ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में तैयार होगी देशी गोवंश की गौशालाएं, गोवर्धन पूजा पर मोहन यादव की घोषणा

मध्य प्रदेश में तैयार होगी देशी गोवंश की गौशालाएं ( ETV Bharat )

इंदौर: प्रदेश में गोपालन को आंदोलन बनाने के लिए राज्य सरकार अब जन सहयोग के माध्यम से प्रदेश भर में देसी नस्ल की गायों के संरक्षण के लिए गौशालाएं तैयार करेगी. वहीं गौशालाओं के माध्यम से प्रदेश में दूध उत्पादन क्षमता का भी विस्तार होगा. जिसकी घोषणा सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इंदौर में की.

कामधेनु गौशाला का सीएम ने किया लोकार्पण