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फायर सेफ्टी नहीं, तो फैक्ट्री भी नहीं, लखनऊ अग्निकांड के बाद इंदौर में 70 से ज्यादा फैक्ट्री सील

फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर इंदौर में बड़ी कार्रवाई, 70 से ज्यादा फैक्ट्री दो दिनों में सील, कलेक्टर के निर्देश पर निगम की कार्रवाई.

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फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 7:08 AM IST

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Updated : June 25, 2026 at 7:18 AM IST

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जबलपुर: लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद मध्य प्रदेश में भी फायर सेफ्टी नियमों को लेकर अब सरकार एक्शन मोड में है. यही वजह है कि यहां दो दिन में ही फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करने पर 70 से ज्यादा फैक्ट्री को सील किया गया है. इंदौर में फायर सेफ्टी मानकों का पालन नहीं करने पर जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर बुधवार को नगर निगम व संबंधित विभागों की संयुक्त टीम ने कई फैक्ट्रियों को सील कर दिया.

फायर सेफ्टी नहीं, तो फैक्ट्री भी नहीं

नगर निगम की टीमों ने पोलोग्राउंड औद्योगिक क्षेत्र में निरीक्षण अभियान चलाकर फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करने वाले पांच औद्योगिक संस्थानों को सील कर दिया. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि संबंधित संस्थानों में आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपकरणों, आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्थाओं व निर्धारित फायर सेफ्टी मानकों का समुचित पालन नहीं किया जा रहा था. सुरक्षा मानकों में गंभीर कमियां पाए जाने पर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संस्थानों को सील कर दिया.

जानकारी देते इंदौर कलेक्टर (Etv Bharat)

कार्रवाई के तहत रौनक पेंट फैक्ट्री, स्टार पेंट, पेपर ट्रेंड लिंक प्राइवेट लिमिटेड, सारा फोम व वाडीलाल केमिकल को सील किया गया. इन संस्थानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की कमी के कारण किसी भी आपात स्थिति में जनहानि एवं बड़े हादसे की आशंका बनी हुई थी.

नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा, '' नागरिकों व कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. शहर के विभिन्न औद्योगिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी मानकों की नियमित जांच जारी रहेगी और नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.'' उन्होंने सभी उद्योगों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से अपील की है कि वे निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करें, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना को रोका जा सके. जिला प्रशासन द्वारा भविष्य में भी ऐसे निरीक्षण अभियान लगातार जारी रखे जाएंगे.

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लखनऊ हादसे में 15 लोगों की मौत, कई गंभीर

हाल ही में उत्तरप्रदेश के लखनऊ में एक तीन मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई और 9 गंभीर रूप से घायल हैं. मरने वालों में ज्यादातर युवा हैं, जिनकी उम्र 20 से 24 साल के बीच थी. हादसे के बाद जांच में सामने आया है कि बिल्डिंग से निकलने का एक ही रास्ता था और फायर सेफ्टी नियमों का भी उल्लंघन किया गया था. इसी घटना के बाद से मध्य प्रदेश में भी फायर सेफ्टी के लेकर मुहिम शुरू हो गई है.

Last Updated : June 25, 2026 at 7:18 AM IST

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