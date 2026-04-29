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सूरज की ताकत से चलेगा इंदौर, ग्रीन एनर्जी से नर्मदा जल की सप्लाई, वाहन भी होंगे चार्ज

ग्रीन एनर्जी से होगी इंदौर में नर्मदा जल की सप्लाई ( ETV Bharat )