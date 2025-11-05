ETV Bharat / state

कहीं आप भी तो नहीं हैं चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम का शिकार?, टेस्ट के लिए जान से खिलवाड़

अजीनोमोटो यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक स्वाद बढ़ाने वाला क्रिस्टलीय पाउडर है, जो चावल के दानों की तरह चीनी नमक के रूप में मिलता है. इसका उपयोग खास तौर पर चीनी और जापानी व्यंजन बनाने के दौरान किया जाता है. इसका तय मात्रा से अधिक उपयोग करने पर खतरनाक साबित होता है. ग्लूटामिक एसिड मानव शरीर में भी होता है, जो शरीर के वजन का लगभग 2 फीसदी होता है.

इंदौर: यदि आप मोमोज, नूडल्स और पास्ता जैसे चाइनीज फूड के शौकीन हैं और आए दिन इन व्यंजनों का स्वाद ले रहे हैं, तो आप चाइनीस रेस्टोरेंट सिड्रोम के शिकार हो सकते हैं. चाइनीस फूड में स्वाद बढ़ाने के लिए इन दिनों अजीनोमोटो का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है. वह आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकता है. हाल ही में स्वाद की राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में मोमोज बनाने वाली अवैध फैक्ट्री को सील किया गया है. फैक्ट्री संचालक पर अधिक मात्रा में अजीनोमोटो मिलाकर मोमोज बनाने का आरोप है.

स्वाद बढ़ाने के लिए होता है उपयोग

जब ग्लूटामिक एसिड युक्त प्रोटीन फर्मेंटेशन के जरिए विघटन होता है, तो यह ग्लूटामेट बन जाता है. ग्लूटामेट हमारे स्वाद ग्राहियों को सक्रिय करता है, जिससे उमामी नामक स्वाद उत्पन्न होता है. जापान के रसायन शास्त्री डॉ. किकुने इकेदा ने 1908 में इसे उमामी मसाला के रूप में पेटेंट कराया था. हालांकि 1930 के बाद से चीन और जापान समेत एशियाई देशों के बाद पूरी दुनिया में इसका उपयोग खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाने लगा.

अजीनोमोटो के नुकसान

आहार विशेषज्ञ डॉ. प्रीति शुक्ला बताती हैं कि "अजीनोमोटो के प्रतिदिन और अनियंत्रित मात्रा में उपयोग करने से दिल की धड़कन बढ़ना, मोटापा, चीनी खानपान के लिए एडिक्शन हाइपरटेंशन, सिरदर्द और अनिद्रा की शिकायत रहती है. इसके अलावा इसके अधिक उपयोग या फिर उपयोग नहीं करने की स्थिति में मिचलाना और घबराहट जैसे लक्षण नजर आते हैं. इसके अलावा कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है.

बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है अजीनोमोटो

हालांकि, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अजीनोमोटो का 3 मिलीग्राम तक उपयोग सुरक्षित बताया है, लेकिन भारत जैसे देश में मिलावट के खिलाफ प्रभावी व्यवस्था नहीं होने के कारण स्ट्रीट फूड वेंडर इसका मनमाना उपयोग कर रहे हैं." इतना ही नहीं कई रिसर्च में पाया गया है कि गर्भवती महिला और 12 साल तक के बच्चों के लिए यह अजीनोमोटो बेहद हानिकारक होता है."

भारी मात्रा में बने मोमोज और सामग्री जब्त

कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि "खातीपुरा में संचालित अवैध मोमोज फैक्ट्री पर जिला प्रशासन और खाद्य औषधि विभाग की टीम द्वारा छापामार कार्रवाई की गई. इस दौरान अधिकारियों को पता चला फैक्ट्री में विभिन्न प्रकार के जो मोमोज बनाये जा रहे थे. उनमें बड़ी मात्रा में अजीनोमोटो मिलाया जा रहा था. फिलहाल टीम ने फैक्ट्री को बंद करवा दिया है. कारखाने के पास वैध लाइसेंस भी नहीं मिला है.

फैक्ट्री से करीब डेढ़ क्विंटल खाद्य सामग्री को जब्त किया गया, जिसे शहर के विभिन्न इलाकों में ऑर्डर पर तैयार करके भेजा जाता था. कलेक्टर ने बताया कि फैक्ट्री के परिसर में बड़ी मात्रा में इकट्ठा करके रखे गए अजीनोमोटो से यह स्पष्ट है कि खाद्य पदार्थों में इसका तय सीमा से अधिक उपयोग किया जा रहा होगा."