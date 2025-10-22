ETV Bharat / state

'संडे हो या मंडे नो अंडे, गाय का दूध पियो और मजे करो': मोहन यादव की सलाह

मध्य प्रदेश में गौसंवर्धन के बीच सरकार ने पोषण के लिए अंडों के स्थान पर गाय के दूध को प्राथमिकता देने का ऐलान किया.

Madhya pradesh malnutrition
मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर में (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 5:26 PM IST

|

Updated : October 22, 2025 at 5:48 PM IST

3 Min Read
इंदौर : मध्य प्रदेश में कुपोषण का मामला गंभीर मुद्दा है. कुपोषण से निपटने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शानदार फॉर्मूला दिया है. अब कुपोषण दूर करने के लिए अंडे नहीं बल्कि गाय के दूध का सहारा लिया जाएगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधवार को इंदौर में गोवर्धन पूजा के अवसर पर बोल रहे थे.

गाय के दूध में असली ताकत

इंदौर के खजूरिया हातोद में स्थित रेशम केंद्र गौशाला में आयोजित गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया "जिस घर में गौमाता होती है, दूध और घी का सेवन किया जाता है, वहां वैसे ही सभी लोग स्वस्थ रहते हैं. इसके अलावा गाय का दूध घी और तमाम उत्पाद प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं. इसलिए यह कहना कि संडे हो या मंडे रोज खाए अंडे उचित नहीं है. क्योंकि जिन्हें खाना है उन्हें खाने दो अपन तो गाय का दूध पियो और मजे लो, यही बेहतर है."

अंडे के स्थान पर गाय के दूध को प्राथमिकता (ETV BHARAT)

कांजी हाउस वाला सिस्टम खत्म करने का ऐलान

इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नगर निगम द्वारा संचालित कांजी हाउस या पिंजरापोल को खत्म करने का ऐलान किया. मुख्यमंत्री ने कहा "जिन-जिन नगर निगम में पिंजरापोल अथवा खिड़क संचालित की जा रही हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद करके वहां गौशालाएं विकसित की जाएंगी. कांजी हाउस या पिंजरापोल शब्द ही हटाने के निर्देश दिए गए हैं. राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि जो दूध नहीं देने वाली गाय होंगी, उन्हें गौशालाओं में दाखिल किया जा सकेगा, जबकि गौशालाओं की दूध देने वाली गाय पशुपालक घर ले जा सकेंगे."

Madhya pradesh malnutrition
मुख्यमंत्री मोहन यादव की सलाह (ETV BHARAT)

गौवंश आधारित जैविक खेती करें किसान

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा "अब जो किसान गौवंश आधारित जैविक खेती को प्राथमिकता देगा, उसे फसल पर अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है." इस अवसर पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे.

नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी का स्लोगन

'संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे' स्लोगन नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा दिया गया है. इसका मकसद कुपोषण दूर करने के लिए अंडे खाने के लिए लोगों को प्रेरित करना है, जिससे लोगों में प्रोटीन की कमी ना हो. यह स्लोगन पोल्ट्री को नई ऊंचाई देने, पहचान दिलाने वाले डॉ. बीवी राव द्वारा दिया गया था, जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री भी प्रदान किया गया था.

