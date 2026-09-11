मध्य प्रदेश में 25 साल बाद सरकारी बसें दौड़ने को तैयार, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस
मध्य प्रदेश में मोबिलिटी क्रांति की शुरुआत. 25 सितंबर से सड़कों पर दौड़ेंगी सरकारी बसें. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 5:48 PM IST
इंदौर : मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम बंद होने के बाद एक बार फिर प्रदेश में नए सिरे से मोबिलिटी क्रांति की शुरुआत हो रही है. इसके तहत राज्य में फिर करीब 25 साल बाद 25 सितंबर से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत बसों का संचालन शुरू हो जाएगा. शुक्रवार को इंदौर में मुख्यमंत्री ने राज्य की परिवहन नीति और नेक्स्ट जेनरेशन मोबिलिटी के तहत मुख्यमंत्री सुगम बस परिवहन सेवा की औपचारिक शुरुआत की.
निजी बस संचालकों की मनमानी नहीं चलेगी
फिलहाल राज्य में स्थानीय मार्गों पर 5500 बसों का संचालन हो रहा है. इसके बावजूद बसें चलाने के लिए 2005 से अब तक कोई सरकारी सिस्टम अथवा किराया और सुरक्षा के साथ यात्री हितों की निगरानी के लिए कोई सरकारी व्यवस्था नहीं थी. ऐसी स्थिति में प्रतिदिन निजी अथवा अनुबंध बसों में यात्रा करने वाले यात्री ऑपरेटर की मनमानी और व्यवस्था के शिकार होते हैं. इस स्थिति में 1 अप्रैल को राज्य कैबिनेट ने फिर नए सिरे से बसें चलाने का फैसला किया और किसी के साथ इसी साल 3 जुलाई को परिवहन विभाग की निगरानी में मध्य प्रदेश यात्री परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नामक कंपनी के गठन के साथ अब औपचारिक रूप से सरकारी बसें चलने की घोषणा हो गई.
तीन चरणों में होगा बसों का संचालन
परिवहन सचिव मनीष सिंह के मुताबिक "एमपीवायएल नामक कंपनी तीन चरणों में बसों का संचालन करेगी. इसमें संचालन के तहत अनुबंध शेड्यूल और पीपीपी मोड पर बसों का संचालन होगा. इसके अलावा इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत निगरानी स्पीड ड्राइविंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग पर फोकस होगा. साथ ही बसों का आधुनिक डिपो से संचालन होगा, जिससे यात्रियों को ई-टिकटिंग के साथ बस स्टैंड से संबंधित सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा."
संभाग स्तर पर बसों का संचालन
राज्य में फिलहाल 55 जिलों के बस रूट तैयार कर लिए गए हैं. कंपनी के ऑपरेशन के लिए विशेषज्ञों के 11090 पद मंजूर किए गए हैं. यह कंपनी राज्य परिवहन निगम की तरह ही संभाग स्तर पर बसों का संचालन करेगी, जो राज्य के 150 सिटी बस के रूट के अलावा इंटरसिटी मार्ग के 450 और इंटर स्टेट सड़कों पर 436 रूट पर बसों का संचालन करेगी. अनुबंध की जाने वाली बसों में पैनिक बटन, जीपीएस, सीसीटीवी की सुरक्षा भी रहेगी. नई बस नीति में इलेक्ट्रिक बस और सीएनजी बसों को प्राथमिकता दी जाएगी.
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25 सितंबर को बस सेवा का होगा शुभारंभ
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "आमजन के लिए सार्वजनिक परिवहन का विशेष महत्व है. मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा से प्रदेश के लोगों को बेहतर और आसान आवागमन की सुविधा मिलेगी. प्रदेश में 15 हजार से अधिक बसों और 5 लाख किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क है. मध्य प्रदेश में धार्मिक और पर्यटन गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं. उज्जैन में श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है. प्रदेश में हर साल 20 करोड़ से अधिक पर्यटक आ रहे हैं. बढ़ते पर्यटन को देखते हुए प्रदेश में सुगम परिवहन व्यवस्था की जरूरत और बढ़ गई है."