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देश के पहले वर्चुअल चिड़ियाघर का लोकार्पण, मोहन यादव ने बच्चों के साथ थियेटर में देखी फिल्म

इस अवसर पर उन्होंने कहा, "वर्चुअल जंगल सफारी आमजन के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी. इससे लोगों को जंगल और वन्यजीवों का आभासी अनुभव प्राप्त होगा. इस सुविधा से नगर निगम को आमदनी भी प्राप्त होगी." मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी मंत्रियों और स्कूली बच्चों के साथ 14-डी सिनेमा थियेटर में बैठकर फिल्म का आनंद लिया.

इंदौर: कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में रविवार को देश के पहले वर्चुअल चिड़ियाघर का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने किया. इसके अलावा उन्होंने इंदौर प्राणी संग्रहालय में स्थापित साढ़े 4 करोड़ रुपये की लागत से पीपीपी मॉडल पर निर्मित 14-डी सिनेमा थियेटर एवं वर्चुअल जंगल सफारी का भी लोकार्पण किया.

इंदौरवासियों को अटल पथ समर्पित

पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में बड़ी सौगात देते हुए 60 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया. उन्होंने मुख्य रूप से अन्नपूर्णा रोड से रिंग रोड को जोड़ने वाले 16 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से नवनिर्मित मार्ग अटल पथ का लोकार्पण कर इसे आमजन को समर्पित किया.

60 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण (ETV Bharat)

उन्होंने टिगरिया बादशाह मेन रोड से कुशवाह नगर होते हुए उज्जैन नाका-बाणगंगा तक बनने वाले लिंक रोड सहित अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, " अटल पथ का निर्माण और उसका भूमि पूजन करना गौरव की बात है. अटल पथ पर चलना तो आसान है, लेकिन अटल जी के बताए मार्ग पर चलना बहुत कठिन है. अटल जी ने अपने सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रहित, सिद्धांतों और मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी."

मोहन यादव ने बच्चों के साथ थियेटर में देखी फिल्म (ETV Bharat)

चार अत्याधुनिक फायर बाइक जनता को समर्पित

इंदौर शहर में अग्नि दुर्घटनाओं के दौरान त्वरित राहत एवं बचाव कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में 4 अत्याधुनिक फायर बाइक अग्निशमन विभाग के बेड़े में शामिल की गई हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इन फायर बाइक को जनता को समर्पित किया. चारों फायर बाइक विशेष रूप से शहर की सकरी गलियों, भीड़भाड़ वाले बाजारों तथा ऐसे क्षेत्रों में आग बुझाने के लिए उपयोगी होंगी, जहां बड़े फायर वाहनों का पहुंचना कठिन होता है. इससे अग्नि दुर्घटना की सूचना मिलने पर फायर विभाग की टीम कम समय में घटनास्थल तक पहुंचकर प्रारंभिक स्तर पर आग पर प्रभावी नियंत्रण कर सकेगी.

कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक महेंद्र हार्डिया, मधु वर्मा, सावन सोनकर, गौरव रणदिवे, एमआईसी सदस्य नंदकिशोर पहाड़िया सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे.