान करने को तैयार हुईं. जिनके दान से पहले साल 76.46 लीटर दूध प्राप्त हुआ, जिन्हें 230 बच्चों को प्रदान किया गया.

2024-25 में 15179 माता की काउंसलिंग की गई. जिनमें से 575 महिलाएं अपने दूध का दान करने तैयार हुईं, जिनसे 134.6 लीटर दूध प्राप्त हुआ और 655 जरूरतमंद बच्चों को प्रदान किया गया. वहीं 2025-26 में अब तक 168 माता से प्राप्त 41.22 लीटर दूध 179 बच्चों को प्रदान किया गया है. ओवरऑल 3 साल में यहां 1000 से ज्यादा बच्चों को विभिन्न माता द्वारा दान किए गए दूध का लाभ मिला है."

दूध दान देने से पहले माताओं की होती है जांच

इस पूरी व्यवस्था को अमल में लाने वाले शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. सुनील आर्य बताते हैं, "बीते दिनों एक माता यूके से यहां आई, जिन्होंने यहां अपना दूध दान किया. इसी प्रकार दिल्ली की एक महिला यहां की दानदाता हैं. इसी तरह 4 से 5 ऐसी माताएं हैं, जो अपने दूध का दान नियमित तौर पर कर रही हैं. दूध दान करने के लिए भी तमाम प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं, जहां माताओं को लिखित सहमति पत्र देने के बाद उनकी जांच होती है. किसी भी तरह का इन्फेक्शन पाए जाने पर उनसे दूध का दान प्राप्त नहीं किया जा सकता."

अन्य जिलों में भी खुलेंगे लिंक बैंक

इंदौर के अलावा अब भोपाल के हमीदिया अस्पताल, रीवा, जबलपुर, खंडवा, रतलाम, बुरहानपुर, मुरैना और विदिशा के अलावा अन्य जिलों में भी लिंक बैंक खोलने की तैयारी है. इसके लिए हाल ही में इन जिलों के संबंधित स्टाफ को इंदौर में 3 में ट्रेनिंग दी गई है. इस ट्रेनिंग के दौरान लिंक बैंक संचालित करने के प्रोटोकॉल, निर्धारित स्टैंडर्ड, ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करने की पूरी प्रक्रिया समझाया और सिखाया गया है.

