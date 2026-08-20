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वास्तु दोष के चलते इंदौर सूखा! बारिश के लिए बप्पा की शरण में जुटेगा शहर, विशेष प्रार्थना

बारिश के लिए खजराना गणेश से प्रार्थना खजराना मंदिर में मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में भी यह विषय सामने आया. लिहाजा अब इंदौर को स्वच्छता रैंकिंग में पहले नंबर पर लाने के लिए की गई प्रार्थना की तरह ही भगवान गणेश से बारिश के लिए भी प्रार्थना की जाएगी. इस मामले में इंदौर कलेक्टर शुभम वर्मा का कहना है कि, "इंदौर पर आने वाली हर विपदा में भगवान गणेश से प्रार्थना की जाती है. अल्प वर्षा की स्थिति में भी इस पर विचार किया जा रहा है.''

इंदौर: अन्न और जल के लिहाज से सबसे समृद्ध कहे जाने वाले इंदौर में इस साल बारिश नहीं होने से हर कोई परेशान है. इंदौर समेत सीमावर्ती जिलों में मानसूनी सीजन का जून और जुलाई महीना बीतने और अगस्त में भी एक पखवाड़े तक औसत बारिश नहीं हुई है. यही हालात रहे तो इंदौर में पानी को लेकर भविष्य में त्राहि वाले हालात बन सकते हैं. कोई इसे पर्यावरणीय क्षति मान रहा है तो कोई खजाना मंदिर के गर्भगृह में किये जा रहे निर्माण से शहर पर लगा वास्तु दोष. जिसे लेकर अब तरह-तरह की दलीलें दी जा रही हैं. अब बारिश को लेकर इंदौर के आराध्य देव खजराना गणेश से प्रार्थना की तैयारी है.

ताई की पूजा भी रही बेअसर

इंदौर में बारिश नहीं होने के कारण भगवान इंद्र को याद करते हुए उनके पंडरीनानाथ स्थित प्राचीन मंदिर में पूजा का विधान है. इसी परंपरा के चलते जब भी इंदौर में बारिश नहीं होती है तो शहर के लोग भगवान इंद्रदेव की कृपा के लिए मंदिर में पूजा के लिए पहुंचते हैं. इसी मान्यता के चलते बीते शनिवार को इंदौर की पूर्व सांसद एवं लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन मंदिर में जाकर पूजा की थी. लेकिन शनिवार के बाद से इस बार कोई उल्लेखनीय बारिश में वृद्धि नहीं हुई.

बारिश को तरसे इंदौर वासी (ETV Bharat)

इधर मौसम विभाग का मानना है कि, इस साल 18 अगस्त तक मात्र 16 से 17 इंच ही बारिश हुई है जो पिछले साल की बारिश की तुलना में 6 इंच कम है. मौसम विज्ञानी आनंद हरसाना बताते हैं कि, ''तमाम प्रार्थना और पूजा पाठ के बावजूद अगले सप्ताह के मौसम का जो अनुमान है उसके मुताबिक इंदौर में हल्की बारिश होने की संभावना है. हालांकि कहीं कहीं येलो अलर्ट भी बताया गया है.''

क्या गर्भगृह से छेड़छाड़ भी है कोई कारण

दरअसल, 10 साल में यह पहला मौका है जब इंदौर के आसमान में लगातार बादल छाए हुए हैं. लेकिन बारिश नहीं हो रही है. इसे लेकर कहा जा रहा है कि किसी धार्मिक अनिष्ट की वजह से ऐसा हो रहा है. शहर के नवग्रह मंदिर के पुजारी पंडित चिंतामणि लिंगार्चनी का आरोप है कि, ''ऐसा खजराना मंदिर के गर्भ गृह से छेड़छाड़ करने के कारण हो रहा है. क्योंकि मंदिर के मुख्य द्वार की छेड़ करने से परिसर का वास्तु बिगड़ गया है और बारिश नहीं होने का यह एक महत्वपूर्ण कारण है.''

हालांकि इस स्थिति को लेकर खजराना मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित अशोक भट्ट का कहना है कि, ''मंदिर में जो भी विकास कार्य होता है वास्तु शास्त्र और अन्य धार्मिक शास्त्र संगत फैसलों के आधार पर ही होता है. यदि बारिश जैसा कोई कारण होता तो मंदिर में तो भक्तों की सुविधा के हिसाब से निर्माण कार्य 1995 से होता रहा है.'' उन्होंने कहा, ''अभी भी भक्तों को 30 मीटर दूर से भगवान के सभी विग्रह के स्पष्ट दर्शन हो सके इसलिए गर्भगृह के द्वारा को खुला छोड़ दिया गया है जिसे लेकर अनिष्ट की आशंका जताना व्यर्थ है.''