नागपुर से इंदौर पहुंची यूनिटी मार्च, मोहन यादव ने सरदार वल्लभभाई पटेल को ऐसे किया याद
लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष पर यूनिटी मार्च के इंदौर पहुंचने पर मोहन यादव ने किया स्वागत. नेहरू-गांधी परिवार पर बरसे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 26, 2025 at 7:28 PM IST
इंदौर: देश भर में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर साल भर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष पर नागपुर से इंदौर पहुंची नर्मदा प्रवाह यूनिटी मार्च में डॉ मोहन यादव शामिल हुए. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उद्भव स्थल नागपुर से शुरू हुई इस यात्रा के इंदौर पहुंचने पर उन्होंने इसका भव्य स्वागत किया गया. 900 किमी की यह यात्रा यहां से धार, झाबुआ होते हुए गुजरात पहुंचेगी.
यूनिटी मार्च का मोहन यादव ने किया स्वागत
सरदार वल्लभभाई पटेल के जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में यूनिटी मार्च के स्वागत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव कहा कि "लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल ने बिखरी रियासतों को एकता के सूत्र में पिरोया. देश की अखंडता को मजबूत करने में उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उद्भव स्थल नागपुर से प्रारंभ हुई यह यात्रा जन-जन को देशभक्ति की अथाह प्रेरणा दे रही है."
गांधी-नेहरू परिवार पर जमकर बरसे मोहन यादव
सरदार पटेल को याद करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनके साथ हुए अन्याय का जिक्र करते हुए गांधी नेहरू परिवार पर जमकर बरसे. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि "गांधी नेहरू परिवार ने योजनाबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री के दावेदार वल्लभभाई पटेल के योगदान को भुला दिया, चाहे वह पाक अधिकृत कश्मीर हो या देश में रियासतों का विलीनीकरण. देश के साथ जितना अन्याय नेहरू गांधी परिवार ने किया उतना किसी ने नहीं किया."
कश्मीर में धारा 370 का किया जिक्र
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि "कश्मीर में धारा 370 लागू होने की गलती ने वर्षों तक देश को नुकसान पहुंचाया. उन्होंने आरोप लगाया कि पंडित नेहरू के निर्णयों ने राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा पैदा की. जिसका दुष्परिणाम कश्मीरी पंडितों, किसानों, मजदूरों और आम नागरिकों ने झेला. इतना ही नहीं पंडित नेहरू की गलती के कारण 40000 लोग मारे गए. यदि यह कलंक नहीं होता तो पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा होता लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने पाक अधिकृत कश्मीर बनाकर व्यवधान डाला."
'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश सदियों तक रखेगा याद'
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि "सरदार पटेल ने देश की 562 रियासतों का एकीकरण करके भारत की मजबूत नींव रखी. जबकि उस समय कई स्तरों पर उन्हें अपेक्षित समर्थन नहीं मिला. एक परिवार ने अपने पूरे खानदान को भारत रत्न दिलवा दिया लेकिन सरदार पटेल के योगदान को महत्व नहीं दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सरदार सरोवर परियोजना और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसा सम्मान देकर राष्ट्रवाद को नई दिशा दी है. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी विरासत को देश सदियों तक याद रखेगा."