ETV Bharat / state

मदर्स डे अनोखा कैंडल मार्च, बेटे की हत्या करने वाली बहुओं को सख्त सजा की मांग

इंदौर में कैंडल मार्च निकालकर सोनम रघुवंशी के खिलाफ कार्रवाई की मांग ( ETV Bharat )

मदर्स डे के अवसर पर देशभर में अलग-अलग तरह के आयोजन किये जाते हैं, इस अवसर पर रविवार को इंदौर में संस्था पौरुष के द्वारा एक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें उन मां ने हाथों में कैंडल थामा जिनके अपने बेटों की हत्या की बहूओं ने कर दी थी .

इंदौर: प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंंदौर में मदर्स डे के अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने कैंसल मार्च निकाला और सोनम रघुवंशी की जमानत खारिज करने की मांग की. इस कैंडल मार्च में इंदौर के चर्चित ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के परिजनों के साथ ही अन्य मृतकों के परिजनों ने हिस्सा लिया और आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की है. इसमें कई ऐसी महिलाएं भी शामिल थीं जिनके बेटे की उनके बहू द्वारा हत्या कर दी गई.

मदर्स डे के अवसर पर राजा रघुवंशी को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च (ETV Bharat)

सोनम के बाहर आने से विपिन को लग रहा डर

कैंडल मार्च की शुरुआत नेहरू पार्क से हुई और इसका समापन इंदौर के रीगल चौराहे पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष किया गया. इस दौरान मृतक ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने कहा, "हमारे भाई राजा की उनकी पत्नी सोनम के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी, बीते दिनों सोनम को जमानत मिल गई है. उसके जेल से बाहर आने से हमें काफी डर लग रहा है. हमारी मांग है कि ऐसे आरोपियों को सख्त सजा मिले."

मेघालय सरकार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

उन्होंने आगे कहा, "मेघालय सरकार ने भी हत्याकांड की घटना को अंजाम देने वाली सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका को खारिज करवाने के लिए मेघालय हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की है. हमें पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा." इस कैंडल मार्च में उन परिजनों ने भी हिस्सा लिया जिनके बेटे की हत्या उनकी बहू द्वारा की गई थी. इसके अलावा उनके बेटों ने बहू की प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर लिया.

इंदौर में कैंडल मार्च निकालकर पति की हत्यारिन के खिलाफ कार्रवाई की मांग (ETV Bharat)

कैंडल मार्च में शामिल काला पीपल निवासी रितु पटेल ने आरोप लगाते हुए कहा, "हमारी भाभी ने हमारे भाई प्रवीण पटेल की हत्या की थी और इस पूरे मामले में उनके खिलाफ सख्त धाराओं में प्रकरण दर्ज हो इसके लिए हमने कोर्ट की भी शरण ली है. ताकि उसे सख्त से सख्त सजा मिल सके."

आरोपियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग

संस्था पौरुष के अध्यक्ष अशोक दशोरे ने कहा, "मदर्स डे के अवसर हमने उन मां को न्याय दिलाने का आह्वान किया है जिनके बेटों की हत्या उनकी बहू ने की है. इस कैंडल मार्च में राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी, नितिन पिलियर की मां और प्रवीण पटेल के परिजन शामिल हुए. हमारी मांग है कि इन मांओं को इंसाफ मिले और जो आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए."