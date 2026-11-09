मध्य प्रदेश में तैयार होगी देशी गोवंश की गौशालाएं, गोवर्धन पूजा पर मोहन यादव की घोषणा
सीएम मोहन यादव ने इंदौर में कामधेनु गौशाला का किया लोकार्पण, मध्य प्रदेश में देसी गोवंश की गौशालाएं बनाने का किया ऐलान.सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 6:37 PM IST
इंदौर: प्रदेश में गोपालन को आंदोलन बनाने के लिए राज्य सरकार अब जन सहयोग के माध्यम से प्रदेश भर में देसी नस्ल की गायों के संरक्षण के लिए गौशालाएं तैयार करेगी. वहीं गौशालाओं के माध्यम से प्रदेश में दूध उत्पादन क्षमता का भी विस्तार होगा. जिसकी घोषणा सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इंदौर में की.
कामधेनु गौशाला का सीएम ने किया लोकार्पण
दरअसल, गोवर्धन पूजा के अवसर पर इंदौर की महू विधानसभा क्षेत्र के ग्राम आशापुरा में कामधेनु गौशाला का सीएम मोहन यादव ने लोकार्पण किया. इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा "इंदौर के अलावा प्रदेश भर में अब सीएसआर फंड और जन सहयोग से गौशालाएं खोलने के लिए आंदोलन चलेगा. ऐसी गौशालाओं में उन्नत नस्ल की गायों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशी गोवंश के संरक्षण को लेकर किए जा रहे प्रयासों को आगे बढ़ाया जाएगा.
देसी नस्ल की गायों का होगा संरक्षण
मुख्यमंत्री ने कहा इंदौर में 25 करोड़ की लागत से जो कामधेनु गौशाला स्थापित हुई है, उसमें आईवीएफ सेंटर विकसित करने के अलावा देसी नस्ल की गायों का संरक्षण होगा. यहां 128 एकड़ में जो गौशाला विकसित हुई है, वहां देसी नस्ल की गायों का भी संरक्षण और गोपालन होगा. इस दौरान मुख्यमंत्री ने 550 गोवंश के साथ शुरू की गई गौशाला के अवसर पर गोपाल कृष्ण ग्राम योजना प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया.
उन्होंने कहा लगभग 26.041 हेक्टेयर भूमि पर विकसित इस अत्याधुनिक गौशाला में अब तक करीब 16 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्य किए जा चुके हैं. इसमें से लगभग 11 करोड़ रुपये के कार्य दानदाताओं के सहयोग से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के अंतर्गत संपन्न हुए हैं.
सबसे आधुनिक और सुरम्य गौशाला
गौशाला परिसर में 200×80 फीट आकार के चार विशाल शेड का निर्माण किया गया है. इनके अतिरिक्त स्मार्ट सिटी के माध्यम से लगभग 3.50 करोड़ रुपये की लागत से खुले बाड़ों का निर्माण कराया गया है. प्रत्येक खुले बाड़े का आकार लगभग 200×160 फीट है. शेड और खुले बाड़ों में गोवंश के आहार के लिए नांद व पेयजल के लिए हौद की व्यवस्था की गई है. गोवंश की बेहतर देखभाल के लिए बीमार पशुओं के लिए शेड भी बनाया गया है.
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गौशाला परिसर की बाउंड्रीवॉल, सड़क सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास भी सीएसआर के माध्यम से कराया गया है. जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए नगर निगम द्वारा दो लाख लीटर क्षमता का संपवेल बनाया गया है. इसके अलावा जनसहयोग से ओवरहेड टैंक का निर्माण कार्य भी प्रचलित है. यहीं पर लोक परिसंपत्ति विभाग द्वारा गौशाला में 73.18 लाख रुपए की लागत से भूसा घर व 171.90 लाख रुपये की लागत से प्रशासनिक कार्यालय एवं अप्रोच रोड निर्माण की स्वीकृति दी गई है.
अग्रवाल ग्रुप के विनोद अग्रवाल द्वारा 2000 गोवंश के लिए चार शेड की संपूर्ण व्यवस्था व गाय-बछड़े की प्रतिमा सहित रोटरी का निर्माण कराया गया है. वहीं पार्थ ग्रुप के नितिन अग्रवाल द्वारा 500 गायों के लिए एक शेड की संपूर्ण व्यवस्था की गई है.