मध्य प्रदेश में दवाइयों से लेकर मिठाईयों की होगी जांच, फूड एंड ड्रग लैब का हुआ शुभारंभ

मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा मिलावटी सामानों की होगी जांच, जल्द आएग रिपोर्ट, मोहन यादव ने इंदौर फूड एंड ड्रग लैब का किया शुभारंभ.

MADHYA PRADESH DRUG LABORATORY
फूड एंड ड्रग लैब का हुआ शुभारंभ (Mohan Yadav X Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 7:10 PM IST

इंदौर: जहरीली कफ सिरप से लेकर मिलावटी मिठाई और नकली दवाई की चुनौतियों से जूझ रहे मध्य प्रदेश में अब फूड एंड ड्रग टेस्टिंग को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है. लिहाजा भोपाल के बाद अब इंदौर में स्थापित की गई फूड एंड ड्रग लैब में जहरीली कफ सिरप से लेकर तरह-तरह की मिलावट की तत्काल जांच हो सकेगी. इतना ही नहीं अब राज्य सरकार संभाग स्तर पर भी फूड एंड ड्रग लैब स्थापित करने जा रही है.

भोपाल लैब में होती थी जांच, रिपोर्ट आने में लगते थे महीनों

अब तक प्रदेश भर से जहरीली कफ सिरप के अलावा कई दवाइयों, मिलावटी खाद्य सामग्री के जो सैंपल लिए जाते थे. उनकी जांच भोपाल स्थित राज्य प्रयोगशाला के जरिए होती थी. जिसमें जांच रिपोर्ट आने में सप्ताह से लेकर कई महीने तक लग जाते थे. ऐसी स्थिति में ना तो मिलावटखोरों पर प्रभावी कार्रवाई हो पाती थी, ना ही समय रहते मिलावट पर ही अंकुश लगा पता था. यही वजह है कि लंबे समय से राज्य सरकार अब इंदौर में एक समानांतर लैब स्थापित करने के प्रयासों में थी.

इंदौर में फूड एंड ड्रग लैब का शुभारंभ (ETV Bharat)

फूड एंड ड्रग लैब का सीएम ने किया शुभारंभ

5 साल पहले कमलनाथ सरकार द्वारा चलाए गए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के दौरान इंदौर में जिस फूड एंड ड्रग लैब की आधारशिला रखी गई थी. उसका शुभारंभ सोमवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा किया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने मिलावटखोरों को चेतावनी देते हुए कहा अब "लैब से तत्काल रिपोर्ट प्राप्त होगी. जिसके आधार पर मिलावट करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकेगी."

मिलावटी दवाई और खाद्य उत्पादों की होगी जांच

वहीं स्वास्थ्य राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया "मध्य प्रदेश में अब फूड एंड ड्रग की जांच के तमाम संसाधनों के अपग्रेड होने के साथ मिलावटी दवाई के अलावा खानपान में मिलावट की जांच क्षमता में 200% वृद्धि हुई है. इंदौर की लैब तैयार हो जाने से 6000 की तुलना में अब करीब 20,000 जांच हो सकेगी. इसके अलावा अब जल्द से जल्द जहरीली सिरप और अन्य मिलावटी सामग्री की रिपोर्ट भी तत्काल प्राप्त हो जाएगी.

मध्य प्रदेश में होगी औषधी प्रयोगशालाएं स्थापित

उन्होंने कहा 8 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश की दूसरी आधुनिक लैब स्थापित किए जाने के बाद जल्द ही संभाग स्तर पर खाद एवं औषधी प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी. जिसमें ग्वालियर जबलपुर के बाद उज्जैन में सेहत के लिहाज से एक आधुनिक लैब स्थापित होगी. जहां इंटरनेशनल पैरामीटर के हिसाब से इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा. इसके अलावा मध्य प्रदेश में होने वाले तमाम टेस्ट अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरे उतर सके इसके लिए भी प्रयास हो रहे हैं.

